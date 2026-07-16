2026.7.16 15:00かしこく暮らす
壁紙AI識別アプリ「かべぴた」会員数4万人突破記念キャンペーン
コマツは7月15日～8月20日の期間、壁紙AI識別アプリ「かべぴた」のユーザーアンケートに回答した人を対象に、抽選で80人に500円分のAmazonギフトカードをプレゼントする、「かべぴた 会員4万人記念キャンペーン」を開催している。
サンゲツ、シンコール、東リ、トキワ、リリカラ、ルノンといった国内主要メーカー6社から発売されている、普及品壁紙（量産クロス）約600種類を収録しており、スマートフォンのカメラで壁紙を撮影すると、AIが画像を解析して類似する上位5品番のメーカー名・品番・掲載カタログを表示する。
最上位候補を正しく表示する確率は約90％、上位5品番に含まれる確率は約95％に達する、高い識別精度を誇り、これまでは数時間かかっていた品番の特定を、数秒ほどで行ってくれる。廃番品番やデータ未登録の品番でも、データベース内からもっとも似た品番を5件提示してくれるので、壁紙の品番識別をはじめ、施工範囲の確認や補修用資材の選定、リフォーム時のデザイン検討やコーディネート提案といった、さまざまなシーンに役立つ。
対応OSは、iOS 15.1以降、Android 15以降。
「かべぴた 会員4万人記念キャンペーン」は、6月に「かべぴた」の会員数が4万人を突破したことを受けて実施。「かべぴた」アプリ内のお知らせページから、アンケートフォームへアクセスすると応募できる。
「かべぴた」のダウンロード
iOS版＝https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8B%E3%81%B9%E3%81%B4%E3%81%9F/id6476473697
Android版＝https://play.google.com/store/apps/details?id=com.textoragekabe.pita&pli=1
アンケートに回答すると抽選でAmazonギフトカード500円分が当たる「かべぴた」は、同志社大学理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室（奥田正浩教授）と産学連携で開発した壁紙AI識別アプリ。賃貸住宅の退去時やDIYによる模様替え、子どもの落書きやペットによるひっかき傷の補修の際に、壁紙のメーカーや品番がわかる。
サンゲツ、シンコール、東リ、トキワ、リリカラ、ルノンといった国内主要メーカー6社から発売されている、普及品壁紙（量産クロス）約600種類を収録しており、スマートフォンのカメラで壁紙を撮影すると、AIが画像を解析して類似する上位5品番のメーカー名・品番・掲載カタログを表示する。
最上位候補を正しく表示する確率は約90％、上位5品番に含まれる確率は約95％に達する、高い識別精度を誇り、これまでは数時間かかっていた品番の特定を、数秒ほどで行ってくれる。廃番品番やデータ未登録の品番でも、データベース内からもっとも似た品番を5件提示してくれるので、壁紙の品番識別をはじめ、施工範囲の確認や補修用資材の選定、リフォーム時のデザイン検討やコーディネート提案といった、さまざまなシーンに役立つ。
対応OSは、iOS 15.1以降、Android 15以降。
「かべぴた 会員4万人記念キャンペーン」は、6月に「かべぴた」の会員数が4万人を突破したことを受けて実施。「かべぴた」アプリ内のお知らせページから、アンケートフォームへアクセスすると応募できる。
「かべぴた」のダウンロード
iOS版＝https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8B%E3%81%B9%E3%81%B4%E3%81%9F/id6476473697
Android版＝https://play.google.com/store/apps/details?id=com.textoragekabe.pita&pli=1
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外部リンク
「かべぴた」＝https://textorage.com/kabe-pita/ コマツ＝https://komatsu-coltd.co.jp/ 同志社大学理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室（奥田正浩教授）＝https://vig.doshisha.ac.jp/
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