タグチ製の建設機械アタッチメントが1／32カプセルトイに！

タグチ工業 1／32 油圧ショベルアタッチメント

1／32サイズのミニチュア全4種

タグチ工業のアタッチメントを

精巧な可動式ミニチュア化

市販のショベルへの取り付けイメージ

タグチ工業は7月に、同社製のアタッチメントを32分の1のカプセルトイにした「タグチ工業 1／32 油圧ショベルアタッチメント（ボールチェーン付き）」の販売を開始する。ラインアップは、建設現場で使われるツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機「DXGGカッター」、全旋回型つかみ機「グラスパーVS」、雑木＆草刈り機「クサカルゴン」、完全油圧式クイックヒッチ「完全油圧式ワンキャッチ」とバケットのセット、全4種類。いずれも価格は400円。「タグチ工業 1／32 油圧ショベルアタッチメント」は、タグチ工業のアタッチメントを精巧な可動式のミニチュアにしたカプセルトイ。「DXGGカッター」や「グラスパーVS」のアームは開き、「クサカルゴン」の回転刃は回るようになっており、実際の製品に貼られている銘板やステッカーを完全再現した。さらに、いずれのアタッチメントも「完全油圧式ワンキャッチ」に装着できる。