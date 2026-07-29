モバイルバッテリーから急速充電器までお得に手に入るチャンス！ CIOの人気充電ガジェットがAmazonセールで特別価格

CIOのガジェットがAmazonセールでお得に

薄型なのにパワフル、注目のモバイルバッテリー

SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K

SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K

NovaPort SLIM DUOII 65W

NovaPort TRIOII

Polaris CUBE Built in CABLE

Polaris STICK Built in CORD REEL

Flat Spiral Cable

Flex Spiral Cable

Handy Fan

NovaWave Car Mount Built in Fan

スマートフォン（スマホ）やノートPCを日常的に使う人にとって、見逃せないセールが実施されている。ガジェットメーカーのCIOは、7月29日に開始した「Amazon 暮らし応援サマーSALE」に参加し、人気のモバイルバッテリーや急速充電器、電源タップなどを特別価格で販売している。今回のセールでは、CIOを代表するモバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや、小型ながら高出力を実現したGaN充電器「NovaPort」シリーズをはじめ、さまざまな充電関連製品が割り引きの対象となる。セール期間は8月6日まで。最近ではスマホの高性能化やモバイルワークの普及によって、「より速く」「よりコンパクトに」充電したいというニーズが高まっている。そんなユーザーの声に応える製品群が、お得な価格で手に入る絶好の機会だ。注目を集めそうなのが「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」。厚さ約14mmの薄型設計ながら、Qi2.2による最大25Wのワイヤレス充電に対応。さらに着脱可能なUSB-Cケーブルを内蔵しており、ケーブルを忘れる心配もない。5000mAhの容量を備え、日常利用に適している。セール価格は13％オフの6180円。大容量モデル「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」は1万mAhを搭載。最大35W出力の有線充電に対応し、スマホだけでなくタブレット端末や一部ノートPCの充電も可能だ。セール価格は11％オフの7980円となる。急速充電器を探しているのなら、「NovaPort SLIM DUOII」シリーズがおすすめ。65WモデルはノートPCにも対応する高出力仕様で、独自の電力制御技術「NovaIntelligence」と安全保護機能「NovaSafety2.0」を搭載。180度開閉するプラグを採用し、コンセント周りの使い勝手も向上している。65Wモデルが12％オフの5280円、45Wモデルが9％オフの3880円で販売されている。最大67W出力の3ポート充電器「NovaPort TRIOII」は最大35％オフの4380円。スマホやタブレット端末、イヤホンなど、複数機器を同時充電するユーザーにとっては便利な1台だ。持ち運びやすさを重視するなら「Polaris CUBE Built in CABLE」に注目したい。缶コーヒーサイズとコンパクトながら、USBポート付きの電源タップ機能を搭載。ホテルや新幹線など、さまざまなシーンで活躍する。セール価格は20％オフの4780円に設定している。コードリール式充電器と電源タップを組み合わせた「Polaris STICK Built in CORD REEL」は21％オフの6080円で販売されている。最大67W出力に対応し、自宅でも外出先でも利用しやすい。今回のセールでは、磁石を内蔵したスパイラルケーブルシリーズも対象製品となっている。「Flat Spiral Cable」や「Flex Spiral Cable」は、引っ張ればスムーズに伸び、使い終われば自然にまとまるのが特徴。ケーブルバンド不要で収納しやすく、バッグの中をすっきり整理したい人にぴったりのアイテムだ。どちらも5％オフの1880円。このほか、ペルチェ冷却プレートを搭載した「Handy Fan」（セール価格は15％オフの8480円）や、Qi2.2対応の車載ワイヤレス充電器「NovaWave Car Mount Built in Fan」（同12％オフの5280円）もセール対象となる。CIOのAmazonセールは、人気のモバイルバッテリーや急速充電器をお得に購入できる絶好のチャンス。買い替えを検討している人はもちろん、防災や旅行用の備えとしても、この機会を活用してみてはいかがだろうか。