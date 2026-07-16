夏休みのバス旅が200円から、小中学生限定でお得な南国交通の乗り放題チケット「ワクワク1日乗車券」

「ワクワク1日乗車券」登場

スマホで買える夏休み限定のデジタル乗車券

利用可能エリア

トヨタファイナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」で、南国交通の一般路線バスが1日乗り放題になるデジタル乗車券「ワクワク1日乗車券」が7月17日から発売となる。対象は小学生・中学生限定で、夏休み期間中だけ利用できる特別な乗車券だ。ワクワク1日乗車券は、地域の公共交通を身近に感じてもらうことを目的に企画された夏休み限定の乗車券。my route上で購入から利用まで完結できるため、紙の切符を持ち歩く必要がない。販売期間は7月17日から8月31日まで。夏休みのお出かけや自由研究、友達との市内散策など、さまざまなシーンで活用できそうだ。料金は小学生が200円、中学生が400円と非常にリーズナブル。対象となるのは南国交通の一般路線バスで、1日何度でも利用できる。なお、高速バスや空港シャトルバス、コミュニティバスは利用対象外となっている。また、対象施設の「YOSHIZORA CAFE」ではドリンクを100円引きで購入できる。バス旅の休憩スポットとして利用するのもおすすめだ。最近では、デジタル乗車券の普及が進み、スマートフォン一つで交通機関を利用できる環境が整いつつある。ワクワク1日乗車券は、子どもたちが公共交通に親しむきっかけとなるだけでなく、家族での外出機会を増やすきっかけとしても注目を集めそうだ。