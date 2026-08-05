2026.8.05 14:06生活
ドウシシャ、グレー仕上げの天然木フレーム採用「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」
ドウシシャは8月4日に、「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。8畳用で、「ドウシシャマルシェ」での価格は9878円。
天然の樺材による美しい木目を生かして、シックなグレー仕上げとすることで上質な空間を演出し、モダンや北欧風などさまざまなインテリアに自然に調和する。
拡散レンズカバーが光を拡散させるため、部屋全体をムラなく照らせ、11段階調光、11段階調色、2段階常夜灯機能、おやすみタイマーや明るさメモリといった、多彩な設定が可能なリモコンが付属している。
透明窓から配線器具の取付穴が直接見えるようになっており、本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、回転させるだけで簡単に取り付けられる。
天然木フレームが醸し出す本物の風合いがインテリアに調和「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」は、本体カバーのフレーム部分に、見た目が美しく高級家具にも使われる天然の樺材を採用したLEDシーリングライト。
天然の樺材による美しい木目を生かして、シックなグレー仕上げとすることで上質な空間を演出し、モダンや北欧風などさまざまなインテリアに自然に調和する。
拡散レンズカバーが光を拡散させるため、部屋全体をムラなく照らせ、11段階調光、11段階調色、2段階常夜灯機能、おやすみタイマーや明るさメモリといった、多彩な設定が可能なリモコンが付属している。
透明窓から配線器具の取付穴が直接見えるようになっており、本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、回転させるだけで簡単に取り付けられる。
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外部リンク
ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp/ 「LEDシーリングライト グレーウッドフレーム」＝https://doshisha-led.com/lineup/ceiling/rw51-b.html
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