2026.8.06 06:00

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気になる音漏れを防止 ゼンハイザーのイヤーカフ型イヤホン 本命ブラックも発売へ

完全ワイヤレスイヤホン ゼンハイザー

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　ゼンハイザーは7月30日に、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホン「ACCENTUM Clip」を発売した。公式ストア価格は3万5200円。

低音の量を調整し聴きやすく マイクにはAIノイズ低減技術を採用

　新製品は、軽量なクリップデザインを採用した完全ワイヤレスイヤホン。しっかりとした固定力を発揮し、音楽を聴きながら周囲の音も聞き取ることができる。
 
ACCENTUM Clip
 
軽量なクリップデザインを採用

　ドライバーユニットには、独自の音響チューニングを施した12mmドライバーを採用。きらめくような高音やクリアな中音、深みのある低音を楽しめる。ダイナミックEQ機能は、音量を調整してもサウンドのバランスを保ち、音が小さいときは低音をさりげなく強調し、大きいときは控えめにしてくれる。LDACに対応し、ハイレゾ再生も可能だ。
 
快適な装着感と音漏れ防止に配慮 周囲の音も聞き取れる

　さらに、気になる音漏れも防止する。イヤホンの形状は音波を耳に直接導き、内部の減衰機構が不要な反射音を吸収。周囲に音を漏らさずに自分だけの音楽を楽しめる。

　マイクには高度なAIノイズ低減技術を採用。周囲のノイズから音を分離し、相手にはっきりとした声を届けることができる。

　連続再生時間はケース込みで最大36時間。このほか、IP54規格の防塵・防滴性能を備え、「Smart Control Plus」アプリでサウンドの細かな調整も可能だ。

　なお、7月30日に発売したカラーはクリームのみ。ブラックは公式ストアでは8月下旬、Amazon.co.jpでは8月6日発売となっている。
 
ブラックも発売
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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完全ワイヤレスイヤホン ゼンハイザー

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外部リンク

ACCENTUM Clip＝https://jp.sennheiser-hearing.com/ja/products/accentum-clip
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