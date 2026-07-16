2026.7.16 15:00かしこく暮らす
夏休みのバス旅が200円から、小中学生限定でお得な南国交通の乗り放題チケット「ワクワク1日乗車券」
トヨタファイナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」で、南国交通の一般路線バスが1日乗り放題になるデジタル乗車券「ワクワク1日乗車券」が7月17日から発売となる。対象は小学生・中学生限定で、夏休み期間中だけ利用できる特別な乗車券だ。写真ギャラリー
料金は小学生が200円、中学生が400円と非常にリーズナブル。対象となるのは南国交通の一般路線バスで、1日何度でも利用できる。なお、高速バスや空港シャトルバス、コミュニティバスは利用対象外となっている。
また、対象施設の「YOSHIZORA CAFE」ではドリンクを100円引きで購入できる。バス旅の休憩スポットとして利用するのもおすすめだ。
最近では、デジタル乗車券の普及が進み、スマートフォン一つで交通機関を利用できる環境が整いつつある。ワクワク1日乗車券は、子どもたちが公共交通に親しむきっかけとなるだけでなく、家族での外出機会を増やすきっかけとしても注目を集めそうだ。
スマホで買える夏休み限定のデジタル乗車券ワクワク1日乗車券は、地域の公共交通を身近に感じてもらうことを目的に企画された夏休み限定の乗車券。my route上で購入から利用まで完結できるため、紙の切符を持ち歩く必要がない。販売期間は7月17日から8月31日まで。夏休みのお出かけや自由研究、友達との市内散策など、さまざまなシーンで活用できそうだ。
料金は小学生が200円、中学生が400円と非常にリーズナブル。対象となるのは南国交通の一般路線バスで、1日何度でも利用できる。なお、高速バスや空港シャトルバス、コミュニティバスは利用対象外となっている。
また、対象施設の「YOSHIZORA CAFE」ではドリンクを100円引きで購入できる。バス旅の休憩スポットとして利用するのもおすすめだ。
最近では、デジタル乗車券の普及が進み、スマートフォン一つで交通機関を利用できる環境が整いつつある。ワクワク1日乗車券は、子どもたちが公共交通に親しむきっかけとなるだけでなく、家族での外出機会を増やすきっかけとしても注目を集めそうだ。
注目の記事
VisaとJCB、東京メトロで「クレカ乗車」キャンペーン、7月16日から31日まで 夏休み限定企画！ 泊まるだけでは終わらない沖縄旅 東京・渋谷で日中から「夜の昆虫観察」ができる体験型昆虫展 トヨタ博物館、夏の体験イベント開催 7月17日から グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」、夏季プランの予約受付を開始！
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
くらしを彩る
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10