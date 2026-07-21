2026.7.21 16:00

スマホ・PC

ノートPCと組み合わせて最大5画面の作業環境を構築、ソースネクストの「DIGI＋ 18.5インチクアッドディスプレイシステム」

SHARE ON

　ソースネクストは、ノートPCに最大4台の拡張モニターを追加できる「DIGI＋ 18.5インチクアッドディスプレイシステム DGP-QDS1801」の先行販売をクラウドファンディングサービス「Makuake」で開始した。ノートPCと組み合わせることで、最大5画面の作業環境を実現できる。

DIGI＋ 18.5インチクアッドディスプレイシステム DGP-QDS1801

ノートPCの弱点「画面の狭さ」を解決

　近年、オンライン会議をしながら資料を確認したり、複数のアプリケーションを同時に使ったりする機会が増えている。一方、一般的なノートPCでは画面スペースに限界があり、作業効率に課題を感じるユーザーも少なくない。

　DIGI＋ 18.5インチクアッドディスプレイシステムは、18.5インチのモニターを4枚追加することで、ノートPC本体の画面を含めて最大5画面環境を構築。資料比較やデータ分析、動画編集など、多くの情報を同時に表示できる。

　横方向に大きく広げたり、縦方向に並べたりと、作業内容に応じてレイアウトを変更できる。プロジェクト管理、株式投資、プログラミング、クリエーティブ制作など、幅広いシーンで活用できそうだ。
 
作業内容に応じてレイアウトを変更

　モニター同士は付属のマグネット式コネクターで接続でき、スタンドへの固定も容易。工具不要でセットアップできる点も魅力だ。
 
工具不要でセットアップできる


　モニターは18.5インチ、フルHD（1920×1080）のIPS液晶パネルを採用。広視野角の非光沢仕様のため、長時間の作業でも見やすさに配慮されている。
 
非光沢・広視野角で長時間作業にも配慮

　表計算ソフトやWebブラウザー、チャットツールなどをそれぞれ別画面で表示できるため、ウィンドウの切り替え回数を減らし、作業効率向上につながる。
 
18.5インチ・フルHDで複数情報を一覧しやすい

　多画面環境の悩みといえば配線の煩雑さだが、本製品はUSB Type-Cを中心とした接続方式を採用。各モニターに給電用と映像出力用のUSB Type-C端子を搭載し、65W USB PD対応アダプターで安定した電源供給を行う。従来製品のように複数のモニターとケーブルを個別に管理する必要が少なく、比較的すっきりとしたデスク環境を構築できる。
 
USB Type-C中心の接続方式

　専用リュックが付属するのも特徴。オフィスと自宅を行き来するハイブリッドワーカーや、展示会・イベント会場などで作業するユーザーにも便利だ。

　一般販売予定価格は19万9800円。Makuakeでは最大25％オフとなる14万9800円の超々早割コースをはじめ、各種割引プランを用意している。プロジェクト期間は8月15日まで。製品発送は9月末を予定している。
写真ギャラリー

SHARE ON

注目の記事

4Kを2画面で使える、省スペースで持ち運びできるサンコーのデュアルモニター 世界初 デュアルモニターのゲーミングノートPC ASUS ROGから登場 お値段は約150万円 折りたためてコンパクト！ 便利なモードも使えるサンコーの上下2画面デュアルゲーミングモニターは対戦ゲーム向きかも！ 27インチが2枚分！全幅1199mmの超ウルトラワイドなゲーミングモニター GRAPHTから登場 年間に166ものモニター新製品を発表するJAPANNEXT。次の一手は？

外部リンク

ソースネクスト＝https://sourcenext.co.jp/pr/
前の記事 次の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア