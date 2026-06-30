当記事では、ソフトバンクからワイモバイルに乗り換える際に利用できるキャンペーンについて徹底解説しています。また、ワイモバイルの基本情報や乗り換え手順も分かりやすくまとめているため、乗り換えを検討している方はぜひ参考にしてみてください。

ソフトバンクからワイモバイルの乗り換えキャンペーンを徹底調査！手順についても解説【2026年6月最新版】



公開日: 2026年6月30日

更新日: 2026年6月30日

トップページ 1 お役立ち情報 2 格安SIM 3 ソフトバンクからワイモバイルの乗り換えキャンペーンを徹底調査！手順についても解説【2026年6月最新版】 4

ワイモバイルは、ソフトバンクのつながりやすさはそのままに、無駄な固定費だけを賢く削れる高品質な通信キャリアです。

勘違いされている方も多いですが、ワイモバイルは格安SIM(MVNO)ではなく、自社回線(MNO)のサブブランドになるため速度低下が起こりにくいです。

つまり、格安SIM並に安いのに、大手と遜色ないサポートが充実している点が人気を集めている理由と言えます。

結論、ソフトバンクからワイモバイルに乗り換える際は、キャンペーンを利用することで月々のスマホ代をかなり抑えることができます。

当記事では、BCN＋Rがソフトバンクからワイモバイルに乗り換える際に、絶対に利用しておきたいキャンペーンをまとめています。

ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えて、月々のスマホ代を節約したい方はぜひ参考にしてみてください。

基本情報と注意点｜ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えると何が変わるのか徹底解説

まずは、ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えるにあたって、基本情報や注意点を確認していきましょう。

ここでは、以下の内容をまとめているため、乗り換えに不安がある方は参考にしてみてください。

◾️ワイモバイルの基本情報

「スマホ代を安くしたいけど、格安SIMは繋がらないのが不安」

そんな方に一押しなのが、ソフトバンクのサブブランドであるワイモバイルです。

ソフトバンクの安心感はそのままに、毎月のスマホ代を半分以下にできるのが最大の魅力です。

ワイモバイルの主な特徴は、次の３つです。

1. 料金が安い＆料金プランがシンプル

ワイモバイルには、複雑な料金プランはありません。

2026年6月現在の料金プランは、以下の３つだけとなっており非常に分かりやすいです。

料金プラン 容量／月額(税込) シンプル３ S 5GB／3,058円 シンプル３ M 30GB／4,158円 シンプル３ L 35GB／5,258円

低価格かつシンプルなプラン内容のため、お子様やシニアの方など幅広い年齢層にもご利用いただけるプラン構成となっています。

2. 大手キャリアと回線品質が同じ

ワイモバイルの回線は、運営元であるソフトバンクと同じ回線を使用しています。

そのため、大手キャリアと変わらない通信品質であると言えるでしょう。

では、大手キャリア(MNO)と格安SIM (MVNO)には、どのような差があるのでしょうか？

大手キャリア

(MNO) 格安SIM

(MVNO) 回線 自社回線 MNOから借りる 通信速度 安定して速い 混雑時に遅い

このように、格安SIM(MVNO)は回線を借りているため、混雑時の通信速度に差が出やすい傾向にあります。

特に、お昼(12時台)や18時以降など、スマホの利用時間が集中する時間帯に速度に差が現れてきます。

しかしワイモバイルであれば、ソフトバンクと同じ回線を利用しているため、今と近い感覚で利用できます。

3. 実店舗（ワイモバイル取扱店）の安心サポート

大手キャリア同様、ワイモバイルでも実店舗が利用できます（ソフトバンク兼ワイモバイル取扱店がほとんど）。

ソフトバンクの店舗数は、2,500～2,600店舗 ＊ ほどあり、その多くでワイモバイルも取扱をおこなっています。

＊2026年6月時点

直接店舗に訪れて相談やサポートを受けることができるため、オンライン限定の格安スマホ（MVNO）などにはない安心感があります。

例えば乗り換えに際して、電話ができない・インターネットが繋がらないなどの場合、問い合わせたくてもスマホを使用することができません。

店舗があることで、そのようなトラブル時でも直接相談しながらサポートを受けられる点は、大きな安心感に繋がります。

まずは一度、月々のスマホ代がどのくらい安くなるのか確認してみてください。

◾️ソフトバンクとワイモバイルの違い

ワイモバイルはソフトバンクのサブブランドですが、いくつかの違いがあります。

ここでは、5つの項目でソフトバンクとワイモバイルを比較してみました。

①販売機種・使用できる機種の違い

まずは、販売機種と使用できる機種の違いがあります。

ここで重要になってくるのが、「販売機種」と「使用できる機種」の意味合いは異なるという点です。

ここを誤解している方が多いです。

ソフトバンク ワイモバイル 販売機種数 常時50種類以上 20～30種 販売機種一例

iPhoneの場合 iPhone 17e

iPhone 17Pro

iPhone 17Pro Max

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 16e

iPhone 16Pro

iPhone 16Pro Max

iPhone 16

iPhone 16Plus

iPhone 15Pro

iPhone 15Pro Max

iPhone 15

iPhone 15Plus

iPhone 14

iPhone SE

(第3世代)

＊2026年6月時点 iPhone 17e

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 15

iPhone 14

iPhone 13

＊2026年

月時点

使用可能機種 数百種類

例えば、iPhone17シリーズで比較すると、ソフトバンクでは全機種販売しているのに対して、ワイモバイルで販売しているのはiPhone17e ＊ のみになります。

＊2026年6月時点

既存機種のままソフトバンクからワイモバイルに乗り換えを検討していた方で、ワイモバイルでは使えないからと諦めていた方も多いのではないでしょうか？

しかし、ワイモバイルはソフトバンク回線を利用しているため、ソフトバンクで使用可能な機種はワイモバイルでも使えることが多いです。

ワイモバイルでは、販売として取り扱っていないだけで、基本的には使えるということを抑えておきましょう。

不安な方は、ワイモバイルの公式サイト「SIM動作確認済み機種検索」で、自分の機種が利用可能か確認してみてください。

②料金プランの違い

料金プランにおいては、明確な差があります。

ソフトバンクは無制限でたくさん使う方向けですが、ワイモバイルは必要な分だけ使ってスマホ代を抑えたい方に向いている料金設計になっています。

ワイモバイルとソフトバンク(一例)の料金プランを、容量ごとにまとめてみました。

プラン ワイモバイル ソフトバンク 小容量 【シンプル3S】

5GB：3,058円

(税込) 【ミニフィットプラン＋】

～1GB：3,278円

(税込)

1～2GB：4,378円

(税込)

2～3GB：5,478円

(税込) 中容量 【シンプル3M】

30GB：4,158円

(税込)

【シンプル3L】

35GB：5,258円

(税込) 【ペイトク30】

30GB：7,425円

(税込)

【ペイトク50】

50GB：8,525円

(税込) 大容量 ー 【ペイトク無制限】

無制限：9,625円

(税込)

＊2026年6月現在

料金プランを見て、意外にワイモバイルも高いなと感じた方も多いのではないでしょうか？

ワイモバイルでは、様々なキャンペーンを利用することで、1,000～3,000円ほどお得になります。

実際に、PayPayカードゴールド割・おうち割光セット(A)を適用させることで、2,200円も安くすることが可能です。

ワイモバイルの料金プランにおける割引適用の詳細 【全プラン共通】

2026年6月1日までにシンプル3 S/M/Lが適用されている方は、「シンプル3 特別割引」適用により、同年12月31日まで改定前の基本料と同額の基本料で利用できます。※1 2026年6月2日より、シンプル3 S/M/Lにご加入中で、基本料の支払いをPayPayカード（ゴールド）に設定されている方は、「PayPayカード割」の500円/月（550円/月）割引に加え、「PayPayカード割 増額特典（ゴールド）」が適用され、さらに200円/月（220円/月）割引されます。

シンプル3 特別割引、シンプル3 特別割引（親子割）、PayPayカード割 増額特典（ゴールド）は重複適用不可※2 おうち割光セット(A)の適用例： SoftBank Air加入例 5,368円/月。家族割引等併用不可。 PayPayカード ゴールド年会費11,000円要。 通話料・端末代別途要 【シンプル3 M/L対象】

2027年1月1日時点で「ワイモバ親子割（2025-2026）」または「ワイモバ親子割（2025-2026）（家族）」（以下、「該当キャンペーンといいます」）適用中の方は、同年1月利用分の請求から該当キャンペーンの割引終了までの間、シンプル3 M/Lの基本料から200円/月（220円/月）割引します。

ワイモバイルは最大容量のプランでも35GBですが、自宅にWiFiがあり無制限ほど必要ない方にとっては、乗り換えで月のスマホ代を削減することができます。

また、ソフトバンクになくてワイモバイルにある特徴の一つに、データの繰越ができるというメリットがあります。

そのため、翌月に旅行などがある場合には、計画的に節約しておくことで賢くお得に利用することが可能です。

③通話オプションの違い

ソフトバンクとワイモバイルの、通話オプションの違いは以下のようになっています。

ソフトバンク ワイモバイル 短時間

オプション 月額550円

(税込)

