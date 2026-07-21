2026.7.21 16:00スマホ・PC
ノートPCと組み合わせて最大5画面の作業環境を構築、ソースネクストの「DIGI＋ 18.5インチクアッドディスプレイシステム」
ソースネクストは、ノートPCに最大4台の拡張モニターを追加できる「DIGI＋ 18.5インチクアッドディスプレイシステム DGP-QDS1801」の先行販売をクラウドファンディングサービス「Makuake」で開始した。ノートPCと組み合わせることで、最大5画面の作業環境を実現できる。写真ギャラリー
DIGI＋ 18.5インチクアッドディスプレイシステムは、18.5インチのモニターを4枚追加することで、ノートPC本体の画面を含めて最大5画面環境を構築。資料比較やデータ分析、動画編集など、多くの情報を同時に表示できる。
横方向に大きく広げたり、縦方向に並べたりと、作業内容に応じてレイアウトを変更できる。プロジェクト管理、株式投資、プログラミング、クリエーティブ制作など、幅広いシーンで活用できそうだ。
モニター同士は付属のマグネット式コネクターで接続でき、スタンドへの固定も容易。工具不要でセットアップできる点も魅力だ。
モニターは18.5インチ、フルHD（1920×1080）のIPS液晶パネルを採用。広視野角の非光沢仕様のため、長時間の作業でも見やすさに配慮されている。
表計算ソフトやWebブラウザー、チャットツールなどをそれぞれ別画面で表示できるため、ウィンドウの切り替え回数を減らし、作業効率向上につながる。
多画面環境の悩みといえば配線の煩雑さだが、本製品はUSB Type-Cを中心とした接続方式を採用。各モニターに給電用と映像出力用のUSB Type-C端子を搭載し、65W USB PD対応アダプターで安定した電源供給を行う。従来製品のように複数のモニターとケーブルを個別に管理する必要が少なく、比較的すっきりとしたデスク環境を構築できる。
専用リュックが付属するのも特徴。オフィスと自宅を行き来するハイブリッドワーカーや、展示会・イベント会場などで作業するユーザーにも便利だ。
一般販売予定価格は19万9800円。Makuakeでは最大25％オフとなる14万9800円の超々早割コースをはじめ、各種割引プランを用意している。プロジェクト期間は8月15日まで。製品発送は9月末を予定している。
ノートPCの弱点「画面の狭さ」を解決近年、オンライン会議をしながら資料を確認したり、複数のアプリケーションを同時に使ったりする機会が増えている。一方、一般的なノートPCでは画面スペースに限界があり、作業効率に課題を感じるユーザーも少なくない。
DIGI＋ 18.5インチクアッドディスプレイシステムは、18.5インチのモニターを4枚追加することで、ノートPC本体の画面を含めて最大5画面環境を構築。資料比較やデータ分析、動画編集など、多くの情報を同時に表示できる。
横方向に大きく広げたり、縦方向に並べたりと、作業内容に応じてレイアウトを変更できる。プロジェクト管理、株式投資、プログラミング、クリエーティブ制作など、幅広いシーンで活用できそうだ。
モニター同士は付属のマグネット式コネクターで接続でき、スタンドへの固定も容易。工具不要でセットアップできる点も魅力だ。
モニターは18.5インチ、フルHD（1920×1080）のIPS液晶パネルを採用。広視野角の非光沢仕様のため、長時間の作業でも見やすさに配慮されている。
表計算ソフトやWebブラウザー、チャットツールなどをそれぞれ別画面で表示できるため、ウィンドウの切り替え回数を減らし、作業効率向上につながる。
多画面環境の悩みといえば配線の煩雑さだが、本製品はUSB Type-Cを中心とした接続方式を採用。各モニターに給電用と映像出力用のUSB Type-C端子を搭載し、65W USB PD対応アダプターで安定した電源供給を行う。従来製品のように複数のモニターとケーブルを個別に管理する必要が少なく、比較的すっきりとしたデスク環境を構築できる。
専用リュックが付属するのも特徴。オフィスと自宅を行き来するハイブリッドワーカーや、展示会・イベント会場などで作業するユーザーにも便利だ。
一般販売予定価格は19万9800円。Makuakeでは最大25％オフとなる14万9800円の超々早割コースをはじめ、各種割引プランを用意している。プロジェクト期間は8月15日まで。製品発送は9月末を予定している。
注目の記事
4Kを2画面で使える、省スペースで持ち運びできるサンコーのデュアルモニター 世界初 デュアルモニターのゲーミングノートPC ASUS ROGから登場 お値段は約150万円 折りたためてコンパクト！ 便利なモードも使えるサンコーの上下2画面デュアルゲーミングモニターは対戦ゲーム向きかも！ 27インチが2枚分！全幅1199mmの超ウルトラワイドなゲーミングモニター GRAPHTから登場 年間に166ものモニター新製品を発表するJAPANNEXT。次の一手は？
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
PR
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10