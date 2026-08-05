ドウシシャ、グレー仕上げの天然木フレーム採用「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」

フレーム部分に天然の樺材を採用したLEDシーリングライトが登場

天然木フレームが醸し出す本物の風合いがインテリアに調和

拡散レンズカバーが部屋全体をムラなく照らす

さまざまな設定に対応した付属リモコン

本体の引っ掛け刃で簡単に取り付け可能

ドウシシャは8月4日に、「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。8畳用で、「ドウシシャマルシェ」での価格は9878円。「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」は、本体カバーのフレーム部分に、見た目が美しく高級家具にも使われる天然の樺材を採用したLEDシーリングライト。天然の樺材による美しい木目を生かして、シックなグレー仕上げとすることで上質な空間を演出し、モダンや北欧風などさまざまなインテリアに自然に調和する。拡散レンズカバーが光を拡散させるため、部屋全体をムラなく照らせ、11段階調光、11段階調色、2段階常夜灯機能、おやすみタイマーや明るさメモリといった、多彩な設定が可能なリモコンが付属している。透明窓から配線器具の取付穴が直接見えるようになっており、本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、回転させるだけで簡単に取り付けられる。