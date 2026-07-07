2026.7.07 17:30

かしこく暮らす

U24世代向け・アプリ限定新サービス「マイスターバックスストアU24」

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　スターバックス コーヒー ジャパンは、Under 24（12歳～24歳）を対象とした、スターバックス公式アプリと連動した新サービス「マイスターバックスストアU24」を7月7日に開始した。

2026年7月7日スタート

初回200円オフ・毎月最大200円オフに

　事前に登録した「マイスターバックスストア（お気に入り店舗）」から毎月届く「U24パス」を通じて、日常の中でより気軽にスターバックスを楽しめる。具体的には、初回特典として、200円オフとなる「U24パス200」（お気に入りの1店舗から1枚）が届き、さらに、100円オフとなる「月次特典 U24パス」（お気に入りの2店舗から1枚ずつ合計2枚）が届く。このほか、不定期にサプライズ企画を用意する。
 
参加ステップ

　参加方法は、スターバックス公式アプリから「スターバックス リワード」に参加し、「マイスターバックスストア」と生年月日などを登録するだけ。参加の翌々日には「U24パス200」が、参加の翌月以降は毎月「U24パス」が届く。なお、生年月日の設定にあたり、マイナンバーカード・パスポート・運転免許証・在留カードのいずれかが必要。18歳未満の場合は保護者の了解を得た上で登録する必要がある。
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外部リンク

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp/ 「スターバックス リワード」＝https://www.starbucks.co.jp/rewards/
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