2026.7.29 18:00かしこく暮らす
ムーミンバレーパーク＆メッツァビレッジ、Googleマップベースのデジタルマップサービス開始
ムーミン物語が運営する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」とムーミンの物語の世界が体験できる公園型テーマパーク「ムーミンバレーパーク」は、7月28日から、園内の位置情報や当日のショーの開催時間を自動で表示するGoogleマップ連動型のデジタルマップサービスを開始した。写真ギャラリー
今後、デジタルマップを活用したスタンプラリー企画や、当日購入できるイベント・ワークショップなどのチケット販売もデジタルマップ上で実施できるようにバージョンアップする予定。
園内の位置情報や当日のショーの開催時間情報の提供を自動化導入したデジタルマップは、メッツァ公式サイトや園内に掲示されている二次元コードをスマートフォンなどで読み取るだけでブラウザ上で利用できる。リアルタイムGPSナビゲーション機能に加え、位置情報と連動した、ムーミンバレーパーク内の建物や展示にまつわるストーリーが分かる冊子「ストーリーガイドブック」のコンテンツの表示や、レストラン情報、おすすめイベント情報なども提供する。なお、ストーリーガイドブックは従来通り冊子での提供も継続する。
今後、デジタルマップを活用したスタンプラリー企画や、当日購入できるイベント・ワークショップなどのチケット販売もデジタルマップ上で実施できるようにバージョンアップする予定。
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外部リンク
「メッツァ（メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク）」公式サイト＝https://metsa-hanno.com/ ムーミン物語＝https://www.moomin-monogatari.co.jp/
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