本記事では、楽天モバイルの三木谷キャンペーンに関する有益情報を紹介します。三木谷キャンペーンがどのような内容なのかはもちろん、適用条件やポイント還元時期についてまで徹底解説しています。お得に携帯キャリアの乗り換えや新規契約をしたいと考えている方は、ぜひ本記事を参考にして下さい。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンを徹底解説！【乗り換えについても調査】2026年6月最新版



公開日: 2026年6月23日

更新日: 2026年6月23日

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楽天モバイルは、楽天グループが運営する携帯キャリアです。

特徴としては、月額料金が安く・通信量の無制限プランが適用できるとして人気があります。

そんな人気の楽天モバイルでは、現在楽天グループの三木谷社長の名前を冠した「三木谷キャンペーン」を実施しています。

携帯キャリアを変更したいと考えている方にとっては、三木谷キャンペーンを上手に利用することで、非常にお得にキャリア変更が可能です。

こうした情報を聞いて、三木谷キャンペーンを利用してお得にキャリア変更を行いたいと考える方も多いのではないでしょうか？

結論、楽天グループの三木谷キャンペーンは、乗り換えでも新規契約でも、専用リンクから申し込むことで楽天ポイントの還元を受けられます。

そこで、本記事では、楽天グループが提供する三木谷キャンペーンの内容や申し込み方法などを解説します。

ぜひ最後まで読んで、お得にキャリア変更を叶えましょう。

＼期間限定でお得にキャリア乗り換え！／

楽天モバイルの三木谷キャンペーンとは？

まずは楽天モバイルの三木谷キャンペーンとは一体どのようなものなのかを解説します。

三木谷キャンペーンとは、楽天グループの三木谷浩史社長の名前を冠したキャンペーンです。

三木谷キャンペーンは、期間限定で実施されており、キャンペーンの終了時期は具体的には発表されていません。

楽天モバイルでは、数多くのキャンペーンが実施されていますが、三木谷キャンペーンは最もお得なキャンペーンの一つともいわれています。

その他のキャンペーンについては下記記事でも紹介しているので、気になる方はチェックしてみてください。

▶楽天モバイルのクーポンコード一覧を全解説

【2026年4月最新】期間限定の情報も徹底調査

具体的には、楽天モバイルへの乗り換えや新規契約を行う際に、三木谷キャンペーンを利用して申し込むことで楽天ポイントの還元を受けられるという内容です。

また、三木谷キャンペーンは専用リンクからの申し込みのみで適用となります。

そのため、気になる方は本記事で紹介する申し込みリンクから、キャンペーン利用を行いましょう。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンの内容詳細を紹介

ここからは、楽天モバイルの三木谷キャンペーンの内容詳細を解説します。

三木谷キャンペーンで受け取れる特典は、下記のようになっています。

MNP乗り換えで最大14,000ポイント還元

新規契約で最大11,000ポイント還元

特にSIM契約のみを行いたいと考えている方にとっては、他の楽天モバイル内で実施中のキャンペーンと比較しても大変お得な内容です。

さらに、楽天モバイルの三木谷キャンペーンは、他キャンペーンとの併用も可能になっています。

上記の楽天ポイント還元はもちろん、加えて端末の割引・通話オプションが無料になるなどの特典も充実しています。

そのため、お得に乗り換えや新規契約を検討している方は、ぜひ三木谷キャンペーンが実施されている期間中に申し込みを行いましょう。

＼プラン内容も充実！／

楽天モバイルの三木谷キャンペーンと他キャンペーンを比較

ここからは、楽天モバイルの三木谷キャンペーンと他キャンペーンを比較を紹介します。

先ほども紹介した通り、楽天モバイルでは様々なキャンペーンを実施しています。

そのため、どのキャンペーンを利用したらいいか困っている方も多いのではないでしょうか？

そこで、ここでは代表的なキャンペーンを抜粋して比較・紹介します。

どのキャンペーンを利用すべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

キャンペーン名 乗り換え時 新規契約時 三木谷

キャンペーン 最大14,000

ポイント 最大11,000

ポイント 紹介

キャンペーン 最大13,000

ポイント 最大6,000

ポイント スマホそのまま

乗り換え

キャンペーン 最大10,000

ポイント ー はじめて

申し込み

キャンペーン ー 最大7,000

ポイント

上記の表からは、乗り換え時・新規契約時に関わらず、最大還元ポイントが最も高いのが三木谷キャンペーンとなっています。

特にSIM契約のみを行いたい方にとっては、最も多くポイント還元させるのが三木谷キャンペーンであり、人気を集めています。

他キャンペーンでは、メール内のリンクからポイントを受け取るための別途手順を要する場合もありますが、三木谷キャンペーンではそうした手間もありません。

手間なくお得にポイント還元をうけたいと考えている方は、まずは三木谷キャンペーンに申し込みを行いましょう。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンの申し込み方法

