2026.7.10 16:30スマホ・PC
「Amazonプライムデー」で24GBメモリー搭載タブレットが34％オフ、BMSE「A10 Pro」が1万5105円
「Amazonプライムデー」に合わせて、BMSEの最新タブレット端末「A10 Pro」が期間限定の特別価格で販売されている。通常2万2900円のところ、34％オフの1万5105円で購入が可能。セール期間は7月7日から7月13日までとなっている。写真ギャラリー
ディスプレーには、90Hzの高リフレッシュレートパネルを採用。スクロール時の残像感を抑え、動画やゲームも快適に楽しめる。さらに最大850MHzで動作するGPUを搭載しており、映像コンテンツや画像処理のパフォーマンス向上も期待できる。
OSには、Android 16を搭載。加えてGoogle Gemini AIにも対応し、情報検索や文章作成、アイデア整理などをサポートする。
また、24GBのメモリー（RAM）と128GBストレージを搭載。複数アプリを同時に利用するマルチタスク用途にも対応するほか、microSDカードを利用すれば最大2TBまでストレージが拡張できる。
6000mAhの大容量バッテリーを備え、動画視聴やWeb閲覧、オンライン学習などを長時間にわたって利用できる。さらにGPS機能や顔認証、500万画素のフロントカメラ、1300万画素のリアカメラも搭載し、実用性を高めている。
Amazonプライムデー期間中は、A10 Proを1万5000円台で購入できるため、高性能タブレット端末をお得に手に入れたいのであればチェックしてみてはいかがだろうか。
8コアCPU搭載で動画視聴も仕事も快適A10 Proは、高性能な8コアT7250プロセッサーを採用。アプリの起動や切り替え、動画再生、オンライン作業などをスムーズにこなせる。消費電力にも配慮されたプロセッサーによって、長時間利用でも安定したパフォーマンスを発揮するという。
ディスプレーには、90Hzの高リフレッシュレートパネルを採用。スクロール時の残像感を抑え、動画やゲームも快適に楽しめる。さらに最大850MHzで動作するGPUを搭載しており、映像コンテンツや画像処理のパフォーマンス向上も期待できる。
OSには、Android 16を搭載。加えてGoogle Gemini AIにも対応し、情報検索や文章作成、アイデア整理などをサポートする。
また、24GBのメモリー（RAM）と128GBストレージを搭載。複数アプリを同時に利用するマルチタスク用途にも対応するほか、microSDカードを利用すれば最大2TBまでストレージが拡張できる。
6000mAhの大容量バッテリーを備え、動画視聴やWeb閲覧、オンライン学習などを長時間にわたって利用できる。さらにGPS機能や顔認証、500万画素のフロントカメラ、1300万画素のリアカメラも搭載し、実用性を高めている。
Amazonプライムデー期間中は、A10 Proを1万5000円台で購入できるため、高性能タブレット端末をお得に手に入れたいのであればチェックしてみてはいかがだろうか。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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