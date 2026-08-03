2026.8.03 14:00暮らしにプラス
Zoomを使ったオンライン講座「陽転思考 10回実践コース」開講
HIROWAは8月22日～2027年5月の期間、「陽転思考」を知識としてではなく日常の習慣として身につけられるオンライン講座「陽転思考 10回実践コース」を開講する。現在、受講受付中で、受講料は1回あたり8000円、10回コースなら5万8000円。
単なる精神論ではなく、人の心理や脳の働きを踏まえた実践的な手法として、これまで小学校の教育現場から上場企業の社員研修まで、幅広い場面で活用されてきた。
今回、開講する「陽転思考 10回実践コース」は、月1回・全10回のオンライン講座で、自己肯定感や人間関係、仕事の成果、リーダーシップといった、日常のさまざまな場面に「陽転思考」を応用する方法を紹介していく。
各回のタイトルは以下の通り。
○第1回（8月22日開催）：陽転思考のきほんを自分に染み込ませる！ ――「事実はひとつ、考え方はふたつ」を体で覚える夜
○第2回（9月19日開催）：「どうせ私なんて」が消えない本当の理由 ――自己肯定感が低い人ほど陥る思考のクセ
○第3回（10月17日開催）：気づけばいつも消耗させられる人間関係 ――なぜ、いつも同じタイプに振り回されるのか
○第4回（11月14日開催）：やる気は“つくれる”！ 自家発電の陽転思考 ――毎日を自分で動かす仕組み
○第5回（12月12日開催）：「いい人」ほど幸せになれない理由 ――嫌われたくない気持ちがあなたを苦しめる
○第6回：すごいお金と陽転思考 ――運をつくる方法は陽転思考にある
○第7回：大切な人を元気にする陽転思考 ――家族や友人の「よかった」を一緒に見つける方法
○第8回：陽転思考で「器」を広げる ――結果を出す人が、もう一段先に行く方法
○第9回：人を動かす陽転会話術 ――リーダーの言葉には人生が宿る
○第10回：陽転思考で“余白”を持つ生き方 ――焦りを手放し、人生を好転させ続ける
開催時間はいずれも13～15時で、受講申し込みは特設サイトにて受け付けている。
世界No.2の営業ウーマンの思考法「陽転思考」を体得！「陽転思考」は、HIROWAの代表であり、世界142カ国中で営業成績2位の実績を有する和田裕美氏が、20年以上にわたって伝えてきた思考法。起きた出来事そのものは変えられなくても、その受け止め方と行動を変えることで状況を好転させていく。
単なる精神論ではなく、人の心理や脳の働きを踏まえた実践的な手法として、これまで小学校の教育現場から上場企業の社員研修まで、幅広い場面で活用されてきた。
今回、開講する「陽転思考 10回実践コース」は、月1回・全10回のオンライン講座で、自己肯定感や人間関係、仕事の成果、リーダーシップといった、日常のさまざまな場面に「陽転思考」を応用する方法を紹介していく。
各回のタイトルは以下の通り。
○第1回（8月22日開催）：陽転思考のきほんを自分に染み込ませる！ ――「事実はひとつ、考え方はふたつ」を体で覚える夜
○第2回（9月19日開催）：「どうせ私なんて」が消えない本当の理由 ――自己肯定感が低い人ほど陥る思考のクセ
○第3回（10月17日開催）：気づけばいつも消耗させられる人間関係 ――なぜ、いつも同じタイプに振り回されるのか
○第4回（11月14日開催）：やる気は“つくれる”！ 自家発電の陽転思考 ――毎日を自分で動かす仕組み
○第5回（12月12日開催）：「いい人」ほど幸せになれない理由 ――嫌われたくない気持ちがあなたを苦しめる
○第6回：すごいお金と陽転思考 ――運をつくる方法は陽転思考にある
○第7回：大切な人を元気にする陽転思考 ――家族や友人の「よかった」を一緒に見つける方法
○第8回：陽転思考で「器」を広げる ――結果を出す人が、もう一段先に行く方法
○第9回：人を動かす陽転会話術 ――リーダーの言葉には人生が宿る
○第10回：陽転思考で“余白”を持つ生き方 ――焦りを手放し、人生を好転させ続ける
開催時間はいずれも13～15時で、受講申し込みは特設サイトにて受け付けている。
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