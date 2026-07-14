2026.7.14 13:00かしこく暮らす
ハイセンス、本社所在地の川崎市の小学生を「FIFAワールドカップ2026」へ招待
ハイセンスジャパンは、「FIFAワールドカップ2026」公式スポンサーとして、小学生を「FIFAワールドカップ2026」の試合観戦に招待した。
アメリカ・ダラスで開催された「FIFAワールドカップ2026」の試合観戦に、子どもサッカー大会「ハイセンスカップ2026」（4月開催）にて選出されたMVPの小学生が招かれ、現地では元プロサッカー選手であり、「FIFAワールドカップ2026」でも多くの試合で解説を務める柿谷曜一朗さんとともに現地での交流が行われた。
なお、今回の招待企画の様子は、同社の公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
柿谷曜一朗さんとともに、現地での交流を実施今回の招待企画は、同社の本社がある川崎市の子どもたちへ夢を届ける取り組みである「川崎市から世界へ」の一環として、サッカーを通じて世界の舞台を体験してもらうべく実施した。
アメリカ・ダラスで開催された「FIFAワールドカップ2026」の試合観戦に、子どもサッカー大会「ハイセンスカップ2026」（4月開催）にて選出されたMVPの小学生が招かれ、現地では元プロサッカー選手であり、「FIFAワールドカップ2026」でも多くの試合で解説を務める柿谷曜一朗さんとともに現地での交流が行われた。
なお、今回の招待企画の様子は、同社の公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
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外部リンク
ハイセンスジャパン＝https://www.hisense.co.jp/ 「FIFAワールドカップ2026 柿谷曜一朗さんと夢の観戦ツアー in ダラス」（YouTube）＝https://www.youtube.com/watch?v=S1MQ8P7FJHk
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