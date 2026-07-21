2026.7.21 15:30生活
見守りやすく安全性にも配慮した「メッシュベビーサークル」発売、65cmハイタイプで洗えるカバー採用
タンスのゲンは7月17日に、子どもの様子を見守りやすい「メッシュベビーサークル」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ラテベージュ、ライトグレーの2色。価格は、コンパクト（70×120cm）サイズが4499円、スタンダード（140×200cm）サイズが5999円、ワイド（180×200cm）サイズが6999円。写真ギャラリー
子どもが内部で快適に遊べるよう、ポールやジョイント部分、出入口は安全性に配慮しており、サークルを支えるすべてのポールにクッション材を使用することで、ポールへぶつかってしまった場合でも衝撃を和らげられる。
ジョイント部分には専用カバーを取り付けているため、硬いパーツが飛び出しにくく、ぶつかった際のケガや、すき間に子どもの指が入り込んでしまうリスクが軽減される。
あわせて、下部のジョイントパーツには滑り止めを設けているので、子どもがサークルにぶつかったり、内部から揺らしたりしてもずれにくく、安定した状態で使える。また、ジョイントパーツはすべて生地と同じ色味のため、周囲のインテリアに馴染みやすい。
さらに、子どもが簡単に乗り越えてしまわないよう、高さ65cmのハイタイプ設計を採用するとともに、本体側面には子どもが出入りするためのファスナー式の扉を備える。扉のファスナーは、外側からのみ開閉が可能なので、子どもの抜け出しを防げる。
なお、本体のカバーは取り外して洗濯機で丸洗いできるので、常に清潔な状態に保てる。
そのほか、本体の持ち運びや保管に便利な収納ケースが付属しており、使用しないときは分解してコンパクトにまとめられる。
中が見やすいメッシュ素材で家事や在宅ワーク中も安心「メッシュベビーサークル」は、サークルの外側からでも子どもの様子を見守りやすい、メッシュ素材を採用したベビーサークル。
子どもが内部で快適に遊べるよう、ポールやジョイント部分、出入口は安全性に配慮しており、サークルを支えるすべてのポールにクッション材を使用することで、ポールへぶつかってしまった場合でも衝撃を和らげられる。
ジョイント部分には専用カバーを取り付けているため、硬いパーツが飛び出しにくく、ぶつかった際のケガや、すき間に子どもの指が入り込んでしまうリスクが軽減される。
あわせて、下部のジョイントパーツには滑り止めを設けているので、子どもがサークルにぶつかったり、内部から揺らしたりしてもずれにくく、安定した状態で使える。また、ジョイントパーツはすべて生地と同じ色味のため、周囲のインテリアに馴染みやすい。
さらに、子どもが簡単に乗り越えてしまわないよう、高さ65cmのハイタイプ設計を採用するとともに、本体側面には子どもが出入りするためのファスナー式の扉を備える。扉のファスナーは、外側からのみ開閉が可能なので、子どもの抜け出しを防げる。
なお、本体のカバーは取り外して洗濯機で丸洗いできるので、常に清潔な状態に保てる。
そのほか、本体の持ち運びや保管に便利な収納ケースが付属しており、使用しないときは分解してコンパクトにまとめられる。
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外部リンク
タンスのゲン＝https://tansu-gen.co.jp/ 「メッシュベビーサークル」（公式オンラインショップ）＝https://www.tansu-gen.jp/products/24610063 「メッシュベビーサークル」（楽天市場店）＝https://item.rakuten.co.jp/tansu/24610063/ 「メッシュベビーサークル」（Yahoo!ショッピング店）＝https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/24610063.html
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