5分以内なら

何度でも

＊国内通話限定 月額880円

税込)

10分以内なら

何度でも

＊国内通話限定 24時間

無制限

オプション 月額1,650円

(税込)

通話時間

回数制限なし

＊国内通話限定 月額1,980円

(税込)

通話時間

回数制限なし

＊国内通話限定

通話が多い方は、オプションを検討することを推奨します。

ワイモバイルにおいては、月の通話時間が18分以上であれば短時間オプションがお得になり、43分以上なら24時間無制限の方がお得になります。

しかし、LINE通話が中心の方であれば、通話オプションなしで月々のスマホ代を節約することが可能です。

④通信速度の違い

ワイモバイルはソフトバンクの回線を利用しているものの、通信速度を比較すると僅かに差が出ると言われています。

一般的には、ソフトバンクの方が早いと言われることが多いです。

通信速度は数値が高いほど快適で、Ping値は低いほど通信がスムーズと言われています。

では、実際にはどのくらいの差が出ているのか、多くのユーザーが通信速度結果を報告している「みんなのネット回線速度」の結果を確認してみましょう。

通信速度 ソフトバンク ワイモバイル 平均

ダウンロード

速度 132.36Mbps 141.26Mbps 平均

アップロード

速度 18.75Mbps 19.28Mbps 平均

Ping値 38.03ms 37.34ms

＊2026年6月時点

表からも分かるように、ソフトバンクとワイモバイルに差はほとんどなく、むしろワイモバイルの方が良好な数値を出していることが分かります。

この結果から、ソフトバンクからワイモバイルへ乗り換えても、速度面でストレスを抱える可能性は低いと言えそうです。

⑤おうち割・家族割の違い

おうち割と家族割は、ソフトバンク・ワイモバイルともに存在する割引になります。

ソフトバンクでは、おうち割と家族割を併用することが可能です。

しかし、ワイモバイルではどちらか一方を選ばなくてはなりません。

ワイモバイルの割引金額

＊併用不可 おうち割 光セット（A） 月：1,650円(税込) 家族割引(2回線目以降) 月：1,100円(税込)

ただし、その割引を考慮してもワイモバイルの方が安い可能性が高く、自分に合った割引を選択すれば問題ありません。

したがって、自宅WiFiを利用している方は「おうち割」、家族で複数回線を利用している方は「家族割」を選ぶことで、月々のスマホ代を安くすることができます。

使用できる機種やデータ容量の関係で乗り換えに一歩踏み出せなかった方も、「意外に乗り換えできるかも」と感じたのではないでしょうか？

少しでも気になった方は、月々のスマホ代がいくらになるのかだけでも確認してみてください。

ワイモバイルならデータ繰越で容量を補える

キャンペーンの詳細を今すぐ見る

※キャンペーンで人気のiPhone16が 64,560円(税込)で機種変更可能。 ※無理な勧誘はなく申込みはWEBで完結です。

◾️ソフトバンクからワイモバイルに乗り換える際の注意点

ソフトバンクからワイモバイルへの乗り換えにおいて、同じ回線であることで見落としがちな注意点を3つに絞って紹介します。

機種変更での乗り換えは要注意！「好きな機種」が売っていない

ワイモバイルで購入できるスマホは、種類が限られています。

例えばiPhone17シリーズでは、iPhone17eの取扱しかありません。

解決策 先にソフトバンクで機種だけ新しくしてから、ワイモバイルへ移る「SIMだけの乗り換え」を選べば、好きなスマホをそのまま使えます。 その場合、支払いはソフトバンクへ続けることになります。

「使い放題」ではないのでWiFi環境以外での使用に注意

ソフトバンクの無制限プランとは違い、ワイモバイルにはプランごとに上限(5GB・30GB・35GB)があります。

特に、自宅にWiFiがなく、動画視聴やテザリング利用が多い方は注意が必要です。

解決策 乗り換え前に直近の使用量を確認し、余裕を持ったプランを選択するようにしましょう。 また、ソフトバンクAirなどの自宅WiFiを導入することで、おうち割の対象にもなるため検討することを推奨します。 ソフトバンクエアーのキャンペーンの詳細 ※1 「Airターミナル6 最大にねんサポートキャンペーン」適用の場合。25ヵ月目以降は5,368円です。

