夏休み限定企画！　泊まるだけでは終わらない沖縄旅

EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾートの外観

「ホテルが教室になる」体験型企画を開催

開催期間中に設置される「KIDSラウンジ」のイメージ

「KIDSラウンジ」には「木育おもちゃコーナー」を用意

自社農場の有機野菜や発酵調味料を取り入れた「発酵朝食ビュッフェ」など、

心と身体をゆっくり整えるウェルネス時間を提供

スタンダードルームでの宿泊イメージ

EM研究機構は夏休み期間中である7月24日～8月29日に、同社の運営する「EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート」（沖縄県中頭郡北中城村）において、親子で学び・遊び・癒しを楽しめる夏休み限定企画「この夏、ホテルが教室になる。2026夏旅SALE｜親子で学び、遊び、整う沖縄旅」を開催する。同企画では、発酵・食育・自然・環境・ものづくりをテーマにした、夏休み限定の体験型プログラム「KIDSサマースクール」が開催される。「KIDSサマースクール」では、「つくる・食べる・学ぶ・感じる」をテーマに、親子で楽しみつつ学べる多彩なコンテンツを用意するとともに、自由研究にもつながる内容となっているため、夏休みの思い出づくりとあわせて「旅先での学び」を体験できる。さらに、海で集められたマイクロプラスチックを使ったアート体験、食品廃棄物が電気や肥料へ生まれ変わる「循環」を学ぶEMユニバーサルビレッジ見学ツアーといった「遊びながら学べる」プログラム、「生米カレーパン作り」「かつおぶしで出汁をとろう」「おから味噌づくり」「EMバナナアイスづくり」など発酵や食育をテーマにしたワークショップといった、親子向け体験型コンテンツを多数開催する。同企画の開催期間中は、滞在中の子どもたちが自由に遊び・学び・くつろげる宿泊者限定スペース「KIDSラウンジ」が設置される。「KIDSラウンジ」は、木のぬくもりが感じられる空間となっており、天然木の積み木やボールプール、木のおもちゃに触れつつ、音・重み・香り・手ざわりを五感で楽しめる「木育おもちゃコーナー」を用意し、遊びの中で創造力や感性を自然に育みながら、子どもたちが自由に想像力を広げられる空間となる。あわせて、工作コーナーではホテルで生まれた廃材や自然素材を活用して、「捨てられるもの」を新しい作品へと生まれ変わらせる体験が可能なほか、無添加おやつやオーガニックジュースといった身体にやさしい飲食を用意している。子どもたちが体験プログラムを楽しんでいる間、保護者向けには心と身体をゆっくり整えるウェルネス時間を提供する。具体的には、自社農場の有機野菜や発酵調味料を取り入れた「発酵朝食ビュッフェ」をはじめ、大浴場・サウナ・岩盤浴といった、旅の疲れを癒しつつ心身をリセットできる滞在が提案される。同企画の開催期間中は、親子で「学び」と「癒やし」を楽しめる「KIDSオールインクルーシブプラン」を販売する。小学生までの子どもなら2750円で宿泊が可能で、「KIDSラウンジ」の利用はもちろん、大浴場・サウナ・「発酵朝食ビュッフェ」といった、滞在を楽しめる特典を用意している。また、3連泊以上の宿泊客向けに、夕食1回無料特典付きプランも販売される。