2026.7.11 17:30かしこく暮らす
VisaとJCB、東京メトロで「クレカ乗車」キャンペーン、7月16日から31日まで
東京地下鉄（東京メトロ）と三井住友カード、ジェーシービー（JCB）は、東京メトロ全線を対象に「東京メトロ 夏のクレカ乗車 還元キャンペーン」を7月16日から31日まで実施する。写真ギャラリー
キャンペーン期間中、「Visa割」に登録済みのVisaカードによるクレカ乗車の場合、東京メトロ線のクレカ乗車利用分の決済額から30％をキャッシュバックする。キャッシュバック上限は600円。
また、J-POINTが貯まるJCBカードによるクレカ乗車の場合、クレカ乗車の決済額に対し、通常の20倍のJ-POINTを付与する。詳細はキャンペーン特設サイトで案内している。なお、東京メトロ線と他社線をまたがる利用の場合、東京メトロ線乗車分のみキャンペーンの対象となる。
期間限定でよりお得に 利用者向けアンケートも実施国内外からの旅行者などが増える夏休み期間に、今年3月25日に東京メトロ全駅で開始した「タッチ決済対応のカードや同カードを事前に登録したスマートフォンなどのタッチ決済による後払い乗車サービス（以下、クレカ乗車）」を試してもらうため、今回のキャンペーンの実施を決めた。
キャンペーン期間中、「Visa割」に登録済みのVisaカードによるクレカ乗車の場合、東京メトロ線のクレカ乗車利用分の決済額から30％をキャッシュバックする。キャッシュバック上限は600円。
また、J-POINTが貯まるJCBカードによるクレカ乗車の場合、クレカ乗車の決済額に対し、通常の20倍のJ-POINTを付与する。詳細はキャンペーン特設サイトで案内している。なお、東京メトロ線と他社線をまたがる利用の場合、東京メトロ線乗車分のみキャンペーンの対象となる。
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外部リンク
東京メトロ＝https://www.tokyometro.jp/index.html 「東京メトロ 夏のクレカ乗車 還元キャンペーン詳細（PDF）」＝https://www.tokyometro.jp/info/files/26cpss_VJ_taptoride.pdf
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