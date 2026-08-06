2026.8.06 07:00

スマホ・PC

「ミッキーマウス」のアイコンがそのままスマホホルダーに iFaceのMagSynqシリーズに新モデル

Hamee スマートフォンアクセサリ

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　Hameeは8月5日、モバイルアクセサリーブランド「iFace」から「ミッキーマウス」の立体アイコングリップホルダー「ディズニーキャラクター iFace Figure Type MagSynq Grip Holder」を発売した。iFace日本公式サイトやiFace原宿店などで取り扱う。カラーはブラック、ベージュ、ペールブルーの3色展開で、公式ストア価格は4950円。

ミッキーマウスのアイコンをかたどったスマホホルダーが登場

スタンドとしても使える 片手で出せるイージーポップアップを採用

　「MagSynq」シリーズのGrip Holderは、MagSafe対応のiPhoneやスマホケースに装着でき、指を通してスマートフォンの落下を防ぐグリップホルダー

　横置き時にはスタンドとしても利用可能で、動画視聴やデスク上での操作にも便利。スタンド部分を収納すればスリムな見た目に整う。さらに、片手でも立ち上げやすいイージーポップアップ機能で使いやすく、表面には手触りの良いマット加工を施した。
 
ディズニーキャラクター iFace Figure Type MagSynq Grip Holder

　そして今回は、「ミッキーマウス」のアイコンを立体的に表現したモデルとなる。可愛らしい見た目ながら、利便性を兼ね備え、スマホのワンポイントになるアイテムとなっている。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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外部リンク

iFace日本公式サイト＝https://jp.iface.com/
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