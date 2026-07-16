パーソナライズ絵本制作サービス「MY STELLA」、第7回「日本子育て支援大賞2026」を受賞

「MY STELLA」によって制作された

オリジナル絵本のイメージ

グッドデザイン賞に続き、子育て支援分野でも評価

絵本内の、アルバムページのイメージ

飯塚印刷は7月13日に、同社が運営しているパーソナライズ絵本制作サービス「MY STELLA（マイステラ）」が、第7回「日本子育て支援大賞2026」企業部門を受賞したことを発表した。「MY STELLA」は、子どもの名前や外見、家族構成、好きなことなどを物語に反映して、「その子のための、世界で1冊の絵本」を届けるサービス。親から子どもへのメッセージを残せるアルバムページも備えており、出産祝い、誕生日、祖父母からのギフトといった、家族の記念日でのプレゼントに適している。ページをめくるたびに自分の名前が呼ばれ、自分に似た主人公が冒険し、家族からの言葉が残されているため、単なる名入れ絵本とは異なり、親子の時間の中で「あなたは大切な存在だよ」と伝えられる。2025年にはグッドデザイン賞を受賞している。価格は5950円から。今回の、第7回「日本子育て支援大賞2026」企業部門受賞は、親子の深い対話を誘発し、子どもに自信と安心感を届ける点などが評価された。審査員からは、子どもの名前や外見が物語に反映され、自己肯定感を育むパーソナライズ絵本。多様な家族構成に対応する設計と、愛情を言葉にするアルバムページにより親子の深い対話を誘発し、孤立しがちな子育てや世代間の交流を支え、子どもに自信と安心感を届けるところが魅力です。とのコメントが寄せられている。