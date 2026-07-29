2026.7.29 17:30かしこく暮らす
「マイナアプリ」を8月25日にリリース 端末ロック設定必須に変更
デジタル庁は、「マイナポータルアプリ」への「デジタル認証アプリ」の機能統合について、8月25日（予定）に決定したと発表した。同時にアプリの名称を「マイナポータルアプリ」から「マイナアプリ」に変更する。写真ギャラリー
現在提供中のマイナポータルアプリは、「マイナポータル」の利用（ログインや署名、外部サイトとの連携など）や、「Androidスマホ用電子証明書」「iPhoneのマイナンバーカード」の設定・利用のためのアプリ。一方、現在提供中の「デジタル認証アプリ」は、官民の様々なサービスにおいて、マイナンバーカードを利用した認証・署名を行うためのアプリとなっている。
すでにマイナポータルアプリをダウンロードしている場合は、アップデートすることでマイナアプリを利用できる。デジタル認証アプリについては、認証・署名またはアプリの起動時にマイナアプリに誘導する。
マイナポータルアプリ／マイナアプリともに、初回の利用時に、マイナンバーカードを使った利用登録が必要。なお、マイナポータルアプリからマイナアプリにスムーズに移行できるよう、マイナアプリのアイコンは、一定期間、マイナンバーPRキャラクターの「マイナちゃん」が登場する、期間限定アイコンとなる。
なお、セキュリティー強化のため、マイナアプリは、端末のロック設定（PIN、顔認証、指紋認証など）が必須となる。また、マイナアプリの提供開始予定日については、今後、最終テストを行う中で、さらなる確認が必要になった場合には変更する可能性がある。
「マイナアプリ」へ名称変更既存のマイナポータルアプリに、官民の幅広いサービスに導入されつつあるデジタル認証アプリの仕組みを統合することで、ひとつのアプリでマイナンバーカードの本人確認を完結でき、利用者だけでなく、サービスを提供する事業者・行政機関にとっても利便性が向上する。
現在提供中のマイナポータルアプリは、「マイナポータル」の利用（ログインや署名、外部サイトとの連携など）や、「Androidスマホ用電子証明書」「iPhoneのマイナンバーカード」の設定・利用のためのアプリ。一方、現在提供中の「デジタル認証アプリ」は、官民の様々なサービスにおいて、マイナンバーカードを利用した認証・署名を行うためのアプリとなっている。
すでにマイナポータルアプリをダウンロードしている場合は、アップデートすることでマイナアプリを利用できる。デジタル認証アプリについては、認証・署名またはアプリの起動時にマイナアプリに誘導する。
マイナポータルアプリ／マイナアプリともに、初回の利用時に、マイナンバーカードを使った利用登録が必要。なお、マイナポータルアプリからマイナアプリにスムーズに移行できるよう、マイナアプリのアイコンは、一定期間、マイナンバーPRキャラクターの「マイナちゃん」が登場する、期間限定アイコンとなる。
なお、セキュリティー強化のため、マイナアプリは、端末のロック設定（PIN、顔認証、指紋認証など）が必須となる。また、マイナアプリの提供開始予定日については、今後、最終テストを行う中で、さらなる確認が必要になった場合には変更する可能性がある。
あわせて読みたい
始まってます！「マイナ保険証」＆「マイナ免許証」 各種オンライ...
【2025年秋 「マイナンバーカード」特集 ダイジェスト】 BCN＋Rでは、時季ごとに複数のテーマを決め、特集として取り上げています。今秋のテー...
スマホ対応でますます便利になる確定申告 ただし事前準備は必要
【家電コンサルのお得な話・281】 行政手続きのオンラインポータル「マイナポータル」において、1月1日から2025年分確定申告の事前準備が可能...
注目の記事
「次期マイナンバーカード」は2029年度に導入へ 当初の予定より3年後ろ倒し 行政も暮らしもAI活用へ デジタル社会の実現に向け「AX／DX」を推進 「マイナポータルアプリ」に「デジタル認証アプリ」を統合 2026年夏ごろに 26年1月末時点のマイナンバーカード保有枚数率は81.2％ 東京や神奈川は平均を下回る 今さら聞けない!? マイナンバーカードの基礎知識【実際どうなの？ マイナ免許証編】
外部リンク
「マイナアプリの提供開始は、2026年8月25日を予定しています」＝https://services.digital.go.jp/mynaapp/news/20260728-01/ 「マイナアプリの利用登録の方法」＝https://services.digital.go.jp/mynaapp/register/ 「マイナポータル」＝https://myna.go.jp/
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
PR
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10