国宝をMinecraftで再現、「吉備津神社 体験するデザイン展」開催

「吉備津神社の“体験する”デザイン展」のロゴ

吉備津神社の国宝本殿・拝殿再建600年＋1を記念

ミニチュア模型を使用した木組み体験イメージ

屋根上にある「千木」を原寸大で再現

Minecraft内に吉備津神社の本殿と拝殿を再現

7月18日・19日には「おまもり」制作ワークショップも開催

吉備津神社（岡山県岡山市）は7月14～19日の9～17時（最終日となる7月19日は16時まで）に、同神社の国宝本殿・拝殿再建600年＋1を記念した「吉備津神社の“体験する”デザイン展」を、岡山県天神山文化プラザ（岡山県岡山市）にて開催する。「吉備津神社の“体験する”デザイン展」では、600インチの没入型映像、原寸大の千木模型、木組み体験、Minecraftによる国宝建築のデジタル再現といった、五感を使って楽しみつつ学べるコンテンツを通じて、国宝建築を「見るだけ」では終わらせない新たな文化体験を提供し、子どもから大人まで誰もが国宝を体感できる。会場では、高精度LiDAR計測データをもとに国宝本殿・拝殿が600インチの大画面で再現され、巨大な映像空間の中で国宝建築の細部を歩いているように体験することが可能になる。あわせて、釘を使うことなく木を組む伝統技術である「木組み」をミニチュア模型で体験し、パズルのように組み上げつつ建築の知恵を楽しく理解できる。また、本殿と拝殿の屋根上にある「千木」が原寸大で再現され、間近での観察が可能になるほか、その下をくぐれるため、迫力と存在感を実際に感じられる。さらに、点群データをもとに学生が忠実に再現した国宝本殿・拝殿がMinecraft内で公開され、来場者は仮想空間を自由に歩き回って、現実ではあり得ない視点で本殿や拝殿を探索できる。ほかにも、吉備津神社の実寸図面をもとに、建築の構造や意匠を学べる大型塗り絵体験、展示を巡りつつスタンプを集め、全ポイントを達成すればオリジナル記念品が先着300名にもらえるスタンプラリーといった、多彩なコンテンツを用意している。なお、7月18日・19日の13時、14時、15時から（各回1時間、7月19日は14時からの回が最終）、地域の間伐材を使った「おまもり」制作が可能なアップサイクル型ワークショップ「もりのおまもりづくり」も開催される。各回10名限定で、参加にあたっては事前申し込みが必要となる（申し込み多数の場合は先着順）。