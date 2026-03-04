愛犬のストレスに配慮！ 圧迫感ゼロの透明ペットサークルがタンスのゲンから

クリアペットサークル

タンスのゲンは2月26日に、愛犬の様子がひと目でわかるクリアタイプのペットサークル「クリアペットサークル」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は、12枚入りが1万5999円、15枚入りが1万8999円。「クリアペットサークル」は、クリアパネルを採用することで、離れたところからでも安心してペットを見守れる。ペットにとっても、クリア設計なので飼い主が見えるので安心でき、囲われ感がないためストレスを感じにくいといったメリットがある。また、一般的なスチール製サークルのように、柵に引っかかってケガをする心配がない。設置場所に合わせて、ドアの位置や形を自由に組み替え可能で、ドアパネルは2枚セットなので出入りの際に回り込む必要がなく、好きな位置に扉を設置できる。また、仕切りを作れば部屋分けや多頭飼いにも対応し、1枚1枚のパネルをジョイントパーツでつなぐ仕様のため、模様替えもしやすい。パネル素材には、軽量で衝撃や水に強いHDPE樹脂を採用し、1枚あたり重さ900gと軽量なので、組み換えやお手入れが容易となっている。さらに、樹脂製なので床を傷付けにくく、スチール製のように音が出にくい。また、汚れを落としやすいほか、スチールのように錆びてしまう心配がなく、角が丸くなっているためペットのケガを防げる。そのほか、柔らかな色味と丸みのある形状で、部屋に馴染みやすいというメリットもある。組み立て後の高さは60cmと、サークル内の様子を確認しやすく、愛犬が飛び越えてしまわないよう配慮した高さとなっているので、安心して使える。