「SwitchBot」から新製品、“Pro”に進化したサーキュレーターとロボット掃除機

「SwitchBot」から新製品

空気も空間も快適な「スマートサーキュレーター2 Pro」

スマートサーキュレーター2 Pro

約30畳の空間に対応

小さいのに強い掃除機「ロボット掃除機K11＋ Pro」

ロボット掃除機K11＋ Pro

コンパクトだから置き場所を選ばない

「小さくて賢い」がこれからの家電の主流に

スマートホームブランド「SwitchBot」から、人気製品を大幅に進化させた新モデル「スマートサーキュレーター2 Pro」と「ロボット掃除機K11＋ Pro」の予約販売が7月1日に開始となった。両製品とも“Pro”の名にふさわしく、性能・使い勝手・デザイン性の全てが強化されている。スマートサーキュレーター2 Proは、単なる送風機を超え、空気環境を整える家電に進化。フィルター・イオン・アロマを組み合わせた独自の3in1構造によって、風を送るだけでなく空気の質そのものを整える。内蔵バッテリーで最長約70時間の連続使用に対応するほか、約30畳対応の強力送風（最大風量13.51m3／min）、静音設計（最小約21dB）で睡眠中も安心だ。アプリ、音声、リモコン、本体パネル操作に対応し、シーンに合わせてさまざまな操作方法が選べる。カラーはアイボリーとブラックの2色で、どちらも木目調のアクセントをあしらい、リビングや寝室にも自然になじむ外観に仕上げている。価格は1万6980円で、発売記念セール価格を1万3980円に設定している。ロボット掃除機K11＋ Proは、省スペース住宅が多い日本市場に最適化されたモデル。直径24.8cmの世界最小級サイズながら、吸引力は従来の2倍となる最大1万2000Paに強化された。小型ボディーで家具の隙間や狭い場所も掃除が可能なほか、静音設計（約45dB）で在宅中も使いやすい。LDS LiDARで部屋の間取りを把握し、PSD近距離センサーで家具や壁との距離を検知することで、複雑なスペースでもスムーズな清掃をサポート。自動ゴミ収集ステーション付き（約90日ゴミ捨て不要）で、さらに設置スペースはA4用紙以下と非常にコンパクトに仕上げている。価格は5万9800円で、発売記念セール価格を4万9800円に設定。なお、7月25日までに購入すると交換用紙パックの特典も用意されている。SwitchBotの最新Proシリーズは、コンパクトで、高性能、インテリア性、スマート連携など、ユーザーのニーズを捉えた製品といえる。特に日本の住環境にマッチした設計は、多くの家庭で支持を集める可能性が高い。