ここまで楽天モバイルの三木谷キャンペーンについての内容詳細を紹介しました。

上記で紹介した内容を見て、三木谷キャンペーンに実際に申し込みたいと感じた方もいるのではないでしょうか？

そこで、ここからは楽天モバイルの三木谷キャンペーンに申し込む方法を紹介します。

携帯キャリアをお得に乗り換えたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

楽天モバイルの

三木谷キャンペーンに申し込む手順

①申し込み専用リンクへアクセス

楽天モバイルの三木谷キャンペーンは、専用リンクからの申し込み限定で最大還元ポイントを受け取ることができます。

公式サイトからの申し込みでは、専用リンクよりも受け取れる還元ポイント数が大幅に減ってしまう可能性があるので注意が必要です。

専用サイトへは、下記より進むことができます。

②申し込み専用リンクから申し込みへ進む

専用サイトに進むと下記のような画面が出てきます。

上記のページのように、「クーポンコード」が適用されている状態を確認してから、申し込みに進んでください。

次に進んだページで、ご自身が希望するプランを選択して、「プランを申し込む」へ進みます。

③希望のプランやオプションを選択

「プランを申し込む」へ進むと、次に下記のような画面が出てきます。

ここでは、様々なオプション内容を見ることが可能です。

もしも必要なオプション機能があれば選択して、ページ最下部へと進みましょう。

ページ最下部まで行くと、下記のようなページが出てきます。

ここでも必要な内容を選び、最後に料金が表示されるので、料金を確認したら「この内容で申し込みに進む」へ進み、完了です。

最初に紹介した通り、Web申し込みの場合は他ページからの申し込みでは特典が受け取れません。

そのため、楽天モバイルの三木谷キャンペーンで最大ポイント還元を受けたい場合には、専用リンクから申し込みを行いましょう。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンによる、ポイント進呈時期はいつ？

楽天モバイルの三木谷キャンペーンを利用すれば、楽天ポイントの還元を受けられることを紹介しました。

では、ポイントの受け取りは申し込みを行ってから、どのくらいの期間を要するのでしょうか？

楽天モバイルの三木谷キャンペーンを利用して、他社から乗り換えを行った場合を例に還元時期を紹介します。

例えば、2025年4月11日09:00以降にキャンペーン条件を達成した場合のポイント進呈は、下記のようなスケジュールで進行されます。

前提、最大14,000ポイントの還元は一度で進呈されるのではありません。

毎月、月末に3回にわたってポイントが進呈されます。

1回目は4,000ポイント・2～3回目は各5,000ポイントずつ進呈されることを覚えておきましょう。

下記に、乗り換えの場合・新規契約の場合ともにポイント還元スケジュールをまとめました。

ポイント付与時期 他社から乗り換えの場合 新規契約の場合 1回目（2ヶ月後の月末） 4,000ポイント 3,000ポイント 2回目（3ヶ月後の月末） 5,000ポイント 4,000ポイント 3回目（4ヶ月後の月末） 5,000ポイント 4,000ポイント 合計 14,000ポイント 11,000ポイント

新規契約の場合も、乗り換え時同様に3回に分けてポイント進呈が行われます。

一括でもらえるわけではないので、進呈途中で楽天モバイルを解約してしまうとポイント還元を受けきることができなくなるため、注意しましょう。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンで併用できる特典

楽天モバイルでは、三木谷キャンペーン同様にお得なキャンペーンが他にも複数提供されています。

三木谷キャンペーンを利用する場合、楽天モバイルで実施されている他のキャンペーンを併用することが可能です。

ここでは、楽天モバイルの三木谷キャンペーンで併用できる特典をまとめました。

三木谷キャンペーンと併用できる特典

他社からの乗り換えで、Rakuten最強プラン契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いの購入した場合：割引キャンペーン適用

