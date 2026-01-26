Type-C to 3.5mm DAC変換アダプター「Sonollo（ソノロ）」

Sonollo

USB Type-C端子を3.5mmイヤホンジャックへ変換

2色のカラーバリエーションを用意

ラナップは1月30日に、USB Type-C端子を直径3.5mmのイヤホンジャックへ変換できるDAC変換アダプタ「Sonollo（ソノロ）」を発売する。アイアールティーが製造し、ラナップが販売・サポートを担当する製品となる。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格は1580円。「Sonollo」は、直径3.5mmのイヤホンジャックに加えて、充電専用のUSB Type-C端子を備えているため、音楽を聴きつつスマートフォンの充電が可能となっている（最大5V／3A対応）。さらに、DAC（デジタル・アナログ・コンバーター）を搭載しているので、スマートフォン本体の音質に左右されずデジタル音声を高品位なアナログ信号へ変換するため、ノイズを抑えたクリアな音質で音楽や動画、通話を楽しめる。音声出力は、音楽再生に適した16ビット／48kHz対応で、直径3.5mmの4極プラグを備えており、マイク付きのイヤホンやヘッドホンを接続すれば、通話やオンライン会議に使える。本体には、高級感のあるアルミニウム製コネクタと、耐久性に優れたナイロンメッシュケーブルを採用し、コンパクトなので持ち運びしやすい。ケーブル長は5cm。