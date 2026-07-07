Amazonプライムデーで買うべき家電は？ EPEIOSの人気家電100商品以上が最大50％オフに

「Amazon Prime Day 2026」にて、

EPEIOSの家電製品などが最大50％オフの特価に

高評価の電動歯ブラシが特別価格に

電動歯ブラシ「OKare！ET003」

（通常価格5980円のところ、セール価格は33％オフの3979円。

セール価格はカラーによって異なる）

電動歯ブラシ「OKare！Pulse」

（通常価格8800円のところ、セール価格は20％オフの6990円。

セール価格はカラーによって異なる）

ガラスボウルエアフライヤー「AO248」

（通常価格1万9860円のところ、セール価格は20％オフの1万5888円）

小型サーキュレーター「COCO」

（通常価格6980円のところ、セール価格は28％オフの4980円）

卓上コンパクト加湿器「HM731」

（通常価格8800円のところ、セール価格は51％オフの4299円）

バスポリッシャー

（通常価格6980円のところ、セール価格は14％オフの5979円）

ドリップケトル「FLOW M900」

（通常価格1万4960円のところ、セール価格は15％オフの1万2712円。

セール価格はカラーによって異なる）

ドリップケトル「LITE（ライト）」

（通常価格8980円のところ、セール価格は15％オフの7630円。

セール価格はカラーによって異なる）

スマートコーヒーメーカー「Mocca（モカ）」

（通常価格2万9700円のところ、セール価格は15％オフの2万5240円）

2Wayコーヒーグラインダー「Essence Duo」

（通常価格2万9700円のところ、セール価格は15％オフの2万5240円）

EPEIOS JAPANは、Amazon.co.jpにて開催されているAmazonプライム会員向けセール「Amazon Prime Day（プライムデー）2026」（先行セールは7月7～9日、本セールは7月10～13日）において、電動歯ブラシや最新の調理家電といった暮らしをアップデートする家電をはじめとする、100を超える商品を最大50％オフの特別価格で販売している。なお、同社の商品は先行セール、本セールのどちらもセール対象となる。ただし、数に限りがあるため、セール期間中でも予定数量に達し次第終了となる場合がある。おもなセール対象商品は以下の通り。