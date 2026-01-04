茨城・取手市で「最大20万円」を補助する保育士のための「とりで手当」の申請受付スタート

「民間保育士等処遇改善補助金（とりで手当）」の

茨城県取手市は2026年1月5～31日の期間、2025年度に採用された保育士を対象とする「新規採用保育士等応援補助金」と、勤続年数に応じて補助額が増えていく「保育士等勤続功労補助金」の申請を受け付ける。取手市では、市内の民間の保育園などにおける保育士などの処遇改善を図るべく、2025年度に「民間保育士等処遇改善補助金（とりで手当）」を創設している。今回、受け付けが開始される「新規採用保育士等応援補助金」「保育士等勤続功労補助金」ともに、取手市内の民間保育園など（認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、一時預かり事業、病児保育事業）に従事している保育士など（保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、調理員）で、1日の所定労働時間が6時間以上、1カ月あたり20日以上勤務する人、または民間保育園等の設置者に直接雇用されている人が対象となる。「新規採用保育士等応援補助金」は、補助金対象者の要件を満たしており、2025年4月1日以降に新規採用された人が対象（申請日時点で同一の民間保育園などでの勤務実績が6カ月以上2年未満）で、補助額は20万円。「保育士等勤続功労補助金」は、補助金対象者の要件を満たしており、申請日の属する年度の前年度3月31日時点において、勤務実績が2年以上3年未満の人（3年目）には10万円、勤務実績が4年以上5年未満の人（5年目）には12万円、勤務実績が7年以上8年未満の人（8年目）には15万円、勤務実績が9年以上かつ5の倍数である年数となる人（10年目以降5年ごと）には20万円が補助される。