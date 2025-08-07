沖縄のリゾートが開業20周年で「ありがとうWEEK」を開催

沖縄のEMウェルネス 暮らしの発酵

ライフスタイルリゾートが開業20周年記念イベントを開催

「EM」「発酵」「ウェルネス」「サステナブル」がテーマ

眠りに特化したコンセプトルーム（上）や、

水にこだわったスパ温浴を楽しめる特別プランの販売も

レストランにおける提供メニューのイメージ

バーでは泡盛やオーガニックワインなどの飲み放題が特別価格に

EM研究機構は9月16～22日の期間、同社の運営する「EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート」（沖縄県中頭郡北中城村）が9月16日に開業20周年を迎えることを記念したイベント「ありがとうWEEK」を開催する。「ありがとうWEEK」期間中は、EM（有用微生物群）・発酵・ウェルネス・サステナビリティをテーマに、日替わりで講演・体験・マルシェ・ワークショップなど多彩なプログラムが展開される。20周年記念日となる9月16日は比嘉先生の特別講演会と映画「蘇生」上映会、9月17日は菌ちゃん先生による「土と微生物」に関する講演会、9月18日は「発酵」をテーマにした特別企画、9月19日は心地よい島風と楽しむ1日限定のビアガーデン「島風ビアテラス」、9月20日は心と体を「整える」をテーマにしたウェルネスマルシェ、9月21日はEMの魅力を親子で楽しく学べる「EM・微生物のチカラ」、9月22日は「シャボン玉石けん」森田社長らを招いたトークイベント「サステナブルな暮らし」を予定している。あわせて、同イベント期間中は全店舗ポイント2倍、宿泊者の9月まるごとポイントが2倍になる「メンバーズカード ポイント2倍キャンペーン」が開催される。また、8月1日～11月30日の期間には、眠り・香り・発酵食といった「癒し」を五感で味わえる滞在型ウェルネスプラン「20の癒し体験プラン」（2泊3日）を販売するほか、デラックススイートに2万円引きで泊まれる特別プラン「Anniversary限定スイート割引」（9月1日～10月31日）、20％オフ＋豪華特典＋朝食＆スパで身体も心も整うウェルネスプラン「デラックス無料UP＋連泊で館内券プレゼント」（8月1日～11月30日）も用意している。レストランでは、県産食材を活かした特別料理をシェフが目の前で仕上げるライブキッチン「20周年ありがとうコーナー」が行われるほか、ホテル特製の発酵甘酒と沖縄フルーツのミックスドリンクである「日替わり甘酒スムージー」（ディナー限定）や、ランチビュッフェでの巨大バースデーケーキ（9月16日のみ）を提供する。また、バーでは泡盛・オーガニックワイン・映画祭提供酒などを取り揃える90分飲み放題を、特別価格の2000円で楽しめる。さらに、スパ＆リラクゼーションではひのき湯・薬草湯・ワイン風呂といった日替わり薬湯を楽しめる「癒しの湯 7日間」が行われるほか、フェイシャルやフットケア、アロマやレイキを融合した極上トリートメントである「デトックス＆ビューティーメニュー」を特別価格で提供する。また、ストア＆カフェではEM商品や自然派アイテムを詰め合わせた限定福袋の販売や、豪華プレゼント付き購入キャンペーンの開催、および7000円以上の購入で「EMたまご」プレゼント（9月20～21日）を予定している。そのほか展示コーナーでは、開業からの軌跡や挑戦といった20年の歩みを写真とともにパネル展示するほか、来館者からの「ありがとうメッセージボード」が展示される。また、海外でのEM技術活用事例を紹介する「EM Around the World」を通じて、自然共生の国際的な広がりを体感できる。