2026.8.05 14:06

生活

ドウシシャ、グレー仕上げの天然木フレーム採用「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」

LED ドウシシャ

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　ドウシシャは8月4日に、「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。8畳用で、「ドウシシャマルシェ」での価格は9878円。

フレーム部分に天然の樺材を採用したLEDシーリングライトが登場

天然木フレームが醸し出す本物の風合いがインテリアに調和

　「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」は、本体カバーのフレーム部分に、見た目が美しく高級家具にも使われる天然の樺材を採用したLEDシーリングライト。

　天然の樺材による美しい木目を生かして、シックなグレー仕上げとすることで上質な空間を演出し、モダンや北欧風などさまざまなインテリアに自然に調和する。

　拡散レンズカバーが光を拡散させるため、部屋全体をムラなく照らせ、11段階調光、11段階調色、2段階常夜灯機能、おやすみタイマーや明るさメモリといった、多彩な設定が可能なリモコンが付属している。
 
拡散レンズカバーが部屋全体をムラなく照らす
 
さまざまな設定に対応した付属リモコン


　透明窓から配線器具の取付穴が直接見えるようになっており、本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、回転させるだけで簡単に取り付けられる。
 
本体の引っ掛け刃で簡単に取り付け可能
LED ドウシシャ

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外部リンク

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp/ 「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」＝https://doshisha-led.com/lineup/ceiling/rw51-b.html
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