スマホもカメラも遠隔操作できる、エレコムがBluetoothリモコン付き三脚2タイプ発売

ワイヤレスリモコン付きのカメラ・スマートフォン用三脚 2タイプ

Bluetoothリモコンで撮影がもっと自由に

ワイヤレスリモコンで離れた場所からシャッターが切れる

自撮り棒として利用できる

三脚として使用する際に最大約1580mmまで伸ばせる

バッグに収納して気軽に持ち運べる

さまざまな角度からの撮影に対応

1/4インチネジを採用

エレコムは、Bluetooth接続のワイヤレスリモコンを搭載したカメラ・スマートフォン（スマホ）用三脚を7月中旬から発売している。2WAYタイプの「PWSTSR05180BK」（実勢価格は3499円）と軽量タイプの「PWSTSRC0130BK」（同2699円）をラインアップ。離れた場所からシャッター操作ができるため、集合写真や全身撮影、旅行先での記念撮影などで活躍する。両製品とも、Bluetooth接続対応のワイヤレスリモコンが付属。スマホとペアリングすれば、離れた場所からシャッターを切ることができ、撮影時にセルフタイマーを使う必要がない。家族旅行の集合写真やSNS用コンテンツ制作、動画撮影など、撮影者も一緒にフレームへ収まりたいシーンで便利だ。Bluetooth 5.0に対応し、iPhoneやAndroidスマホで利用できる。PWSTSR05180BKは、三脚と自撮り棒の両方で使える2WAY仕様が特徴。脚部を収納すれば自撮り棒として利用できるため、シーンに合わせて使い分けられる。三脚として使用する際に最大約1580mm、自撮り棒として使用する際に最大約1240mmまで伸縮が可能。集合写真や風景撮影、イベント会場での撮影など、広い範囲を写したい場面で活躍する。さらに、上下左右や縦横の角度調整が可能な3WAY雲台を採用。細かな位置調整も行いやすく、理想のアングルで撮影できる。PWSTSRC0130BKは、三脚本体とスマホホルダーを合わせて約350gと軽量。コンパクトに折りたためるため、バッグに収納して気軽に持ち運べる。高さは約360mmから1380mmまで調整が可能。ストッパーや滑り止めゴムを備え、ブレを抑えながら安定した撮影が行える。こちらも3WAY雲台を採用し、さまざまな角度からの撮影に対応する。両製品とも4.0～6.9インチのスマホに対応したホルダーを標準装備しているほか、一般的な1/4インチネジを採用しているため、デジタル一眼カメラやミラーレス一眼、アクションカメラなど、さまざまな機器で使用できる。普段のスマホ撮影から本格的な写真・動画制作のニーズに応える。スマホでの動画撮影やSNS発信が当たり前となり、自分も含めた写真や動画を手軽に撮影できる三脚への需要は高まっている。今回の製品は、旅行やイベント、日常の撮影を快適にしたいユーザーにとって、ぴったりのアイテムといえそうだ。