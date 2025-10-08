化学工業日報社、「女性リーダーを育てる職場づくりを考える」無料ワークショップ＆セミナーを開催

女性リーダーを育てる職場づくりを考えるワークショップとセミナー

化学工業日報社（東京・中央区）は10月23日の16時～18時30分に、人事・経営企画・人材戦略を担う人を対象に、女性リーダーを育てる職場づくりを考えるワークショップとセミナーを開催する。参加費は無料。場所は同社の東京本社5階の大会議室。定員は先着順で40名。申し込みは同社ホームページのセミナー情報から登録する。講座タイトルは、「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を乗り越え、女性リーダーを育てる職場づくりを考える勉強会＆交流会」。令和時代に入り、企業でも急速にジェンダー平等／ハラスメント対策への取り組みが叫ばれている。一方で、「男性だから」「女性だから」という無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が、組織を構成する社員の昇進意欲や、リーダシップの発揮を妨げている事例が未だに多く報告されている。同セミナーでは、著名企業のコーチングメソッド研修講師を歴任した三竹麻子氏を講師に迎え、三竹氏が経験してきた企業での課題や取り組み事例を紹介。さらに、バイアスを克服するためのレクチャーを行う。また、「Will（ありたい姿）・Can（強み）・Must（役割）」を整理・言語化する実践的なワークショップも行い、風通しの良い職場環境の実現に必要なマインドの修得を図る。研修終了後は懇親会を開き、講師への質問や同じ悩みを抱える参加者同士の情報交換もできる。