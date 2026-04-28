楽天モバイルのクーポンコード一覧を2026年4月の最新の情報を元に解説していきます。期間限定のポイント特典、併用条件、注意点まで網羅しています。申し込み前にチェックしてお得に活用したい方向けに説明しています。

楽天モバイルのクーポンコード一覧を全解説【2026年4月最新】期間限定の情報も徹底調査



公開日: 2026年4月28日

更新日: 2026年4月28日

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楽天モバイルのクーポンコードはどんなものがあるの？

期間限定の楽天モバイルのクーポンコードがあるなら知りたい！

楽天モバイルは、月額料金が非常に安く・通信量の無制限プラン（20GB以上は一律3,278円）がある人気の格安SIMです。

そんな楽天モバイルでは、楽天ポイントがもらえたり、スマホ機種代金が割引になったりするクーポンが発行されています。

楽天モバイルを申し込む際に「クーポンコード」の入力欄があるのにお得なクーポンコードが分からないと悲しい気持ちになってしまうものです。

クーポンコードを知らずに契約してしまうと数万円分のポイントを損してしまうこともあります。

楽天モバイルの申し込みを検討している方の中には、どのクーポンコードがお得なのか・併用ができるのかなど気になっている方は多いのではないでしょうか。

結論、楽天モバイルのクーポンコードは多数発行されているため、申し込み前に情報収集して自分に合ったクーポンを選ぶことが大切です。

当記事では、楽天モバイルのクーポンコード一覧を全解説して紹介していきます。

お得な楽天モバイルのクーポンコードを知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

当記事では、BCN＋Rコラム編集部である私が以下の内容を解説します。

楽天モバイルのクーポンコード一覧を全解説！期間限定の情報も徹底調査

2026年4月現在利用できる楽天モバイルのクーポンコードは以下になります。

【期間限定】初めての申し込みキャンペーン3,000ポイント付与

初めて楽天モバイルを申し込む方のための3,000ポイントもらえるクーポンコードです。

期間限定のクーポンコードで、4月30日まで利用できます。

特典内容 楽天ポイント 3,000ポイント 付与 クーポンコード SPUNXT00000008 期間 2026年4月1日～2026年4月30日まで(毎月開催) 必須条件 専用ページから楽天モバイル申し込んで、申し込みの翌月末日までに楽天リンクで10秒以上の通話を1回以上する。楽天モバイルを初めて契約する方が特典対象 ポイント進呈予定日 利用期限月の3ヶ月後末日頃(有効期限は付与日から6ヶ月)

楽天モバイルの申し込みが初めてなら、MNPだけでなく新規や楽天モバイル（ドコモ・au回線）からのプラン変更も対象です。

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 専用ページから申し込む

申し込みの翌月末日23:59までにプランの利用を開始

申し込みの翌月末日23:59までにRakuten Linkから発信で10秒以上通話

専用ページから申し込まないとクーポンコードが適用されません。

専用ページの「楽天モバイルお申し込み」ボタンを押すと、クーポンコードが自動で適用され、手動で入力する必要がなく簡単です。

また、Rakuten Linkでの通話が必要になるため、忘れずに行いましょう。

このクーポンは店舗では利用できないクーポンです。

ポイントは、申し込み翌月末日までに条件をすべてクリアした場合、特典のポイントは利用期限月の3ヶ月後末日頃に付与されます。

2026年4月に申し込んだ場合は、2026年7月末日頃に付与されるスケジュールです。

このクーポンコードと併用できる特典は以下になります。

併用できる特典 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント

【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント

iPhone 対象端末ポイントバック

「Rakuten最強プラン」＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元

MNPで乗り換える場合、「他社から乗り換えでポイントプレゼント」を併用すれば最大13,000ポイントがもらえます。

乗り換えない場合は、最大10,000ポイントです。

非常にお得になるので併用することを忘れないようにしましょう。

「他社から乗り換えでポイントプレゼント」特典にエントリーした後、クーポンコードを利用して申し込むと安心です。

【三木谷キャンペーン】乗り換えで最大14,000ポイント付与

楽天モバイルの三木谷社長から配布されている特別クーポンで、通称「三木谷クーポン」「三木谷キャンペーン」と呼ばれています。

他社から乗り換えの場合、最大14,000ポイントがもらえる1番お得なクーポンです。

楽天モバイルを初めて申し込む方だけではなく、再契約・既存の契約者の追加契約でもクーポンが利用できます。

ただしこのお得なクーポンの利用限度は、1回だけになっています。

追加契約など考えている方は、初めての方クーポンを先に利用するとお得です。

特典内容 ・乗り換えで 最大 14,000 ポイント還元

・乗り換え以外(新規・プラン変更など)で 最大11,000ポイント還元 クーポンコード WTPRMI20251001 期間 終了日未定 必須条件 専用リンクまたは店舗から楽天モバイルを申し込む ポイント進呈予定日 条件を達成した月の翌々月末日から3ヶ月間に分けて付与

