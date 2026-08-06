「ミッキーマウス」のアイコンがそのままスマホホルダーに iFaceのMagSynqシリーズに新モデル

ミッキーマウスのアイコンをかたどったスマホホルダーが登場

スタンドとしても使える 片手で出せるイージーポップアップを採用

ディズニーキャラクター iFace Figure Type MagSynq Grip Holder

Hameeは8月5日、モバイルアクセサリーブランド「iFace」から「ミッキーマウス」の立体アイコングリップホルダー「ディズニーキャラクター iFace Figure Type MagSynq Grip Holder」を発売した。iFace日本公式サイトやiFace原宿店などで取り扱う。カラーはブラック、ベージュ、ペールブルーの3色展開で、公式ストア価格は4950円。「MagSynq」シリーズのGrip Holderは、MagSafe対応のiPhoneやスマホケースに装着でき、指を通してスマートフォンの落下を防ぐグリップホルダー横置き時にはスタンドとしても利用可能で、動画視聴やデスク上での操作にも便利。スタンド部分を収納すればスリムな見た目に整う。さらに、片手でも立ち上げやすいイージーポップアップ機能で使いやすく、表面には手触りの良いマット加工を施した。そして今回は、「ミッキーマウス」のアイコンを立体的に表現したモデルとなる。可愛らしい見た目ながら、利便性を兼ね備え、スマホのワンポイントになるアイテムとなっている。