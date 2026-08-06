2026.8.06 15:00スマホ・PC
ノートPCの画面不足を解消、エレコムが最大3画面対応HDMI変換アダプター発売
エレコムは、USB Type-Cポート搭載のPCやスマートフォンからHDMI対応ディスプレーへ映像出力できる「USB Type-C対応 HDMI映像変換アダプター（AD-C2HDMIBK）」を7月下旬から発売している。2台の外部ディスプレーに同時出力でき、ノートPCと合わせて最大3画面表示を実現。テレワークやオフィス業務の生産性向上をサポートする。価格はオープンで、実勢価格は5980円。写真ギャラリー
各ディスプレーで最大4K（3840×2160px）／60Hz出力に対応。高解像度の映像や細かな文字も鮮明に表示できるため、ビジネス用途だけでなく動画視聴やクリエーティブ用途にも適している。また、ドライバーのインストールは不要。接続するだけで利用できる手軽さも魅力だ。HDCP 2.3／2.2／1.4にも対応しており、著作権保護コンテンツの視聴環境にも配慮している。
安定した映像伝送を実現するため、本体内部には外部ノイズの影響を抑える金属シェル構造を採用。さらに3重シールドケーブルや金メッキピンを搭載し、信号劣化を抑制。長時間の業務やオンライン会議でも安心して利用できる。
ノートPCだけでの作業に限界を感じているユーザーにとって、エレコムの新HDMI映像変換アダプターは手軽に作業環境をアップグレードできる製品だ。USB Type-Cポートに接続するだけで最大3画面環境を実現できるため、テレワークの効率化をはじめとした、さまざまなシーンで力を発揮しそうだ。
ノートPCの画面不足を解消リモートワークやオンライン会議の定着によって、「画面が足りない」と感じるビジネスパーソンは少なくない。今回発売されたエレコムの新製品は、USB Type-Cポートに接続するだけで最大2台のHDMIディスプレーに映像出力できる。PC本体の画面と合わせることで最大3画面のマルチディスプレー環境が構築でき、資料作成、データ分析、複数資料の確認、オンライン会議など、複数のウィンドウを同時に利用する作業を効率化する。
各ディスプレーで最大4K（3840×2160px）／60Hz出力に対応。高解像度の映像や細かな文字も鮮明に表示できるため、ビジネス用途だけでなく動画視聴やクリエーティブ用途にも適している。また、ドライバーのインストールは不要。接続するだけで利用できる手軽さも魅力だ。HDCP 2.3／2.2／1.4にも対応しており、著作権保護コンテンツの視聴環境にも配慮している。
安定した映像伝送を実現するため、本体内部には外部ノイズの影響を抑える金属シェル構造を採用。さらに3重シールドケーブルや金メッキピンを搭載し、信号劣化を抑制。長時間の業務やオンライン会議でも安心して利用できる。
ノートPCだけでの作業に限界を感じているユーザーにとって、エレコムの新HDMI映像変換アダプターは手軽に作業環境をアップグレードできる製品だ。USB Type-Cポートに接続するだけで最大3画面環境を実現できるため、テレワークの効率化をはじめとした、さまざまなシーンで力を発揮しそうだ。
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