エディオンネットショップ 26年6月の人気商品ランキング　6畳用エアコンが2位に

2026年6月の人気商品は？（エディオンネットショップ調べ）

「Nintendo Switch 2」が4か月ぶりに1位返り咲き

値上げでも人気の衰えない

「Nintendo Switch 2」

6畳用エアコン「RASDM2225SE5WS」（左）と、

ドラム式洗濯乾燥機「ANGL-DAH100-A-WH」

ナノケアドライヤー EH-NA0K-K

【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。6月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」が獲得。2月以来の1位返り咲きです。なお、「Nintendo Switch 2」は価格改定により、5月25日から5万9980円に値上げされました。2位は日立の6畳用エアコン「RASDM2225SE5WS」、3位はエディオンPB（プライベートブランド）「e angle」のドラム式洗濯乾燥機「ANGL-DAH100-A-WH」でした。美容関連では、前月に引き続き、パナソニックのナノケアドライヤー「EH-NA0K-K」がトップ10入り。8位にNECの10.1型Androidタブレット「PC-TL103KAL」が入りました。1位：任天堂「Nintendo Switch 2（BEESKB6CA）」2位：日立「RASDM2225SE5WS」3位：e angle「ANGL-DAH100-A-WH」4位：YAMAZEN「YLR-YD30ED-WB」5位：ハイセンス「43A68R」6位：AQUA「AQR-36R2(DS)」7位：パナソニック「EH-NA0K-K」8位：NEC「PC-TL103KAL」9位：Kodak「FZ55 BK」10位：象印「NW-NH10E4-BA」※ECショップの在庫状況は随時変動します。本ランキングに登場する商品は、ページにアクセスした時点で一時在庫切れや完売の可能性があります。あらかじめご了承ください。※最新の情報・詳細はオンラインショップの商品販売ページをご確認ください。