・端末代別途要（71,280円）。記載価格は当社直営店販売価格です。

・レンタルなどは対象外です。

「家族割引」の人数カウントから外れないか注意

ここが、家計を守る上での最大のチェックポイントです。

家族でソフトバンクを使用している場合、あなたがワイモバイルへ乗り換えると、残った家族の月額料金が550円～1,100円ほど値上がりしてしまう可能性があります。

解決策 家族割を利用している場合は、家族ごとワイモバイルへ乗り換えた方が、結果的に家族全員のスマホ代を節約することができます。

ソフトバンクからワイモバイルに乗り換える際に使えるキャンペーンを解説

ここでは、ソフトバンクからワイモバイルの乗り換え時に利用できるキャンペーンをまとめています。

2026年6月現在、ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えて利用できるキャンペーンは以下になります。

キャンペーン内容 ワイモバ超！

機種変更キャンペーン

※詳細はこちら LINEで超！抽選会

※詳細はこちら PayPayの利用で

ギガ増量キャンペーン

※詳細はこちら 60歳以上

通話ずーっと

割引キャンペーン

※詳細はこちら データ増量無料

キャンペーン３

※詳細はこちら おうち割キャンペーン

※詳細はこちら ソフトバンクからの

のりかえで

ワイモバイル回線

基本料初月０円

キャンペーン

※詳細はこちら

ワイモバユーザーに感謝をお届け！超！機種変更キャンペーン

公式オンラインストアで、iPhone 16など対象機種が実質大幅割引になるキャンペーンです。

キャンペーン内容 対象機種がお得に購入可能 キャンペーン対象 【iPhone 16】

【OPPO Reno13 A】

【nubia Flip 2】 受付最終日 終了時期未定

機種変更でソフトバンクからワイモバイルへ乗り換えを検討している方は、お得にiPhone 16などを手に入れられるチャンスです。

支払い条件は、機種ごとに異なるため注意が必要です。

支払い条件 iPhone 16 64,560円

機種変更に際して、シンプル３に加入

支払い回数：48回払い

25ヶ月目に特典利用を申し込み翌月末までに機種回収・査定完了 OPPO Reno13 A 29,800円(税込)

一括払い(オンラインストア価格) nubia Flip 2 29,800円(税込)

一括払い(オンラインストア価格)

iPhone16を購入した際の注意点として、返却時に機種が査定条件を満たさないと、22,000円の支払いが必要になる場合があります。

そのため、保護フィルムやケースを装着して、なるべく傷がつかないように気をつけましょう。

LINEで超！抽選会 PayPayポイントコードが必ず当たる！

LINEで超！抽選会は、ワイモバイル公式LINEを友達追加することで、期間中毎日参加可能です。

キャンペーン内容 PayPayポイントコードが必ず当たる

1等10万円相当：3名

2等1万円相当：10名

3等10円相当：20万名

4等1円相当：780万名 キャンペーン対象 ワイモバイルLINE公式アカウントを「友だち追加」し、応募フォームより抽選に参加すること 受付最終日 2026年7月31日まで（ただし、なくなり次第終了）

PayPayポイントが必ず当たり、１等は10万円相当のPayPayポイントを獲得できます。

スクロールできます

STEP１ STEP２ STEP３ STEP４

参加も簡単であるため、ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えた際は、ぜひ挑戦しましょう。

PayPay使ってギガ増量キャンペーン 毎月ギガがもらえる！

これは、PayPayをよく利用する方にとって、非常に恩恵のあるキャンペーンになります。

200円以上の決済を1回として、決済回数と契約プランによって翌月に利用できるデータ容量が増量されるというものです。

キャンペーン内容 1か月間に1決済あたり200円以上、PayPayでの決済を行った回数と当該決済の翌月に適用中の料金プランに応じて、データ容量に追加するキャンペーン キャンペーン対象 シンプル3 S/M/L の加入者 受付最終日 終了時期未定

