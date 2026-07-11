2026.7.11 17:30

かしこく暮らす

VisaとJCB、東京メトロで「クレカ乗車」キャンペーン、7月16日から31日まで

キャッシュレス タッチ決済 マネー・節約

SHARE ON

　東京地下鉄（東京メトロ）と三井住友カード、ジェーシービー（JCB）は、東京メトロ全線を対象に「東京メトロ 夏のクレカ乗車 還元キャンペーン」を7月16日から31日まで実施する。

VisaカードとJCBカードが対象（還元方式は異なる）

期間限定でよりお得に　利用者向けアンケートも実施

　国内外からの旅行者などが増える夏休み期間に、今年3月25日に東京メトロ全駅で開始した「タッチ決済対応のカードや同カードを事前に登録したスマートフォンなどのタッチ決済による後払い乗車サービス（以下、クレカ乗車）」を試してもらうため、今回のキャンペーンの実施を決めた。

　キャンペーン期間中、「Visa割」に登録済みのVisaカードによるクレカ乗車の場合、東京メトロ線のクレカ乗車利用分の決済額から30％をキャッシュバックする。キャッシュバック上限は600円。

　また、J-POINTが貯まるJCBカードによるクレカ乗車の場合、クレカ乗車の決済額に対し、通常の20倍のJ-POINTを付与する。詳細はキャンペーン特設サイトで案内している。なお、東京メトロ線と他社線をまたがる利用の場合、東京メトロ線乗車分のみキャンペーンの対象となる。
写真ギャラリー
キャッシュレス タッチ決済 マネー・節約

SHARE ON

あわせて読みたい

本日スタート！　「タッチ決済」乗車の相互利用　対象駅拡大や新...

　関東の鉄道事業者11社局は3月25日、「タッチ決済」に対応したクレジットカードや、同カードが設定されたスマートフォン（スマホ）などで、対...

事前登録したクレカでタッチするだけ　「マイナ連携」の敬老割引...

【家電コンサルのお得な話・290】 神戸市でコミュニティバスを運行するみなと観光バスなど4社が、マイナンバーカードとクレジットカードなどの...

注目の記事

池袋にヨドバシカメラがオープン　「店を回って買う時代」に戻れるか クレジットカード＆タッチ決済の話題振り返り！　2026年6月のトピックス 本日スタート！　「タッチ決済」乗車の相互利用　対象駅拡大や新規開始の鉄道事業者も 西武鉄道、「タッチ決済乗車」の利用駅を拡大　3月25日から58駅で JCBのタッチ決済で公共交通機関に乗ると50％・最大500円キャッシュバック

外部リンク

東京メトロ＝https://www.tokyometro.jp/index.html 「東京メトロ 夏のクレカ乗車 還元キャンペーン詳細（PDF）」＝https://www.tokyometro.jp/info/files/26cpss_VJ_taptoride.pdf
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

くらしを彩る

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア