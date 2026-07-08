au PAYカードがアプリから即時発行可能に！　キャンペーンも開催

「アプリからの即時発行」限定でPontaポイントをプレゼント

新生auフィナンシャルサービス誕生 よりお得に便利に

デザインをリニューアルした

「au PAY ゴールドカード」（左）と「au PAY カード」

「ポイントアップリワード（オートチャージ特典）」の

対象を年会費無料のau PAY カードへ拡大

auフィナンシャルサービスは、7月1日から「au PAY アプリ」からの「au PAY カード即時発行」サービスを開始した。「au PAY カード即時発行」の開始を記念し、年会費1万1000円の「au PAY ゴールドカード」または年会費無料の「au PAY カード」に新規入会して、所定の条件を満たす人に合計最大2万2000Pontaポイントを進呈するキャンペーンを実施する。終了時期は未定。なお、9時30分～21時30分に申し込んだ分のみ即時発行の対象となり、対象時間外は翌日発行となる。auフィナンシャルサービスは7月1日から、auペイメントと合併し、新生auフィナンシャルサービスとして営業を開始している。今回の2社の合併は、キャッシュレス決済サービスの浸透フェーズにおいて体験の変化が必要であり、合併することで市場の変化への対応を強化する方針だ。この取り組みの一環として、au／UQ mobile／povo1.0契約者がau PAY 残高にオートチャージすると、条件達成状況に応じ、最大5％ポイント還元する「ポイントアップリワード（オートチャージ特典）」の対象をau PAY カードへ拡大する。au PAY カードによるオートチャージ時のポイント還元率は最大1.5％となる。この「ポイントアップリワード（オートチャージ特典）」の開始を記念し、合計1億Pontaポイント山分けキャンペーンも開催し、オートチャージサービスの利用促進を図る。キャンペーン期間は10月31日まで。「au PAY カード」は、2024年12月に有効会員数1000万人を突破した。今年3月のリニューアルでは、セキュリティーに配慮し、カード情報を裏面に集約したカード（横型）とナンバーレスカード（縦型）のどちらかを選べるようになり、どちらのデザインでもカード情報は「au PAY カードアプリ」で確認できる。