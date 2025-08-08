ハクバ、「Cyber-shot RX1R III」専用の液晶保護フィルムを新発売

SONY Cyber-shot RX1R III / RX100 VII 専用 液晶保護フィルムIII

全光線透過率95.6％の透明度

ハクバ写真産業（ハクバ）は8月上旬に、ソニーのフルサイズセンサー搭載コンパクトデジタルカメラ「Cyber-shot RX1R III」専用の液晶保護フィルム「SONY Cyber-shot RX1R III / RX100 VII 専用 液晶保護フィルムIII」を発売した。価格は1970円。SONY Cyber-shot RX1R III / RX100 VII 専用 液晶保護フィルムIIIは、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼付前よりも高い視認性を実現し、業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度によって、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる。撥水・防汚効果のあるフッ素コートを施すことで指紋が付着しにくく、指紋が付着してしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果によって静電気の発生を抑え、液晶画面に埃や塵を寄せ付けない。フィルム表面には、すり傷や爪による傷などが残りにくい、表面硬度3Hのハードコート処理を施しており、液晶画面を美しいままで保てる。さらに、シリコン粘着層によって貼り付け時に混入した気泡が自然に消え、微細な埃ならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、シリコン粘着層の自己吸着性で、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付けに失敗した場合でも吸着力を損なうことなく貼り直せる。そのほか、フィルムを貼り付ける前の油膜や埃、指紋などの汚れを拭き取る際に便利な、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属している。