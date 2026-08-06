2026.8.06 16:00生活
解凍も冷食あたためもムラを軽減、カインズの赤外線センサー搭載フラットレンジ
カインズは、「解凍も冷食あたためもムラになりにくいフラットレンジ」を8月1日から発売している。冷凍食品の利用増や食材のまとめ買い需要が高まる中、電子レンジ利用時の「中が冷たい」「端だけ加熱されてしまう」といった不満に着目して開発された製品だ。価格は1万9800円。写真ギャラリー
電子レンジで肉や魚を解凍すると、ドリップが出たり、一部に火が通り過ぎたりすることがある。そこで、「解凍上手」ボタンを搭載。300Wの低出力でオン／オフを細かく繰り返しながら解凍することで、食材へのダメージを抑えつつ、程よく芯を残した状態に仕上げる。包丁でも切りやすく、料理を食卓に出す頃には自然解凍が進み、食べ頃になるよう工夫されている。
冷凍食品の加熱では、パッケージごとに異なる時間や出力設定を確認する手間がかかる。そこで搭載されたのが、「冷食あたため上手」機能だ。ボタンを押すだけで独自の加熱プログラムが作動し、食品に応じた最適な加熱を実施。温度や時間を細かく設定する必要がなく、手軽に中までしっかり温められる。
時間がない朝や急いで食事を準備したいときには「時短モード」が活躍。最大900Wの高出力でスピーディーに加熱でき、忙しい日常をサポートする。なお、900Wでの連続運転は最大3分間。その後は600Wへ自動的に切り替わる。
ご飯・冷凍ご飯・汁物・飲み物などのオートメニューも搭載。赤外線センサーが常温ご飯と冷凍ご飯を判別して最適に加熱するほか、味噌汁やスープ、カレー、牛乳、コーヒー、お茶などもワンタッチで適温に仕上げることができる。
庫内は20L容量のフラットタイプを採用。幅28.5×奥行31.6×高さ20.7cmの広々設計で、大きめのコンビニ弁当や冷凍ピザもそのまま加熱できる。縦開きドアを採用しているため、食品の出し入れがしやすく、日々のお手入れも簡単だ。
冷凍食品や冷凍保存を活用する家庭が増える一方、電子レンジの「解凍ムラ」「あたためムラ」に不満を持つ人は多いといえる。カインズの新フラットレンジは、赤外線センサーと独自加熱プログラムによって、そうした日常の不満を解消することを目指した1台だ。
冷凍の刺身も肉もご飯もおいしく解凍解凍も冷食あたためもムラになりにくいフラットレンジは、食材の表面温度を検知する赤外線センサーと独自の加熱プログラムの組み合わせが特徴。食材の状態に応じて最適な出力と加熱時間を自動で算出し、解凍やあたため時に発生しやすい加熱ムラを抑える。
電子レンジで肉や魚を解凍すると、ドリップが出たり、一部に火が通り過ぎたりすることがある。そこで、「解凍上手」ボタンを搭載。300Wの低出力でオン／オフを細かく繰り返しながら解凍することで、食材へのダメージを抑えつつ、程よく芯を残した状態に仕上げる。包丁でも切りやすく、料理を食卓に出す頃には自然解凍が進み、食べ頃になるよう工夫されている。
冷凍食品の加熱では、パッケージごとに異なる時間や出力設定を確認する手間がかかる。そこで搭載されたのが、「冷食あたため上手」機能だ。ボタンを押すだけで独自の加熱プログラムが作動し、食品に応じた最適な加熱を実施。温度や時間を細かく設定する必要がなく、手軽に中までしっかり温められる。
時間がない朝や急いで食事を準備したいときには「時短モード」が活躍。最大900Wの高出力でスピーディーに加熱でき、忙しい日常をサポートする。なお、900Wでの連続運転は最大3分間。その後は600Wへ自動的に切り替わる。
ご飯・冷凍ご飯・汁物・飲み物などのオートメニューも搭載。赤外線センサーが常温ご飯と冷凍ご飯を判別して最適に加熱するほか、味噌汁やスープ、カレー、牛乳、コーヒー、お茶などもワンタッチで適温に仕上げることができる。
庫内は20L容量のフラットタイプを採用。幅28.5×奥行31.6×高さ20.7cmの広々設計で、大きめのコンビニ弁当や冷凍ピザもそのまま加熱できる。縦開きドアを採用しているため、食品の出し入れがしやすく、日々のお手入れも簡単だ。
冷凍食品や冷凍保存を活用する家庭が増える一方、電子レンジの「解凍ムラ」「あたためムラ」に不満を持つ人は多いといえる。カインズの新フラットレンジは、赤外線センサーと独自加熱プログラムによって、そうした日常の不満を解消することを目指した1台だ。
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