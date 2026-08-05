2026.8.05 16:30暮らしにプラス
ニチベイ、「メカモノ」を使ったインテリアの写真・動画コンテスト
ニチベイは8月3日～11月1日23時59分まで、ブラインドやロールスクリーンといった「メカモノ」を使用したインテリア空間の写真・動画コンテスト「第6回メカモノ事例コンテスト」を開催している。
写真での応募の場合は、メイン×1枚（必須）、サブ最大2枚（任意）で、1辺1200ピクセル以上、ファイルサイズは1画像あたり5MB以内（縦横比は不問）。
動画での応募の場合は、スマートフォンを縦にして撮影した動画×1点。解像度は1080×1920以上を推奨。MP4・MOV形式のみ受け付けており、ファイルサイズは1動画あたり150MB以内（横画面は対象外）。
プロ・一般を問わず、誰でも何度でも応募可能（ニチベイ商品を使用した住宅の写真・動画に限定）。特設サイト上の専用応募フォームにて応募を受け付けている。
入賞特典は、ベスト・ムービー賞（1名）が5万円分のAmazonギフト券、ベスト・フォト賞（3名）が3万円分のAmazonギフト券、グッド・インテリア賞（6名）が1万円分のAmazonギフト券。結果の発表は11月末頃を予定している。
写真に加え、動画での応募も可能に「メカモノ」は、ブラインドやロールスクリーンといったカーテン以外の窓まわりアイテムを指す業界用語で、現在開催中の「第6回メカモノ事例コンテスト」では、従来の写真での応募に加えて、動画での応募もできるようになった。
写真での応募の場合は、メイン×1枚（必須）、サブ最大2枚（任意）で、1辺1200ピクセル以上、ファイルサイズは1画像あたり5MB以内（縦横比は不問）。
動画での応募の場合は、スマートフォンを縦にして撮影した動画×1点。解像度は1080×1920以上を推奨。MP4・MOV形式のみ受け付けており、ファイルサイズは1動画あたり150MB以内（横画面は対象外）。
プロ・一般を問わず、誰でも何度でも応募可能（ニチベイ商品を使用した住宅の写真・動画に限定）。特設サイト上の専用応募フォームにて応募を受け付けている。
入賞特典は、ベスト・ムービー賞（1名）が5万円分のAmazonギフト券、ベスト・フォト賞（3名）が3万円分のAmazonギフト券、グッド・インテリア賞（6名）が1万円分のAmazonギフト券。結果の発表は11月末頃を予定している。
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