【楽天市場店限定】対象Apple製品と回線のセット申し込みで6,000円OFFクーポンが適用可能

【15分（標準）通話かけ放題】料金1カ月無料特典

①ですが、現在対象のiPhone製品を一括払いもしくは24回払いで購入すると、機種代金が2万円OFFになるキャンペーンが開催中です。

上記キャンペーンは、楽天モバイルの三木谷キャンペーン利用時でも適用することができます。

そのため、三木谷キャンペーンと併用することで、最大14,000ポイント還元＋機種代2万円OFFで、実質34,000円相当がお得になります。

また、②について、楽天モバイル公式 楽天市場店で、対象のiPhoneを6,000円OFFで購入できるキャンペーンも併用可能です。

特典内容の詳細は下記のようになっています。

特典内容 対象のiPhoneが

6,000円OFF クーポンコード なし 期間 終了未定 必須条件 楽天モバイル公式 楽天市場店でクーポンを取得して対象製品を購入後、楽天モバイルを申し込む

このように、楽天モバイルの三木谷キャンペーンは、単独でもお得なキャンペーンであるものの、他キャンペーンの併用でさらにお得になります。

乗り換えだけでなく、機種変更も検討している方は、ぜひクーポン併用も視野に三木谷キャンペーンを利用してみましょう。

＼併用キャンペーンも豊富に用意！／

※併用キャンペーンは条件によって異なります。

すべての紹介キャンペーンが適用できるわけではない為、

事前確認を推奨します。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンに関してよくある質問

ここからは、楽天モバイルの三木谷キャンペーンに関して、よくある質問を紹介します。

多くの方が疑問に感じている項目にまとめて回答しています。

ぜひ乗り換えや新規契約を検討している方は、参考にしてください。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンの適用条件はありますか？ 楽天モバイルの三木谷キャンペーンを適用するには、楽天へのログインが必須です。 登録を行っていない場合には、登録を行い、IDを取得しましょう。 ▼三木谷キャンペーンの適用条件まとめ 専用リンクもしくは店舗から楽天モバイルを申し込む

店舗の場合は、クーポンコードを入力する

申し込みの翌月末日23:59までに利用開始 申し込みをした翌月末までに開通手続きを完了させる必要があるので注意しましょう。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンは、サイトのみでしか申込できませんか？ 楽天モバイルの三木谷キャンペーンは、楽天モバイルの店頭でも申し込みできます。 しかし、楽天モバイルの店舗は、事前の来院予約が必要です。 さらに、当日の混雑状況や手続き対応によっては、時間がかかることも多いです。 一方でサイトからの申し込みであれば、24時間いつでも申し込みが可能で、手間もかからずスムーズに申し込みができます。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンのオンライン申し込みは、どのくらいで完了しますか？ 三木谷キャンペーンのオンライン申し込みは約10～20分程度で完了します。 また、申し込み後にSIMカードもしくはeSIMの開通手続きを行いますが、eSIMの場合は当日から利用可能です。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンは、店頭・オンラインの両方で申し込み可能です。

ただし、オンライン申し込みであれば、手間も少なくスムーズに申し込みができます。

本記事で紹介した手順に沿って申し込みを行うことで、楽天ポイントを獲得することができます。

携帯キャリアの乗り換え・新規契約を検討している方は、ぜひ楽天モバイルの三木谷キャンペーンを利用しましょう。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンを徹底解説！ 当記事まとめ

本記事では、楽天モバイルの三木谷キャンペーンに関する有益情報を紹介しました。

ここで楽天モバイルの三木谷キャンペーンの特徴をおさらいしておきましょう。

楽天モバイルの三木谷キャンペーンは、期間限定で実施されているものであり、終了時期は明確に提示されていません。

その為、いつ終了するか分からない為、気になっている方は注意して情報を確認しておくことも重要です。

三木谷キャンペーンを利用することで、お得に携帯キャリアの乗り換え・新規契約を行うことができます。

携帯キャリアの乗り換え・新規契約を検討している方は、ぜひ楽天モバイルの三木谷キャンペーンを利用してみましょう。