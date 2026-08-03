2026.8.03 12:00暮らしにプラス
オンデマンドチャレンジ「ホノルル気分で走ろう！2026」公開
ホノルルマラソン日本事務局は8月1日に、ランナー応援企画「ホノルル気分で走ろう！2026」の特別コンテンツとして、「オンデマンドチャレンジ」を公開した。参加費は無料で、ランニングアプリ「LIVERUN（ライブラン）」をダウンロードすれば誰でも参加できる。
「JALホノルルマラソン」への参加を予定している人はもちろん、将来ホノルルマラソンに挑戦してみたい人、フルマラソン完走に向けたトレーニングや大会準備について学びたい人に適している。
同プログラムにおいて、全9回のチャレンジを完了すると、達成の証として「コンプリートメダル」がプロフィールページに表示されるようになる。さらに、12月12日までに「コンプリートメダル」を獲得した人の中から抽選で5名に、「JALホノルルマラソン」オリジナルグッズがもらえる。
Vol.1～3は8月1日に公開済みで、Vol.4～6は8月22日、Vol.7～9は9月12日にそれぞれ公開される。
各回の内容は以下の通り。
○Vol.1 「JALホノルルマラソン」に向けてトレーニングプラン作り：まずは目標設定と、本番までの全体的なトレーニング計画の立て方を学ぶ
○Vol.2 ラッキング（Rucking）・ウォーキングトレーニング：バックパックなどで負荷をかけながら歩き、持久力と筋持久力を高める
○Vol.3 ヨガ・ランナー筋トレ：ランニングに必要な筋力と柔軟性を高め、ケガのリスクを抑える身体づくりに取り組む
○Vol.4 ファルトレク（Fartlek）トレーニング：スピードに変化をつけながら走り、楽しみつつ心肺機能を強化する
○Vol.5 90分LSDトレーニング：本番を見据えて、長時間動き続けるためのスタミナと脂肪燃焼効率（ファットアダプテーション）を高める
○Vol.6 HIIT・インターバルトレーニング：短時間の高強度ランと回復ジョグを繰り返し、無酸素能力と有酸素能力を効率よく鍛える
○Vol.7 不整地ラン：バランス感覚や体幹、足裏の感覚を養い、安定したランニングフォームづくりにつなげる
○Vol.8 JALホノルルマラソンQ＆A＋完走者からのアドバイス：参加者から寄せられた質問への回答に加えて、完走経験者によるリアルな体験談や、レース直前期の調整方法、休養の取り方などを紹介する
○Vol.9 渡航・ホノルル観光プラン・JALホノルルマラソン完全ガイド：ホノルル滞在の楽しみ方からコース攻略、エイドステーション活用法、エキスポの見どころ、レース前日・当日・翌日の過ごし方まで、「いよいよ本番」を迎えるための情報を紹介する
「LIVERUN」は、コーチやMCによる音声配信を聞きつつ、世界中のランナーとリアルタイムにつながって走れるランニングアプリ。配信中は、参加者の走行距離や順位が表示されるとともに、MCがニックネームを呼びかけつつ応援するなど、1人でも仲間と走る一体感を楽しめる。
あわせて「ホノルル気分で走ろう！2026」では、「JALホノルルマラソン」に関する情報やトレーニングアドバイスも配信している。
誰でも無料で参加できる全9回のラントレーニングプログラム「オンデマンドチャレンジ」は、「LIVERUN」を通じて、フルマラソン完走に向けたトレーニング方法やレース準備について学びつつ、自身のペースで取り組めるトレーニングプログラム。
「JALホノルルマラソン」への参加を予定している人はもちろん、将来ホノルルマラソンに挑戦してみたい人、フルマラソン完走に向けたトレーニングや大会準備について学びたい人に適している。
同プログラムにおいて、全9回のチャレンジを完了すると、達成の証として「コンプリートメダル」がプロフィールページに表示されるようになる。さらに、12月12日までに「コンプリートメダル」を獲得した人の中から抽選で5名に、「JALホノルルマラソン」オリジナルグッズがもらえる。
Vol.1～3は8月1日に公開済みで、Vol.4～6は8月22日、Vol.7～9は9月12日にそれぞれ公開される。
各回の内容は以下の通り。
○Vol.1 「JALホノルルマラソン」に向けてトレーニングプラン作り：まずは目標設定と、本番までの全体的なトレーニング計画の立て方を学ぶ
○Vol.2 ラッキング（Rucking）・ウォーキングトレーニング：バックパックなどで負荷をかけながら歩き、持久力と筋持久力を高める
○Vol.3 ヨガ・ランナー筋トレ：ランニングに必要な筋力と柔軟性を高め、ケガのリスクを抑える身体づくりに取り組む
○Vol.4 ファルトレク（Fartlek）トレーニング：スピードに変化をつけながら走り、楽しみつつ心肺機能を強化する
○Vol.5 90分LSDトレーニング：本番を見据えて、長時間動き続けるためのスタミナと脂肪燃焼効率（ファットアダプテーション）を高める
○Vol.6 HIIT・インターバルトレーニング：短時間の高強度ランと回復ジョグを繰り返し、無酸素能力と有酸素能力を効率よく鍛える
○Vol.7 不整地ラン：バランス感覚や体幹、足裏の感覚を養い、安定したランニングフォームづくりにつなげる
○Vol.8 JALホノルルマラソンQ＆A＋完走者からのアドバイス：参加者から寄せられた質問への回答に加えて、完走経験者によるリアルな体験談や、レース直前期の調整方法、休養の取り方などを紹介する
○Vol.9 渡航・ホノルル観光プラン・JALホノルルマラソン完全ガイド：ホノルル滞在の楽しみ方からコース攻略、エイドステーション活用法、エキスポの見どころ、レース前日・当日・翌日の過ごし方まで、「いよいよ本番」を迎えるための情報を紹介する
「LIVERUN」は、コーチやMCによる音声配信を聞きつつ、世界中のランナーとリアルタイムにつながって走れるランニングアプリ。配信中は、参加者の走行距離や順位が表示されるとともに、MCがニックネームを呼びかけつつ応援するなど、1人でも仲間と走る一体感を楽しめる。
あわせて「ホノルル気分で走ろう！2026」では、「JALホノルルマラソン」に関する情報やトレーニングアドバイスも配信している。
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外部リンク
「JALホノルルマラソン」＝https://www.honolulumarathon.jp/ 「オンデマンドチャレンジ」＝https://www.liverunapp.com/honolulu2026#ondemand26
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