U24世代向け・アプリ限定新サービス「マイスターバックスストアU24」

2026年7月7日スタート

初回200円オフ・毎月最大200円オフに

参加ステップ

スターバックス コーヒー ジャパンは、Under 24（12歳～24歳）を対象とした、スターバックス公式アプリと連動した新サービス「マイスターバックスストアU24」を7月7日に開始した。事前に登録した「マイスターバックスストア（お気に入り店舗）」から毎月届く「U24パス」を通じて、日常の中でより気軽にスターバックスを楽しめる。具体的には、初回特典として、200円オフとなる「U24パス200」（お気に入りの1店舗から1枚）が届き、さらに、100円オフとなる「月次特典 U24パス」（お気に入りの2店舗から1枚ずつ合計2枚）が届く。このほか、不定期にサプライズ企画を用意する。参加方法は、スターバックス公式アプリから「スターバックス リワード」に参加し、「マイスターバックスストア」と生年月日などを登録するだけ。参加の翌々日には「U24パス200」が、参加の翌月以降は毎月「U24パス」が届く。なお、生年月日の設定にあたり、マイナンバーカード・パスポート・運転免許証・在留カードのいずれかが必要。18歳未満の場合は保護者の了解を得た上で登録する必要がある。