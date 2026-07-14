2026.7.14 10:00かしこく暮らす
エディオンネットショップ 26年6月の人気商品ランキング 6畳用エアコンが2位に
【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。写真ギャラリー
2位は日立の6畳用エアコン「RASDM2225SE5WS」、3位はエディオンPB（プライベートブランド）「e angle」のドラム式洗濯乾燥機「ANGL-DAH100-A-WH」でした。
美容関連では、前月に引き続き、パナソニックのナノケアドライヤー「EH-NA0K-K」がトップ10入り。8位にNECの10.1型Androidタブレット「PC-TL103KAL」が入りました。
1位：任天堂「Nintendo Switch 2（BEESKB6CA）」
2位：日立「RASDM2225SE5WS」
3位：e angle「ANGL-DAH100-A-WH」
4位：YAMAZEN「YLR-YD30ED-WB」
5位：ハイセンス「43A68R」
6位：AQUA「AQR-36R2(DS)」
7位：パナソニック「EH-NA0K-K」
8位：NEC「PC-TL103KAL」
9位：Kodak「FZ55 BK」
10位：象印「NW-NH10E4-BA」
※ECショップの在庫状況は随時変動します。本ランキングに登場する商品は、ページにアクセスした時点で一時在庫切れや完売の可能性があります。あらかじめご了承ください。
※最新の情報・詳細はオンラインショップの商品販売ページをご確認ください。
「Nintendo Switch 2」が4か月ぶりに1位返り咲き6月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」が獲得。2月以来の1位返り咲きです。なお、「Nintendo Switch 2」は価格改定により、5月25日から5万9980円に値上げされました。
2位は日立の6畳用エアコン「RASDM2225SE5WS」、3位はエディオンPB（プライベートブランド）「e angle」のドラム式洗濯乾燥機「ANGL-DAH100-A-WH」でした。
美容関連では、前月に引き続き、パナソニックのナノケアドライヤー「EH-NA0K-K」がトップ10入り。8位にNECの10.1型Androidタブレット「PC-TL103KAL」が入りました。
1位：任天堂「Nintendo Switch 2（BEESKB6CA）」
2位：日立「RASDM2225SE5WS」
3位：e angle「ANGL-DAH100-A-WH」
4位：YAMAZEN「YLR-YD30ED-WB」
5位：ハイセンス「43A68R」
6位：AQUA「AQR-36R2(DS)」
7位：パナソニック「EH-NA0K-K」
8位：NEC「PC-TL103KAL」
9位：Kodak「FZ55 BK」
10位：象印「NW-NH10E4-BA」
※ECショップの在庫状況は随時変動します。本ランキングに登場する商品は、ページにアクセスした時点で一時在庫切れや完売の可能性があります。あらかじめご了承ください。
※最新の情報・詳細はオンラインショップの商品販売ページをご確認ください。
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外部リンク
「エディオンネットショップ ネットショップランキング トップ10（2026年6月）」＝https://www.edion.com/special.html?identificationid=popularitem&utm_source=bcn_ec&utm_medium=display&utm_campaign=popularitembcn
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