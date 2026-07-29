2026.7.29 12:00

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社内資料をアップロードするだけ、研修コースを自動生成する「コンテキストAI」

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　アドップ・コンテキストは7月に、企業の社内資料（PDF・Word・PowerPoint・テキストファイル）をアップロードするだけでAIが研修コースを自動生成してくれるB2B SaaS「コンテキストAI」の本格提供を開始した。本格提供の開始にあたっては、AI音声ナレーション自動生成機能が搭載されている。

AIと人の協業で実現する質の高い社内教育

　「コンテキストAI」は、独自の「コンテキスト化メソッド」に基づいて、アップロードされた社内資料から研修コースを自動生成する。「コンテキスト化メソッド」は、以下の5つのステップで構成される。

（1）ナレッジ抽出：資料から用語定義・手順・現場のコツを抽出
（2）学習目標設計：教育学のBloom分類法に基づいて、入門・実践・習熟のレベルごとに学習目標を設定
（3）シーケンス設計：理解しやすい学習の順番を設計
（4）コンテンツ生成：スライド・音声ナレーション・確認クイズを生成
（5）効果測定：受講者の進捗・スコアをダッシュボードで可視化
 
「コンテキストAI」における研修コースの自動生成イメージ

　研修コースの生成にあたっては、資料に書かれていない情報を新たに作り出さない「無から有を作らない」ことを原則とし、生成後は教材プレビュー画面で担当者が内容を確認・編集できる。

　今回の本格提供にあわせて搭載されたAI音声ナレーション自動生成機能では、生成されたスライドそれぞれに自然な音声ナレーションを自動で付与してくれる。受講者は、テキストを読むだけでなく耳からも学べるため、通勤中や現場作業の合間といった、より幅広いシーンでの学習が可能になる。
 
AI音声ナレーション自動生成機能による
音声ナレーションの追加イメージ

　「コンテキストAI」の料金プランは、「Starter」「Standard」「Pro」の3つから選べる。「Starter」は、1カ月あたりの生成コース数が5コースまで、登録人数は50名までで、税別の月額料金は3万円。「Standard」は、1カ月あたりの生成コース数が20コースまで、登録人数は200名までで、税別の月額料金は6万円。「Pro」は、1カ月あたりの生成コース数が100コースまで、登録人数は1000名までで、税別の月額料金は15万円。なお、料金はいずれも限定価格で、適用条件などは別途問い合わせが必要。また、1000名以上の利用に関しては別途見積もりを受け付ける。

　そのほか、1カ月間の無料トライアルも用意している（トライアル利用にあたって、クレジットカードの登録は不要）。
 

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外部リンク

アドップ・コンテキスト＝https://www.adop-context.jp/ 「コンテキストAI」＝https://www.adop-context.jp/context-ai
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