※キャンペーン終了時期は、ワイモバイル公式ホームページなどでお知らせがあります。

特別な参加条件はなく、自動的に対象になります。

増量されるデータ容量は、以下になります。

決済回数 シンプル3 S シンプル3 M シンプル3 L 10～19回 1GB 1GB 1GB 20～29回 5GB 5GB 30回以上 10GB 10GB

注意点 参加は自動ですが、 本特典を受け取る手続きが必要 になります。

になります。 また、特典のデータ容量は翌月に繰り越すことができません。

スクロールできます

ソフトバンクを無制限プランで利用しており、ワイモバイルのデータ容量が気になっている方にはおすすめのキャンペーンです。

まずは一度、ワイモバイルのどのプランが自分に合っているか確認してみましょう。

PayPayを利用してお得にデータ容量を補填

キャンペーンの詳細を今すぐ見る

※200円以上のPayPay決済に応じて 最大で10GBのテータ容量を貰える。 ※無理な勧誘はなく申込みはWEBで完結です。

60歳以上の場合、誰とでも・何時間でも・何回でもかけ放題！

60歳以上の場合、国内通話がかけ放題の通話定額オプションの月額料が1,100円（永年）割引になるキャンペーンです。

キャンペーン内容 60歳以上の方の、通話定額オプションの月額料金が1,100円割引 キャンペーン対象 【スーパーだれとでも定額＋：1,980円/月】

【スーパーだれとでも定額＋（L）：1100円/月】

のいずれかに加えて

“60歳以上通話ずーっと割引キャンペーン”に申し込みが必要 受付最終日 終了時期未定

※キャンペーン終了時期は、ワイモバイル公式ホームページなどでお知らせがあります。

キャンペーン対象が少し分かりにくいですが、契約プランによって違いが出てきます。

契約プラン 加入できるかけ放題プラン 割引後 シンプル３S

シンプル３M スーパーだれとでも定額＋

：1,980円/月 880円 シンプル３L スーパーだれとでも定額＋(L)

：1100円/月 0円

シンプル３Lのプランには、最初から10分かけ放題のオプションが付いています。

しかし、60歳以上通話ずーっと割引キャンペーンに申し込むだけで、実質無料でかけ放題にすることができる仕組みです。

お孫さんやご家族と気兼ねなく電話が可能になるため、見逃せないキャンペーンの一つです。

60歳以上の方は、あまり使わないからと安いプラン一択にするのでなく、電話を無制限にかけられるキャンペーンも考慮してプランを選択しましょう。

データ増量オプションの月額料が6ヶ月間無料になるキャンペーン！

ソフトバンクからワイモバイルへ乗り換えるにあたって、容量に不安がありデータ増量を検討している方も多いのではないでしょうか？

そんな方でも安心なのが、６ヶ月分のデータ増量料金が無料になるキャンペーンです。

キャンペーン内容 データ増量月額：550円(税込)が６ヶ月分無料 キャンペーン対象 はじめてデータ増量オプションを申し込みし加入した方限定 受付最終日 終了時期未定

月額料金は一定ですが、追加されるデータ量は契約プランによって異なります。

シンプル3 S シンプル3 M シンプル3 L 通常のデータ通信量

（規定容量） 5GB 30GB 35GB データ増量

オプション増量分 +2GB +5GB +5GB 合計 7GB 35GB 40GB

ワイモバイルでは、通常のデータ容量を超過して低速モードになった場合、0.5GBを550円(税込)で購入することで高速データ通信に戻すことができます。

ワイモバイルへ乗り換えた直後は、自分にどのくらいのデータ容量が必要なのか分からない方も多いです。

容量不足で追加データを購入すると、たった0.5GBに550円も支払うことになります。

そのため、まずは6ヶ月無料キャンペーンを活用し、余裕を持って使いながら自分に合った容量を確認してみてください。

慣れない間はデータ増量無料キャンペーン！

キャンペーンの詳細を今すぐ見る

※データ購入は0.5GBが550円なので 5GBなら5,500円分が実質無料。 ※無理な勧誘はなく申込みはWEBで完結です。

自宅のインターネットをワイモバイルとセットで利用するだけでお得に！

ワイモバイルのスマホとSoftBank光（またはAir）を合わせて使用することで、全てのプランの月額から1,650円(税込)を毎月割り引いてくれます。

キャンペーン内容 自宅のインターネットをワイモバイルとセットで契約することで、月額1,650円を割引 キャンペーン対象 SoftBank 光 自動更新ありプラン

SoftBank Air

Yahoo! BB 光シティ

ケーブルライン

ひかりdeトークS（ケーブルライン）

NURO 光 でんわ（ケーブルライン） 受付最終日 終了時期未定

注意点として、ソフトバンクではおうち割と家族割の併用が可能でしたが、ワイモバイルでは併用ができません。

しかし家族割が1,100円に対して、おうち割が1,650円であるため、選択できるのであればおうち割の方がお得です。

まだ自宅WiFiを導入していない方や、ワイモバイルの通信量に不安がある方は、ぜひ自宅WiFiも検討してみてください。

自宅にWiFiがあれば安いプランも選択肢！

キャンペーンの詳細を今すぐ見る

※自宅インターネットがソフトバンクなら 月々のスマホ代が1,650円割引。 ※無理な勧誘はなく申込みはWEBで完結です。

ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えでワイモバイル回線が初月０円！

他社（ドコモやauなど）から乗り換える場合は、初月の基本料金が発生しますが、ソフトバンクからの乗り換えであれば、初月の月額料金が無料になるキャンペーンです。

キャンペーン内容 ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えた際の、ワイモバイル回線基本料金が初月０円 キャンペーン対象 キャンペーン期間内に、ソフトバンク・LINEMO・LINEモバイルの回線から、番号移行によりワイモバイルの回線を契約すること 受付最終日 終了時期未定

また、オプションの月額も初月0円になるため、非常にお得なキャンペーンになります。

ソフトバンクからワイモバイルの乗り換えは、事務手数料が3,850～4,950円(税込)かかりますが、このキャンペーンが適用されることで相殺できます。

キャンペーンの適用条件 キャンペーン期間内に、ソフトバンクの回線（以下「旧回線」）から、 番号移行により ワイモバイルの回線を契約 ※ すること。

※ SIM単体契約（料金プランのお申し込みと同時に携帯電話機をご購入しない契約をいいます。）を含みます。

ワイモバイルの回線を契約 すること。 旧回線の提供を終了する時点で、旧回線において、下記のキャンペーンが適用されていないこと。

「基本料初月０円特典（ソフトバンク）」

初月月額料金が無料になることで、乗り換えた際にソフトバンクとワイモバイルに二重で月額料金を請求されることがありません。

このように、ワイモバイルでは多くのキャンペーンをおこなっており、ソフトバンクからワイモバイルの乗り換えをよりお得にすることができます。

ただし、キャンペーンの多くが終了時期未定であるため、いつか乗り換えようと考えているとお得なキャンペーンが終わっている可能性もあります。

まずは一度、自分のスマホ代がどれくらい安くなるのかだけでも確認してみましょう。

ソフトバンクからワイモバイルの乗り換え手順を解説

ソフトバンクからワイモバイルへの乗り換えは、同じグループ会社間での移動のため、他社からの乗り換えに比べて驚くほど簡単です。

また、ソフトバンクからワイモバイルへの乗り換えだからこその恩恵があります。

実店舗での手続きでも良いですが事務手数料が高くなるため、オンラインショップでの手続きを推奨します。

実店舗 オンラインショップ 事務手数料 4,950円(税込) 3,850 円 (税込)

オンラインショップであれば、待ち時間なく24時間申し込みできるため、自宅からスムーズに手続きを進められます。

以下の手順通りに進めれば、最短15分程度で申し込みが完了します。

ソフトバンクからワイモバイルの乗り換え手順①スマホを「そのまま使う」か「新しく買う」か

オンラインストアで乗り換える際に障壁となるのが、「めんどくさそう」というイメージですよね。

そのため、まずは「今のスマホを使い続ける」か、「新しいスマホを購入する」かを決めてしまうとスムーズに進みます。

①今のスマホを「そのまま使う」場合（SIMのみ契約）

現在使用しているiPhoneやAndroidを使い続けたい方は、中身の「SIMカード（またはeSIM）」だけを差し替える形になります。

手順上の強み ソフトバンクからの移行なら、 「SIMロック解除」の手続きは不要 です。

申し込みと同時にシステムが自動で解除を行うため、事前の設定なしにそのままワイモバイルの電波を掴めるようになります。

です。 申し込みと同時にシステムが自動で解除を行うため、事前の設定なしにそのままワイモバイルの電波を掴めるようになります。 写真やアプリなどのデータ移行の手間がなく、最も手軽に月額料金を下げられる方法です。

まずは、ワイモバイルの公式サイトにある「お申し込みからご利用開始までの流れ」のページから手続きします。

ソフトバンク／LINEMOからのりかえを選択してから、「お持ちのスマートフォンを利用する」にチェックを入れます。

②スマホを「新しく買う」場合（端末セット契約）

乗り換えを機に、最新のiPhone 17eやAndroid端末へ新調したい方は、端末セットでの申し込みがスムーズです。

「お申し込みからご利用開始までの流れ」ソフトバンク／LINEMOからのりかえのページから、「新しいスマートフォンを購入する」にチェックを入れます。

ただし、ワイモバイルで購入できる機種は限定的になります。

手順上の強み 新しいスマホの初期設定と同時に、ワイモバイルの開通手続きをセットで行えるため、端末の相性問題などを気にせず使い始めることができます。 注意点 機種が限定的であるため、希望の機種があるか確認が必要です。

ソフトバンクからワイモバイルの乗り換え手順②自分にぴったりの「SIM」と「プラン」を選ぶ

スマホをどうするか決めたら、次は「SIMの種類」と「料金プラン」を決めましょう。

ここでの選択が、開通までのスピードや毎月の満足度に直結します。

1. 「物理SIM」か「eSIM」かを選ぶ

ワイモバイルでは、従来のカード型「物理SIM」と、データをダウンロードするだけの「eSIM」が選べます。

それぞれの違いを簡単にまとめてみました。

物理SIM eSIM 開通までの

時間 数日

郵送待ちがあるため 最短当日

即日開通も可能 設定の手間 カードを

差し込むだけ ダウンロードなど

設定が必要 機種変更時 カードを

差し替えるだけ 再発行の

手続きが必要 設定時

WiFi環境 不要 必要

もし今のスマホをそのまま使って、ソフトバンクからワイモバイルに乗り換える場合には、eSIMを選択することで即日乗り換えが可能です。

お手持ちのスマホが、ワイモバイルのeSIMに対応しているかは、SIM動作確認済機種一覧で確認することが可能です。

また、eSIMという言葉を耳にしたのが最近という方も、多いのではないでしょうか？

例えばAppleでは、iPhoneXR以降には実装されているため、多くのiPhoneでeSIMを利用することができます。

2. 自分に合ったプラン（シンプル3 S・M・L）を選ぶ

ワイモバイルのプランは非常にシンプルですが、ソフトバンクの使用量を基準に選ぶのが失敗しないコツです。

容量／月額(税込) こんな方に

向いている シンプル３ S 5GB／3,058円 外出時は使わない

自宅WiFiがある シンプル３ M 30GB／4,158円 動画視聴やゲーム

SNSなどにも使う シンプル３ L 35GB／5,258円 10分以内の国内通話

かけ放題こみ

テザリングも安心

また、ワイモバイルはソフトバンクと違って、余ったデータ容量を翌月に持ち越せます。

自分の使用用途や、自宅のインターネット環境によってプランを決めると良いでしょう。

ソフトバンクからワイモバイルの乗り換え手順③オンラインで申し込み ＆ 商品の受け取り

ソフトバンクからワイモバイルへの乗り換えは、同じグループ会社間での移動のため、「MNP予約番号の取得」という最も面倒なステップを飛ばすことができます。

1. オンラインストアで「ソフトバンクから乗り換え」を選択

申し込み画面の最初の選択肢で「ソフトバンクからの乗り換え」を必ず選んでください。

手順上のメリット これを選択するだけで、本来必要な MNP予約番号の発行が不要 になります。

になります。 ソフトバンクの契約情報（氏名・住所・支払い方法など）をそのまま利用できるため、面倒な入力作業の大部分をショートカットできます。

2. 本人確認と「SIMロック解除」の自動化

申し込みを進める中で、本人確認が行われます。

ここでもソフトバンクユーザーだけの優遇があります。

本人確認の簡略化：

ソフトバンクで既に登録されている情報を引き継ぐため、改めて免許証をアップロードする手間が省けるケースがほとんどです。

ソフトバンクで既に登録されている情報を引き継ぐため、改めて免許証をアップロードする手間が省けるケースがほとんどです。 SIMロックの自動解除：

前述の通り、この申し込みと連動してお使いのスマホのSIMロックがシステム側で自動解除されます。

これにより、商品が届いた瞬間にすぐ使える状態が整います。

3. 商品の受け取り（物理SIMとeSIMで異なる）

申し込み完了後、選んだSIMの種類によって受け取り方が変わります。

物理SIMの場合：

最短翌日に、自宅へSIMカードが届きます。

最短翌日に、自宅へSIMカードが届きます。 eSIMの場合：

審査完了後、登録したメールアドレスに「設定開始」の案内が届きます。

ソフトバンクからワイモバイルの乗り換え手順④初期設定とPayPay連携

SIM (eSIM)が届いたら、いよいよソフトバンクからワイモバイルへ電波を切り替えます。

このステップを終えれば、月々のスマホ代が大幅に削減される生活のスタートです。

1. 回線切替の手続き

物理SIMが届いた、あるいはeSIMの準備完了メールが届いたら、「回線切替」を行います。

ここでも、ソフトバンクからワイモバイルに乗り換える方だけの優遇があります。

他社からの乗り換えの受付時間は9:00～21:00ですが、ソフトバンク/LINEMOからのりかえの場合は0:00 ～ 23:15の間で受付が可能です。

「仕事や家事を終えて落ち着いたら21時を過ぎていた」といった場合でも、落ち着いてから手続きが可能です。

手続きにおける注意点 WEBで手続き：

付属の案内（またはメール）にある専用サイトへアクセスし、「切替ボタン」を押すだけです。

付属の案内（またはメール）にある専用サイトへアクセスし、「切替ボタン」を押すだけです。 受付時間：

0:00～23:15（年中無休）

切り替わった瞬間：

ソフトバンクの電波が「圏外」になり、ワイモバイルの回線が有効になります。

ソフトバンクの電波が「圏外」になり、ワイモバイルの回線が有効になります。 商品到着日から6日後の23:15までに切り替えを行わなかった場合、その翌日（商品到着日の7日後）に自動的に切替手続きが行われます。

2. 初期設定

スマホにSIMを認識させ、ネットが繋がるように設定します。

iPhone：

最新のOSにアップデートしていれば、SIMを挿すだけで自動的に設定が完了します。

最新のOSにアップデートしていれば、SIMを挿すだけで自動的に設定が完了します。 Android：

設定画面から「APN（アクセスポイント）」を選択し、「Y!mobile」を選べばOKです。

設定画面から「APN（アクセスポイント）」を選択し、「Y!mobile」を選べばOKです。 eSIMの場合：

忘れずに Wi-Fiに接続した状態 で、専用アプリやQRコードから設定プロファイルをダウンロードしてください。

実際には使用する機種によって初期設定方法が異なるため、「ワイモバイルスマホ初期設定方法」のページで確認することができます。

ここまで手続きを読んでみて「自分でできるかな？」と思った方は、心配いりません。

実際には、流れに沿って非常に分かりやすくなっているため、迷うことなく乗り換えの申し込みをすることができます。

まずは、申し込み画面を確認してみるだけでも、乗り換えのイメージをしやすくなります。

ソフトバンクからワイモバイルの乗り換えキャンペーンについてよくある質問

ここでは、ソフトバンクからワイモバイルへの乗り換えにおいて、よくある質問をQ&A形式でまとめています。

まだワイモバイルへの疑問や不安が残っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

まだ機種代の残債があっても、ソフトバンクからワイモバイルに乗り換え可能ですか？ まだ機種代の残債があっても、ソフトバンクからワイモバイルへの乗り換えは可能です。 その場合は、引き続きソフトバンクに機種代を払い続けるか、一括で支払うか選択ができます。 ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えたら、キャンペーンは自動で付いてきますか？ キャンペーンごとに異なります。 基本料初月0円特典： 自動

ワイモバイル新どこでももらえる特典： 事前申し込み必要

おうち割 光セット（A）： 再申請 申し込みや再申請が必要なものは、店舗でスタッフに確認するのが最も確実な方法です。 豊富にあるワイモバイルだからこそ、対面サポートも有効活用しましょう。 ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えると、どのくらい安くなりますか？ 現在のプランや端末の分割金額にもよりますが、キャンペーンを利用しなくても相場で3,000～4,000円ほど安くなる方が多いです。 乗り換えキャンペーンやおうち割・家族割を利用することで、さらに安くなる可能性があります。

ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えを検討している方は、月々のスマホ代を安くすることが最大の乗り換え理由ではないでしょうか？

そもそも基本料金が安くなるため、乗り換えで安くなる可能性は高いです。

しかし、自分に合ってないプランで強引に安くすると、使い勝手が悪かったり毎月データ容量を購入するリスクが増えてしまいます。

そのため、無理にデータ容量の低いプランを契約して安くするよりも、キャンペーンを利用して無理なく安くすることを推奨します。

ソフトバンクからワイモバイルの乗り換えキャンペーンを徹底調査！手順についても解説 まとめ

当記事では、ソフトバンクからワイモバイルの乗り換えキャンペーンや、手順について解説してきました。

ソフトバンクからワイモバイルに乗り換える際に、お得なキャンペーンは以下になります。

キャンペーン内容 ワイモバ超！

機種変更キャンペーン

※詳細はこちら LINEで超！抽選会

※詳細はこちら PayPayの利用で

ギガ増量キャンペーン

※詳細はこちら 60歳以上

通話ずーっと

割引キャンペーン

※詳細はこちら データ増量無料

キャンペーン３

※詳細はこちら おうち割キャンペーン

※詳細はこちら ソフトバンクからの

のりかえで

ワイモバイル回線

基本料初月０円

キャンペーン

※詳細はこちら

これらを利用することで、よりお得にソフトバンクからワイモバイルへ乗り換えることができます。

申し込みが必要な乗り換えキャンペーンは手間に感じるかもしれませんが、手間をかけた分、月々のスマホ代を明確に安くすることが可能です。

お得なキャンペーンでソフトバンクからワイモバイルへ乗り換えて、月々のスマホ代を節約しましょう。