2026.7.07 15:30

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AmazonプライムデーでSSD・メモリーを選ぶなら？ ADATAがおすすめ製品を紹介

SSD ADATA

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　エイデータテクノロジージャパン（ADATA）は、Amazon.co.jpにて開催される「プライムデー先行セール」（7月7～9日）、および「プライムデー2026」（7月10～13日）において、対象のメモリー・SSD製品を特別価格にて販売する。

ADATAのメモリー・SSDが「プライムデー先行セール」および
「プライムデー2026」で特別価格に

品質を見える化するトレーサビリティ管理体制

　今回、Amazon.co.jpにて開催される「プライムデー先行セール」「プライムデー2026」では、PC向けの増設メモリーや、ストレージ換装に適した内蔵SSDといった、用途に合わせて選べる幅広い製品が特別価格で販売される。

　PCの動作をより快適にしたい、ゲームや動画編集など作業環境を整えたい、古いPCをアップグレードしたい、といった人に最適なセールとなる。

　ADATAでは、製品1つひとつの品質履歴を管理するトレーサビリティ体制を整えており、原材料、製造工程、検査結果、包装履歴を一元管理することによって、品質を最後まで確認できる仕組みを構築している。

　5つの自社工場すべてがISO9001認証を取得し、製造工程ではIC検査、SMT、テスト、組立、包装まで自動化ラインを導入しており、各工程を安定して管理することで人為的なミスを抑え、安定した品質と高い信頼性を実現する。

　さらに、同社のメモリー製品ではDRAM IC選別、SMT実装管理、外観検査、電気特性検査、SPD設定確認、読み書きテスト、互換性確認、出荷前検品、SSD関連製品ではNAND Flash ID選別、厳格なSLT試験、自動電気検査、実機環境テスト、ファームウェア確認など、開発から製造、検査、出荷まで、多段階の品質チェックを実施している。
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外部リンク

ADATA＝https://www.adata.com/jp/ 「プライムデー先行セール」「プライムデー2026」対象製品ページ（Amazon.co.jp）＝https://www.amazon.co.jp/stores/page/75E61906-1E14-4C33-B35E-7A456A074ED1/deals
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