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 専用リンクもしくは店舗から楽天モバイルを申し込む

店舗の場合は、クーポンコードを入力する

申し込みの翌月末日23:59までに利用開始

他社から乗り換えだけでなく、新規契約や楽天モバイル（ドコモ・au回線）からのプラン変更も対象になっています。

ただし、Rakuten最強プラン（データタイプ）は対象外となっているため注意が必要です。

1人につき1回の適用回数も要チェックですね。

クーポンを利用する際に、専用リンクから申し込んだ場合は、自動でクーポンコードが適用されるため手動で入力する必要はありません。

店舗で申し込む場合は、手動でクーポンコード「WTPRMI20251001」を入力してください。

また、ポイントは、条件を達成した月の翌々月末日から3ヶ月に分けて付与されます。

ポイント付与時期 他社から乗り換えの場合 他社から乗り換え以外の場合 1回目（2ヶ月後の月末） 4,000ポイント 3,000ポイント 2回目（3ヶ月後の月末） 5,000ポイント 4,000ポイント 3回目（4ヶ月後の月末） 5,000ポイント 4,000ポイント 合計 14,000ポイント 11,000ポイント

一括でもらえるわけではないため、途中で楽天モバイルを辞めずにポイントを受け取りきるようにしましょう。

このクーポンコードと併用できる特典は以下になります。

併用できる特典 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン

【楽天市場店限定】対象Apple製品と回線のセット申し込みで6,000円OFFクーポン

【15分（標準）通話かけ放題】料金1カ月無料特典

対象のiPhone製品を一括払いもしくは24回払いで購入すると、機種代金が2万円OFFになるキャンペーンが開催中です。

三木谷クーポンと併用すると、最大34,000円相当お得に最新のiPhoneがゲットできます。

iPhoneの購入を検討している方は見逃せないキャンペーンですね。

お得なクーポンはいつ終了するか分からないため、気になる方は今のうちにクーポンを利用して楽天モバイルを申し込みましょう。

65歳以上の方が申し込みで最大11,748ポイント付与

65歳以上の方が楽天モバイルを申し込むと最大11,748ポイントがもらえるクーポンコードです。

毎月ポイントがもらえる点も嬉しいですね。

特典内容 楽天ポイント最大 11,748ポイント 付与 クーポンコード SNRRSP00000002 期間 終了日未定 必須条件 65歳以上の方が専用ページまたは店舗から楽天モバイルを申し込み、 最強シニアプログラム にエントリーする ポイント進呈予定日 条件達成が確認された月の翌々月末日から6ヶ月間に分けて毎月1,958ポイントずつ付与

1,958ポイント×6ヶ月間＝11,748ポイントもらえる仕組みです。

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 専用ページまたはショップから、楽天モバイルを新規またはMNPで申し込む

