2026.7.16 15:00

かしこく暮らす

壁紙AI識別アプリ「かべぴた」会員数4万人突破記念キャンペーン

スマートフォンアプリ

SHARE ON

　コマツは7月15日～8月20日の期間、壁紙AI識別アプリ「かべぴた」のユーザーアンケートに回答した人を対象に、抽選で80人に500円分のAmazonギフトカードをプレゼントする、「かべぴた 会員4万人記念キャンペーン」を開催している。

「かべぴた」会員数4万人突破への
感謝を込めたキャンペーンが開催中

アンケートに回答すると抽選でAmazonギフトカード500円分が当たる

　「かべぴた」は、同志社大学理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室（奥田正浩教授）と産学連携で開発した壁紙AI識別アプリ。賃貸住宅の退去時やDIYによる模様替え、子どもの落書きやペットによるひっかき傷の補修の際に、壁紙のメーカーや品番がわかる。

　サンゲツ、シンコール、東リ、トキワ、リリカラ、ルノンといった国内主要メーカー6社から発売されている、普及品壁紙（量産クロス）約600種類を収録しており、スマートフォンのカメラで壁紙を撮影すると、AIが画像を解析して類似する上位5品番のメーカー名・品番・掲載カタログを表示する。

　最上位候補を正しく表示する確率は約90％、上位5品番に含まれる確率は約95％に達する、高い識別精度を誇り、これまでは数時間かかっていた品番の特定を、数秒ほどで行ってくれる。廃番品番やデータ未登録の品番でも、データベース内からもっとも似た品番を5件提示してくれるので、壁紙の品番識別をはじめ、施工範囲の確認や補修用資材の選定、リフォーム時のデザイン検討やコーディネート提案といった、さまざまなシーンに役立つ。

　対応OSは、iOS 15.1以降、Android 15以降。

　「かべぴた 会員4万人記念キャンペーン」は、6月に「かべぴた」の会員数が4万人を突破したことを受けて実施。「かべぴた」アプリ内のお知らせページから、アンケートフォームへアクセスすると応募できる。

「かべぴた」のダウンロード
iOS版＝https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8B%E3%81%B9%E3%81%B4%E3%81%9F/id6476473697
Android版＝https://play.google.com/store/apps/details?id=com.textoragekabe.pita&pli=1
スマートフォンアプリ

SHARE ON

注目の記事

テレビ番組の録画を簡単ダビング、アイオーデータ「BDレコ」が対応機種を大幅拡大 初めての壁DIYにちょうどいい、賃貸でも安心して使える「貼ってはがせる壁紙」 サンゲツ、9月21日受注分から値上げ　13～18％ 日本初の抗ウイルス機能付き漆喰壁紙　消臭・調湿効果も リフォーム後のイメージをその場で比較検討できるアプリ「なぞってリフォーム」

外部リンク

「かべぴた」＝https://textorage.com/kabe-pita/ コマツ＝https://komatsu-coltd.co.jp/ 同志社大学理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室（奥田正浩教授）＝https://vig.doshisha.ac.jp/
前の記事 次の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

くらしを彩る

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア