2026.7.17 13:00スマホ・PC
アイアン調なのに軽量、ハクバの樹脂製フォトフレーム「Leger」
ハクバ写真産業は7月17日に、アイアン調の重厚感と扱いやすさを両立した樹脂製の軽量フォトフレーム「Leger（レジェ）」を発売した。ラインアップは、L／KGサイズ（830円）、2Lサイズ（980円）、A4サイズ（1980円）の3種類を用意している。
本体背面の吊り金具を使用することで、縦・横どちらの向きでも壁掛けが可能となっており、吊り金具は約5mm径までのフックなどに直接吊り下げられる。あわせて本体背面には、縦置き・横置きどちらにも対応する折りたたみ式スタンドを備えているため、自由なレイアウトで飾ることができる（A4サイズはスタンド非搭載）。
前面板には、軽量で割れにくい厚さ約1mmのPS板を採用しており、ガラス板と比較して非常に軽いので壁掛け時の負担が少なく、万が一落下してしまった場合でも割れる心配が少ないため、安心して飾れる。
軽量かつ割れにくい仕様「Leger」は、樹脂製フレームの表面に細かなシボ加工を施すことによって、アイアン調の質感を表現したフォトフレーム。重厚感がありつつ軽量で扱いやすく、飾る場所を選ばない。また、マットで落ち着いた黒いフレームが写真を引き締めて、モダンな雰囲気を演出してくれる。
本体背面の吊り金具を使用することで、縦・横どちらの向きでも壁掛けが可能となっており、吊り金具は約5mm径までのフックなどに直接吊り下げられる。あわせて本体背面には、縦置き・横置きどちらにも対応する折りたたみ式スタンドを備えているため、自由なレイアウトで飾ることができる（A4サイズはスタンド非搭載）。
前面板には、軽量で割れにくい厚さ約1mmのPS板を採用しており、ガラス板と比較して非常に軽いので壁掛け時の負担が少なく、万が一落下してしまった場合でも割れる心配が少ないため、安心して飾れる。
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外部リンク
ハクバ写真産業＝https://www.hakubaphoto.co.jp/corporation/ 「Leger」（L／KGサイズ）＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101260017-4H-05-0Z 「Leger」（2Lサイズ）＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101260018-4H-3S-0Z 「Leger」（A4サイズ）＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101260019-4H-2T-0Z
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