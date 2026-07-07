2026.7.07 18:00暮らしにプラス
Amazonプライムデーで買うべき家電は？ EPEIOSの人気家電100商品以上が最大50％オフに
EPEIOS JAPANは、Amazon.co.jpにて開催されているAmazonプライム会員向けセール「Amazon Prime Day（プライムデー）2026」（先行セールは7月7～9日、本セールは7月10～13日）において、電動歯ブラシや最新の調理家電といった暮らしをアップデートする家電をはじめとする、100を超える商品を最大50％オフの特別価格で販売している。
なお、同社の商品は先行セール、本セールのどちらもセール対象となる。ただし、数に限りがあるため、セール期間中でも予定数量に達し次第終了となる場合がある。
おもなセール対象商品は以下の通り。
高評価の電動歯ブラシが特別価格に
なお、同社の商品は先行セール、本セールのどちらもセール対象となる。ただし、数に限りがあるため、セール期間中でも予定数量に達し次第終了となる場合がある。
おもなセール対象商品は以下の通り。
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外部リンク
EPEIOS JAPAN＝https://epeios.jp/ セール対象商品（Amazon.co.jp）＝https://www.amazon.co.jp/stores/page/A6C69418-CBE7-45DF-AF1E-A5F68AC99846
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