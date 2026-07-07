2026.7.07 18:00

暮らしにプラス

Amazonプライムデーで買うべき家電は？ EPEIOSの人気家電100商品以上が最大50％オフに

扇風機 ヘルスケア 調理家電 加湿器

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　EPEIOS JAPANは、Amazon.co.jpにて開催されているAmazonプライム会員向けセール「Amazon Prime Day（プライムデー）2026」（先行セールは7月7～9日、本セールは7月10～13日）において、電動歯ブラシや最新の調理家電といった暮らしをアップデートする家電をはじめとする、100を超える商品を最大50％オフの特別価格で販売している。

目次
「Amazon Prime Day 2026」にて、
EPEIOSの家電製品などが最大50％オフの特価に

高評価の電動歯ブラシが特別価格に


　なお、同社の商品は先行セール、本セールのどちらもセール対象となる。ただし、数に限りがあるため、セール期間中でも予定数量に達し次第終了となる場合がある。

　おもなセール対象商品は以下の通り。
 
電動歯ブラシ「OKare！ET003」
（通常価格5980円のところ、セール価格は33％オフの3979円。
セール価格はカラーによって異なる）
 
電動歯ブラシ「OKare！Pulse」
（通常価格8800円のところ、セール価格は20％オフの6990円。
セール価格はカラーによって異なる）
 
ガラスボウルエアフライヤー「AO248」
（通常価格1万9860円のところ、セール価格は20％オフの1万5888円）
 
小型サーキュレーター「COCO」
（通常価格6980円のところ、セール価格は28％オフの4980円）
 
卓上コンパクト加湿器「HM731」
（通常価格8800円のところ、セール価格は51％オフの4299円）
 
バスポリッシャー
（通常価格6980円のところ、セール価格は14％オフの5979円）
 
ドリップケトル「FLOW M900」
（通常価格1万4960円のところ、セール価格は15％オフの1万2712円。
セール価格はカラーによって異なる）
 
ドリップケトル「LITE（ライト）」
（通常価格8980円のところ、セール価格は15％オフの7630円。
セール価格はカラーによって異なる）
 
スマートコーヒーメーカー「Mocca（モカ）」
（通常価格2万9700円のところ、セール価格は15％オフの2万5240円）
 
2Wayコーヒーグラインダー「Essence Duo」
（通常価格2万9700円のところ、セール価格は15％オフの2万5240円）
扇風機 ヘルスケア 調理家電 加湿器

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外部リンク

EPEIOS JAPAN＝https://epeios.jp/ セール対象商品（Amazon.co.jp）＝https://www.amazon.co.jp/stores/page/A6C69418-CBE7-45DF-AF1E-A5F68AC99846
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