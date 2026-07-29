「マイナアプリ」を8月25日にリリース　端末ロック設定必須に変更

新しい「マイナアプリ」の画面イメージとアイコン

「マイナアプリ」へ名称変更

アプリアイコンの左下に「マイナちゃん」が登場する、

マイナアプリの期間限定アイコン

デジタル庁は、「マイナポータルアプリ」への「デジタル認証アプリ」の機能統合について、8月25日（予定）に決定したと発表した。同時にアプリの名称を「マイナポータルアプリ」から「マイナアプリ」に変更する。既存のマイナポータルアプリに、官民の幅広いサービスに導入されつつあるデジタル認証アプリの仕組みを統合することで、ひとつのアプリでマイナンバーカードの本人確認を完結でき、利用者だけでなく、サービスを提供する事業者・行政機関にとっても利便性が向上する。現在提供中のマイナポータルアプリは、「マイナポータル」の利用（ログインや署名、外部サイトとの連携など）や、「Androidスマホ用電子証明書」「iPhoneのマイナンバーカード」の設定・利用のためのアプリ。一方、現在提供中の「デジタル認証アプリ」は、官民の様々なサービスにおいて、マイナンバーカードを利用した認証・署名を行うためのアプリとなっている。すでにマイナポータルアプリをダウンロードしている場合は、アップデートすることでマイナアプリを利用できる。デジタル認証アプリについては、認証・署名またはアプリの起動時にマイナアプリに誘導する。マイナポータルアプリ／マイナアプリともに、初回の利用時に、マイナンバーカードを使った利用登録が必要。なお、マイナポータルアプリからマイナアプリにスムーズに移行できるよう、マイナアプリのアイコンは、一定期間、マイナンバーPRキャラクターの「マイナちゃん」が登場する、期間限定アイコンとなる。なお、セキュリティー強化のため、マイナアプリは、端末のロック設定（PIN、顔認証、指紋認証など）が必須となる。また、マイナアプリの提供開始予定日については、今後、最終テストを行う中で、さらなる確認が必要になった場合には変更する可能性がある。