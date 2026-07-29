SONY RX10 V専用液晶保護フィルム発売、9H高硬度と高透明を実現する最新モデル

「SONY α7CR ／ α7C II ／ α7 IV ／ α6700 ／ ZV-E10 II ／ ZV-E1 ／

FX2 ／ RX10 V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」（左）と

「SONY Cyber-shot RX10 V 専用 液晶保護フィルムIII」

気泡が入りにくく貼り直しも簡単

ハクバ写真産業は7月28日に、ソニーのレンズ一体型カメラ「RX10 V」に対応した液晶保護フィルムとして、「SONY α7CR ／ α7C II ／ α7 IV ／ α6700 ／ ZV-E10 II ／ ZV-E1 ／ FX2 ／ RX10 V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」と「SONY Cyber-shot RX10 V 専用 液晶保護フィルムIII」の2種を発売した。「SONY α7CR ／ α7C II ／ α7 IV ／ α6700 ／ ZV-E10 II ／ ZV-E1 ／ FX2 ／ RX10 V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」は、フィルム表面にエクストラハードコートを施すことでガラス並みの高硬度9Hを実現しており、鋭利なものが当たっても傷が付きにくいため、美しい状態のまま保てる液晶保護フィルム。高い硬度ながら曲げに強く割れにくいので、安心して使える。さらに、貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプのため、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで、気泡を発生させない。また、シリコン粘着層によって、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。あわせて、フィルム表面に油や水をはじくフッ素コート処理を施すことで、フィルムに付いた指紋汚れなどを簡単に拭き取れるほか、指紋防止加工も施しているので指紋が付きにくく、タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。また、全光線透過率93％の高い透明度を実現し、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる。価格は3300円。「SONY Cyber-shot RX10 V 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートの採用によって、貼る前よりも高い視認性を実現しており、業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出す液晶保護フィルム。フィルム表面には、撥水・防汚効果を備えたフッ素コートを施すことで指紋が付きにくく、指紋が付いても簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果も備えているため、液晶画面にホコリやチリを寄せ付けない。さらに、表面硬度3Hを実現するハードコート処理を施しており、フィルム表面にすり傷や爪あとが残りにくいので、液晶画面を美しい状態のまま保てる。あわせて、シリコン粘着層によって貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消え、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、シリコン粘着層の有する自己吸着性で、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。価格は1970円。対応機種は、「SONY α7CR ／ α7C II ／ α7 IV ／ α6700 ／ ZV-E10 II ／ ZV-E1 ／ FX2 ／ RX10 V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」「SONY Cyber-shot RX10 V 専用 液晶保護フィルムIII」ともに、α7CR、α7C II、α7 IV、α6700、ZV-E10 II、ZV-E1、FX2、RX10 V。