2026.8.06 07:00スマホ・PC
「ミッキーマウス」のアイコンがそのままスマホホルダーに iFaceのMagSynqシリーズに新モデル
Hameeは8月5日、モバイルアクセサリーブランド「iFace」から「ミッキーマウス」の立体アイコングリップホルダー「ディズニーキャラクター iFace Figure Type MagSynq Grip Holder」を発売した。iFace日本公式サイトやiFace原宿店などで取り扱う。カラーはブラック、ベージュ、ペールブルーの3色展開で、公式ストア価格は4950円。写真ギャラリー
横置き時にはスタンドとしても利用可能で、動画視聴やデスク上での操作にも便利。スタンド部分を収納すればスリムな見た目に整う。さらに、片手でも立ち上げやすいイージーポップアップ機能で使いやすく、表面には手触りの良いマット加工を施した。
そして今回は、「ミッキーマウス」のアイコンを立体的に表現したモデルとなる。可愛らしい見た目ながら、利便性を兼ね備え、スマホのワンポイントになるアイテムとなっている。
スタンドとしても使える 片手で出せるイージーポップアップを採用「MagSynq」シリーズのGrip Holderは、MagSafe対応のiPhoneやスマホケースに装着でき、指を通してスマートフォンの落下を防ぐグリップホルダー
横置き時にはスタンドとしても利用可能で、動画視聴やデスク上での操作にも便利。スタンド部分を収納すればスリムな見た目に整う。さらに、片手でも立ち上げやすいイージーポップアップ機能で使いやすく、表面には手触りの良いマット加工を施した。
そして今回は、「ミッキーマウス」のアイコンを立体的に表現したモデルとなる。可愛らしい見た目ながら、利便性を兼ね備え、スマホのワンポイントになるアイテムとなっている。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
もう「ちゃんと写ってる？」の心配なし！スマホ撮影が変わる「Insta360 Snap 自撮りモニター」 Anker史上最も安心して使える「ネオ」なモバ充 一般販売が始まる カセットプレーヤーみたい！ 液晶の表示も設定できるレトロなワイヤレススピーカー ソフトなデザインと考え抜かれた機能性 オウルテックのガジェットがついに本気を出してきた スマホ背面が“身だしなみツール”に進化！ 4機能を1枚に集約したアクセサリー「MAGLETTE」
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
PR
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10