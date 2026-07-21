見守りやすく安全性にも配慮した「メッシュベビーサークル」発売、65cmハイタイプで洗えるカバー採用

メッシュベビーサークル

中が見やすいメッシュ素材で家事や在宅ワーク中も安心

メッシュ素材の採用によって、

サークル内の様子がわかりやすい

ポールにはクッション材を使用しているので、

ぶつかっても安心

ジョイント部分に取り付けられている専用カバー

子どもが乗り越えにくい、65cmのハイタイプ設計

側面には出入りのためのファスナー式の扉を用意

本体カバーは取り外して丸洗いが可能

本体をコンパクトにまとめられる収納ケースが付属

タンスのゲンは7月17日に、子どもの様子を見守りやすい「メッシュベビーサークル」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ラテベージュ、ライトグレーの2色。価格は、コンパクト（70×120cm）サイズが4499円、スタンダード（140×200cm）サイズが5999円、ワイド（180×200cm）サイズが6999円。「メッシュベビーサークル」は、サークルの外側からでも子どもの様子を見守りやすい、メッシュ素材を採用したベビーサークル。子どもが内部で快適に遊べるよう、ポールやジョイント部分、出入口は安全性に配慮しており、サークルを支えるすべてのポールにクッション材を使用することで、ポールへぶつかってしまった場合でも衝撃を和らげられる。ジョイント部分には専用カバーを取り付けているため、硬いパーツが飛び出しにくく、ぶつかった際のケガや、すき間に子どもの指が入り込んでしまうリスクが軽減される。あわせて、下部のジョイントパーツには滑り止めを設けているので、子どもがサークルにぶつかったり、内部から揺らしたりしてもずれにくく、安定した状態で使える。また、ジョイントパーツはすべて生地と同じ色味のため、周囲のインテリアに馴染みやすい。さらに、子どもが簡単に乗り越えてしまわないよう、高さ65cmのハイタイプ設計を採用するとともに、本体側面には子どもが出入りするためのファスナー式の扉を備える。扉のファスナーは、外側からのみ開閉が可能なので、子どもの抜け出しを防げる。なお、本体のカバーは取り外して洗濯機で丸洗いできるので、常に清潔な状態に保てる。そのほか、本体の持ち運びや保管に便利な収納ケースが付属しており、使用しないときは分解してコンパクトにまとめられる。