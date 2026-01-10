吸盤式スタンドに注目！ ガンプラ45周年イベントや冬のボーナス預金キャンペーンも【今週のニュースまとめ】

PCもタブレットもスマホも立てられる

「ビック有楽町 BASE」開催

「最大20万円」を補助

3カ月目まで追加料金なし

冬のボーナスを預けよう！

【今週のニュースダイジェスト】 1月2～8日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、吸盤式の超コンパクトなスタンドについて取り上げた記事だった。「ガンプラPOP UPイベント」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「とりで手当」「ソフトバンクのキャンペーン」「預金キャンペーン」がテーマの記事も関心が高かった。Neoはこのほど、同社がクラウドファンディングサイト「Makuake」で展開しているデバイススタンド「かるピタ」のプロジェクトが、開始10分で目標金額に達したことを発表した。製品は、吸盤式を採用することで、コンパクト性を追求したスタンドとなっている。ノートPCに使用する際は左右のバランスを気にして取り付ける必要があるだろうが、持ち運びも苦労せず、スマートフォン（スマホ）やタブレット端末など、吸盤が張り付くものなら立てられるため、用途は幅広い。小さいながらも3段階の高さ調節機能も付いている。ビックカメラは、家電小売業初となる、BANDAI SPIRITSが提供する「機動戦士ガンダム」シリーズのプラモデル（以下、ガンプラ）発売45周年を記念したPOP UPイベント「ビック有楽町 BASE」をビックカメラ有楽町店で1月2日から12日まで実施する。POP UPイベントでは、ガンプラ45周年の歴史と進化を「見て・選んで楽しめる」場として、既存の人気アイテムから最新作まで40種類以上のガンプラを販売する。茨城県取手市は1月5～31日の期間、2025年度に採用された保育士を対象とする「新規採用保育士等応援補助金」と、勤続年数に応じて補助額が増えていく「保育士等勤続功労補助金」の申請を受け付ける。新規採用保育士等応援補助金と保育士等勤続功労補助金ともに、取手市内の民間保育園など（認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、一時預かり事業、病児保育事業）に従事している保育士など（保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、調理員）で、1日の所定労働時間が6時間以上、1カ月当たり20日以上勤務する人、または民間保育園などの設置者に直接雇用されている人が対象となる。ソフトバンクは2月2日～3月31日の期間、「ソフトバンク」の携帯電話サービスを対象料金プランで契約しているユーザー、光ブロードバンドサービス「SoftBank 光」を契約しているユーザーを対象に、所定の条件を満たすことで、「Netflix」の広告つきスタンダードプランを3カ月目まで追加料金なしで利用できるキャンペーンを開催する。キャンペーンでは、期間中に適用条件を全て満たしたユーザーに対して、Netflixに加入した翌月から3カ月目まで、「Netflix」の広告つきスタンダードプランの月額料金に相当する890円を毎月の利用料金から割り引く。「金利のある時代」を受け、多くの銀行は、期間限定で上乗せ金利となる冬のボーナス預金キャンペーンを開催しています。いずれも円預金なので、為替変動による元本割れリスクはありません。高金利といっても、受け取れる利息は微々たるものですが（預入額上限なしのキャンペーンを除く）、賢く活用して物価高を乗り越えましょう！円普通預金の高金利や期間限定の定期預金キャンペーンは、「ゼロ金利解除・金利のある時代の到来」を受けた、顧客獲得・囲い込みのための手段です。保有する銀行口座があまりに多すぎると管理が大変ですが、複数の口座を開設し、円定期預金や円普通預金のキャンペーン内容にあわせて資金を移動させると、より多くの利息が獲得できてお得になるケースもあります。