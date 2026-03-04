引越し手続きワンストップサービス「引越れんらく帳」、岡山市水道局と新たに手続き連携

「引越れんらく帳」にて岡山市における

電気・水道の引っ越し手続きが可能に

対象の手続きを24時間いつでもオンラインで可能

TEPCO i-フロンティアズは3月2日に、東京電力エナジーパートナーからの受託によって運営している引っ越し手続きの一括サービス「引越れんらく帳」において、NTTデータが提供するパーソナルデータ流通基盤「BizMINT」と連携した、岡山市水道局とのサービス提供を開始した。「BizMINT」と連携した岡山市水道局とのサービス提供開始によって、岡山市在住者は「引越れんらく帳」上で電気・水道の引っ越し手続きができるようになる。また、インターネットや転出届・転入（転居）予定連絡といった各種手続きをあわせて実施することで、引っ越し手続き全体の負担が軽減される。転居者にとって、引っ越しは荷造りや清掃、近所への挨拶といった、限られた時間の中で多くの作業を行う必要がある。一方で、電気・ガス・水道・インターネットといった、可能な限り簡単に済ませたいと思う人の多いライフラインに関する各種手続きでは、電話窓口が混雑しやすく、なかなかつながらないケースも少なくない。また、受付時間内に電話をかけられず、手続きの遅れや漏れが生じるリスクもある。「引越れんらく帳」を利用すれば、これらの手続きを24時間いつでもウェブ上で実施できるので、電話がつながらないストレスや受付時間を気にする必要がなくなる。事業者にとっては、引っ越しの繁忙期にはコールセンターの人員確保が難しくなるとともに、電話対応による引っ越し手続きの対応コストが増加する傾向がある。「引越れんらく帳」の活用によって、これらの課題の軽減につなげられる。なお、現時点で「引越れんらく帳」にて実施可能な手続きは以下の通り。○転出届・転入（転居）予定連絡○電気○ガス○水道○インターネット○放送○新聞○固定電話○携帯電話○クレジットカード○不用品回収