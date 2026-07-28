2026.7.28 18:00

かしこく暮らす

行政も暮らしもAI活用へ　デジタル社会の実現に向け「AX／DX」を推進

嵯峨野 芙美 スマートフォン

SHARE ON

　デジタル庁は7月21日に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を閣議決定した。この重点計画から、特に重要だと思われるポイントをまとめた。

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」をアップデート

AI前提の「AX／DX」を国家戦略の中心に

　「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を目指し、これまでの「デジタル化による成長戦略」「準公共分野のデジタル化」「デジタル化による地域の活性化」「誰一人取り残されないデジタル社会」「デジタル人材の育成・確保」「DFFTの推進を始めとする国際戦略」の六つの推進方針は引き続き維持する。

　社会課題解決に向けた4つの柱として、最新の重点計画では「国のAX／DX基盤の高度化・強靱化」「自治体のAX／DX基盤の高度化・強靱化」「国民の暮らしのAX／DX推進（安全で便利な地域の暮らし）」「AX／DXの徹底的推進による経済成長の加速」を掲げた。AXとは「AIを前提として意思決定や業務の進め方を根底から見直すこと」を指す。人口減少、特に生産年齢人口（労働人口）の減少に対応するため、これまでのDX（デジタルトランスフォーメーション）基盤の整備を踏まえ、生成AI・AIエージェントなどを活用する「AX／DX」を推進することで、効率化・省人化や新たな価値創出を図るとしている。
 
課題解決や情勢変化対応のための4つの柱

　行政運営だけではなく、「暮らし」に関しても「AX／DX」を推進する。その中心となるマイナンバーカードについては、着実な普及・利用拡大を目指し、今年秋ごろに予定している「Androidのマイナンバーカード」のリリースにあわせ、「スマホのマイナンバーカード」の利活用に関する広報を強化するほか、個人向け行政サービスのオンライン窓口「マイナポータル」の利便性向上・利用拡大を図っていく。医療やこども・子育て・教育、防災、その他の各分野でもDXを推進する。なお、次期マイナンバーカードは2029年度中に導入する予定。
 
（参考）住民・国民への行政サービス提供ロードマップ

　また、「デジタル・AIへの受容性の向上」としてデジタル推進委員による活動の促進を図る。地域にある郵便局の活用も視野に入れる。このほか、なりすまし広告詐欺対策の強化、インターネット上の偽・誤情報等への総合的な対策、サイバー犯罪の防止などに取り組む。公的基礎情報データベースの整備改善も進めていく。
写真ギャラリー

嵯峨野 芙美

神奈川県出身。横浜国立大学卒。広告代理店を経てBCNへ。IT・デジタル、マネー、スマホ、まちづくりに関心を持つ。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。趣味は音楽・映画鑑賞。

嵯峨野 芙美 スマートフォン

SHARE ON

あわせて読みたい

26年1月末時点のマイナンバーカード保有枚数率は81.2％　東京や神...

　総務省が公表した最新のマイナンバーカード交付状況によると、2026年1月末時点で、人口に対するマイナンバーカードの保有枚数率は全国で81.2...

始まってます！「マイナ保険証」＆「マイナ免許証」 各種オンライ...

【2025年秋 「マイナンバーカード」特集 ダイジェスト】 BCN＋Rでは、時季ごとに複数のテーマを決め、特集として取り上げています。今秋のテー...

注目の記事

「次期マイナンバーカード」は2029年度に導入へ　当初の予定より3年後ろ倒し エアコンは何年使うのが正解？　電気代と故障リスクから考える買い替え 今さら聞けない!? マイナンバーカードの基礎知識【実際どうなの？ マイナ免許証編】 今さら聞けない!? マイナンバーカードの基礎知識【電子証明書の更新編】 デジタル社会の実現に向けた重点計画をアップデート、今後の工程表を公開

外部リンク

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」＝https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program デジタル庁＝https://www.digital.go.jp/
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア