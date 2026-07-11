VisaとJCB、東京メトロで「クレカ乗車」キャンペーン、7月16日から31日まで

VisaカードとJCBカードが対象（還元方式は異なる）

期間限定でよりお得に 利用者向けアンケートも実施

東京地下鉄（東京メトロ）と三井住友カード、ジェーシービー（JCB）は、東京メトロ全線を対象に「東京メトロ 夏のクレカ乗車 還元キャンペーン」を7月16日から31日まで実施する。国内外からの旅行者などが増える夏休み期間に、今年3月25日に東京メトロ全駅で開始した「タッチ決済対応のカードや同カードを事前に登録したスマートフォンなどのタッチ決済による後払い乗車サービス（以下、クレカ乗車）」を試してもらうため、今回のキャンペーンの実施を決めた。キャンペーン期間中、「Visa割」に登録済みのVisaカードによるクレカ乗車の場合、東京メトロ線のクレカ乗車利用分の決済額から30％をキャッシュバックする。キャッシュバック上限は600円。また、J-POINTが貯まるJCBカードによるクレカ乗車の場合、クレカ乗車の決済額に対し、通常の20倍のJ-POINTを付与する。詳細はキャンペーン特設サイトで案内している。なお、東京メトロ線と他社線をまたがる利用の場合、東京メトロ線乗車分のみキャンペーンの対象となる。