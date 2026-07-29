2026.7.29 15:00

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モバイルバッテリーから急速充電器までお得に手に入るチャンス！ CIOの人気充電ガジェットがAmazonセールで特別価格

モバイルバッテリ・充電器

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　スマートフォン（スマホ）やノートPCを日常的に使う人にとって、見逃せないセールが実施されている。ガジェットメーカーのCIOは、7月29日に開始した「Amazon 暮らし応援サマーSALE」に参加し、人気のモバイルバッテリーや急速充電器、電源タップなどを特別価格で販売している。

CIOのガジェットがAmazonセールでお得に

薄型なのにパワフル、注目のモバイルバッテリー

　今回のセールでは、CIOを代表するモバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや、小型ながら高出力を実現したGaN充電器「NovaPort」シリーズをはじめ、さまざまな充電関連製品が割り引きの対象となる。セール期間は8月6日まで。

　最近ではスマホの高性能化やモバイルワークの普及によって、「より速く」「よりコンパクトに」充電したいというニーズが高まっている。そんなユーザーの声に応える製品群が、お得な価格で手に入る絶好の機会だ。

　注目を集めそうなのが「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」。厚さ約14mmの薄型設計ながら、Qi2.2による最大25Wのワイヤレス充電に対応。さらに着脱可能なUSB-Cケーブルを内蔵しており、ケーブルを忘れる心配もない。5000mAhの容量を備え、日常利用に適している。セール価格は13％オフの6180円。
 
SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K

　大容量モデル「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」は1万mAhを搭載。最大35W出力の有線充電に対応し、スマホだけでなくタブレット端末や一部ノートPCの充電も可能だ。セール価格は11％オフの7980円となる。
 
SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K

　急速充電器を探しているのなら、「NovaPort SLIM DUOII」シリーズがおすすめ。65WモデルはノートPCにも対応する高出力仕様で、独自の電力制御技術「NovaIntelligence」と安全保護機能「NovaSafety2.0」を搭載。180度開閉するプラグを採用し、コンセント周りの使い勝手も向上している。65Wモデルが12％オフの5280円、45Wモデルが9％オフの3880円で販売されている。
 
NovaPort SLIM DUOII 65W

　最大67W出力の3ポート充電器「NovaPort TRIOII」は最大35％オフの4380円。スマホやタブレット端末、イヤホンなど、複数機器を同時充電するユーザーにとっては便利な1台だ。
 
NovaPort TRIOII

　持ち運びやすさを重視するなら「Polaris CUBE Built in CABLE」に注目したい。缶コーヒーサイズとコンパクトながら、USBポート付きの電源タップ機能を搭載。ホテルや新幹線など、さまざまなシーンで活躍する。セール価格は20％オフの4780円に設定している。
 
Polaris CUBE Built in CABLE

　コードリール式充電器と電源タップを組み合わせた「Polaris STICK Built in CORD REEL」は21％オフの6080円で販売されている。最大67W出力に対応し、自宅でも外出先でも利用しやすい。
 
Polaris STICK Built in CORD REEL

　今回のセールでは、磁石を内蔵したスパイラルケーブルシリーズも対象製品となっている。「Flat Spiral Cable」や「Flex Spiral Cable」は、引っ張ればスムーズに伸び、使い終われば自然にまとまるのが特徴。ケーブルバンド不要で収納しやすく、バッグの中をすっきり整理したい人にぴったりのアイテムだ。どちらも5％オフの1880円。
 
Flat Spiral Cable
 
Flex Spiral Cable

　このほか、ペルチェ冷却プレートを搭載した「Handy Fan」（セール価格は15％オフの8480円）や、Qi2.2対応の車載ワイヤレス充電器「NovaWave Car Mount Built in Fan」（同12％オフの5280円）もセール対象となる。
 
Handy Fan
 
NovaWave Car Mount Built in Fan

　CIOのAmazonセールは、人気のモバイルバッテリーや急速充電器をお得に購入できる絶好のチャンス。買い替えを検討している人はもちろん、防災や旅行用の備えとしても、この機会を活用してみてはいかがだろうか。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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外部リンク

CIO「Amazonストアページ」＝https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23
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