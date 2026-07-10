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2026年夏、名鉄名古屋駅直結の名鉄ビルにヨドバシカメラ出店、名駅エリアでは初
ヨドバシカメラは7月10日、名鉄名古屋駅に直結する名鉄ビルに出店すると発表した。2026年夏ごろの開業を目指す。同社にとって名駅エリアの出店は初めて。
ヨドバシカメラは今年2月1日に栄エリアにあったヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋を閉店し、同月3日に地下鉄栄駅8番出口に直結したヨドバシカメラ サンシャインサカエ店に移転オープンしている。
サンシャインサカエ店は、マルチメディア名古屋松坂屋より小規模で総売場面積は1433平米。ECサイトのヨドバシ・ドット・コムと連携し、取扱商品を気軽に相談できるコンシェルジェが案内するスタイル。地下1階（スマホ・スマホアクセサリー）、1階（生活家電・パソコン・オーディオ・カメラ・スマートウォッチ・コンシェルジェカウンター・ゴールドポイントカードプラスカウンター）、3階（ゲーム・玩具ホビー）の構成だ。
名駅エリアには、近くにヤマダデンキLABI名古屋があったが、今年2月に店舗統合のため閉店している。また、JR名古屋駅の桜通口と直結のビックカメラ 名古屋JRゲートタワー店と、反対の太閤通口のビックカメラ 名古屋駅西店がある。
2月に栄駅直結のサンシャインサカエ店所在地は、愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2番1号 名鉄ビルの地下1～4階。開業日や売場面積、取扱商品、フロア構成などは決定次第発表する。名鉄ビルは、旧・名鉄百貨店本店が今年2月まで営業していた名古屋駅前の商業施設。
ヨドバシカメラは今年2月1日に栄エリアにあったヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋を閉店し、同月3日に地下鉄栄駅8番出口に直結したヨドバシカメラ サンシャインサカエ店に移転オープンしている。
サンシャインサカエ店は、マルチメディア名古屋松坂屋より小規模で総売場面積は1433平米。ECサイトのヨドバシ・ドット・コムと連携し、取扱商品を気軽に相談できるコンシェルジェが案内するスタイル。地下1階（スマホ・スマホアクセサリー）、1階（生活家電・パソコン・オーディオ・カメラ・スマートウォッチ・コンシェルジェカウンター・ゴールドポイントカードプラスカウンター）、3階（ゲーム・玩具ホビー）の構成だ。
名駅エリアには、近くにヤマダデンキLABI名古屋があったが、今年2月に店舗統合のため閉店している。また、JR名古屋駅の桜通口と直結のビックカメラ 名古屋JRゲートタワー店と、反対の太閤通口のビックカメラ 名古屋駅西店がある。
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