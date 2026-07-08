2026.7.08 17:30

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au PAYカードがアプリから即時発行可能に！　キャンペーンも開催

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　auフィナンシャルサービスは、7月1日から「au PAY アプリ」からの「au PAY カード即時発行」サービスを開始した。

「アプリからの即時発行」限定でPontaポイントをプレゼント

新生auフィナンシャルサービス誕生　よりお得に便利に

　「au PAY カード即時発行」の開始を記念し、年会費1万1000円の「au PAY ゴールドカード」または年会費無料の「au PAY カード」に新規入会して、所定の条件を満たす人に合計最大2万2000Pontaポイントを進呈するキャンペーンを実施する。終了時期は未定。

　なお、9時30分～21時30分に申し込んだ分のみ即時発行の対象となり、対象時間外は翌日発行となる。
 
デザインをリニューアルした
「au PAY ゴールドカード」（左）と「au PAY カード」

　auフィナンシャルサービスは7月1日から、auペイメントと合併し、新生auフィナンシャルサービスとして営業を開始している。今回の2社の合併は、キャッシュレス決済サービスの浸透フェーズにおいて体験の変化が必要であり、合併することで市場の変化への対応を強化する方針だ。
 
「ポイントアップリワード（オートチャージ特典）」の
対象を年会費無料のau PAY カードへ拡大

　この取り組みの一環として、au／UQ mobile／povo1.0契約者がau PAY 残高にオートチャージすると、条件達成状況に応じ、最大5％ポイント還元する「ポイントアップリワード（オートチャージ特典）」の対象をau PAY カードへ拡大する。au PAY カードによるオートチャージ時のポイント還元率は最大1.5％となる。

　この「ポイントアップリワード（オートチャージ特典）」の開始を記念し、合計1億Pontaポイント山分けキャンペーンも開催し、オートチャージサービスの利用促進を図る。キャンペーン期間は10月31日まで。

　「au PAY カード」は、2024年12月に有効会員数1000万人を突破した。今年3月のリニューアルでは、セキュリティーに配慮し、カード情報を裏面に集約したカード（横型）とナンバーレスカード（縦型）のどちらかを選べるようになり、どちらのデザインでもカード情報は「au PAY カードアプリ」で確認できる。
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外部リンク

「＜au PAY アプリからの即時発行申込限定＞au PAY カード新規入会＆条件達成で合計最大22,000Pontaポイントプレゼント！」＝https://www.kddi-fs.com/function/promotion/webcp2607_pm 「au PAY×au PAY カード オートチャージ特典拡大記念！合計1億Pontaポイント山分けキャンペーン」＝https://www.kddi-fs.com/campaign/2607shopping_ac/
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