店舗の場合は、クーポンコードを入力する

申し込みの翌月末日23:59までにプランの利用を開始

申し込みの翌月末日23:59までにRakuten Linkから発信で10秒以上通話

申し込み者が65歳以上

申し込みの翌月末日23:59までに最強シニアプログラムにエントリー

このクーポンは、「最強シニアプログラム」にエントリーして利用することが条件になっています。

「最強シニアプログラム」とは65歳以上の方が契約すると毎月110ポイントがもらえる楽天モバイルのキャンペーンです。

こちらもRakuten Linkでの通話が必要になるため、忘れずに行いましょう。

ポイントが一括ではなく毎月もらえるのもこのクーポンの特徴です。

ポイントは、条件クリアが確認された月の翌々月末日から6ヶ月間にわたって付与される予定になっています。

このクーポンコードと併用できる特典は以下になります。

併用できる特典 最強家族プログラム

最強シニアプログラム（110ポイント還元）

最強シニアプログラム（15分かけ放題＆安心パック）

敬老キャンペーン（15分かけ放題＆安心パックに初めて加入でポイントプレゼント）

楽天モバイルの家族割である最強家族プログラム、および最強シニアプログラムの各種特典のみ併用可能です。

他の特典とは併用できないため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

楽天カード会員限定3,000ポイント付与・まだカードを持っていない方は同時申し込みで8,000ポイント付与

楽天カード会員の方が初めて楽天モバイルを申し込むと3,000ポイントもらえるクーポンコードです。

楽天カードを既に持っている方が対象です。

特典内容 楽天ポイント 3,000ポイント 付与 クーポンコード ENVREG00000005 期間 終了未定 必須条件 専用ページから楽天モバイル申し込んで、申し込みの翌月末日までに楽天リンクで10秒以上の通話を1回以上する。楽天カード会員で楽天モバイルを初めて契約する方が特典対象 ポイント進呈予定日 利用期限月の3ヶ月後末日頃(有効期限は付与日から6ヶ月)

こちらはショップでも利用できるクーポンです。

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 専用ページから申し込む

申し込みの翌月末日23:59までにプランの利用を開始

申し込みの翌月末日23:59までにRakuten Linkから発信で10秒以上通話

乗り換えの場合は、スマホそのまま乗り換え特典の10,000ポイントと併用できるので、合計13,000ポイントもらえます。

新規契約の場合でも10,000ポイントもらえるため、併用することを推奨します。

まだ楽天カードを持っていないという方は、楽天モバイルと同時申し込みで8,000ポイントがもらえるチャンスです。

初めて楽天モバイルを申し込む場合で、一緒に楽天カードを申し込むと最大8,000ポイントの楽天ポイントがもらえる同時申し込みクーポンもあります。

特典内容 楽天ポイント最大 8,000ポイント 付与 クーポンコード なし(専用ページの同時申し込みボタンから申し込む) 期間 - Web 2021年7月1日（木）9:00～常時開催

- 店舗（楽天モバイルショップ） 2021年7月1日（木）開店～常時開催 必須条件 専用ページから楽天カードの新規入会と楽天モバイル申し込みを同月に行い、申し込みの翌月末日までに楽天リンクで10秒以上の通話を1回以上する。 ポイント進呈予定日 3回に分けて付与(有効期限は付与日から6ヶ月)

10,000ポイントもらえる乗り換えエントリーしてから楽天カード同時申し込みページから申し込めば、合計で最大18,000ポイントもらえます。

クーポンの適用条件 専用ページから楽天カードに新規入会する

①と同月内に専用ページから楽天モバイルを申し込む

申し込みの翌月末日23:59までにプランの利用を開始

申し込みの翌月末日23:59までにRakuten Linkから発信で10秒以上通話

次の場合は適用不可になってしまうため、特に注意しましょう。

「Rakuten最強プラン（データタイプ）」を申し込みした場合

楽天会員へのアップグレードが完了していない場合

楽天モバイルにご登録の楽天IDと楽天カードにご登録の楽天IDが同一でない場合

家族カードで申し込みされた場合

楽天カードに登録されている楽天IDが複数ある場合

ポイント付与は以下のスケジュールで行われます。

①2,000ポイント 楽天カードの審査が完了すると2000ポイントが付与されます。

有効期限は入会月の5ヶ月後の月末 ②3,000ポイント 楽天カード申し込み日の翌月末までに、楽天カード初回利用と口座振替設定をすると、両方が完了した月の翌月末頃に3000ポイントが付与されます。

有効期限は進呈日の翌月末 ③3,000ポイント 楽天モバイルを申し込んだ翌月末までに楽天リンクで発信して10秒以上の通話を1回以上すると3ヶ月後末日に3,000ポイントが付与されます。

有効期限6ヶ月

このクーポンコードと併用できる特典は以下になります。

併用できる特典 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント

【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント

iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン

「Rakuten最強プラン」＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元キャンペーン

楽天カードは年会費が無料で、100円の支払いで1円相当の楽天ポイントがもらえます。

1%ポイント還元の有効期限は、最後にポイント加算されてから1年間という実質ないようなものなので、まだ持っていない方は新規入会を推奨します。

さらに楽天カードで楽天市場の買い物の支払いをするとポイントが2倍アップするなど、ポイントを活用して買い物をしたい方にはピッタリです。

ただいまクーポン(再契約)2,162ポイント付与

過去に楽天モバイルを利用していた方限定で、他社から乗り換えの場合2,162ポイントがもらえるクーポンコードです。

特典内容 楽天ポイント 2,162ポイント 付与 クーポンコード CMBREG00000003 期間 Web：2026年3月2日（月）09:00～終了日未定

ショップ：2026年3月2日（月）開店～終了日未定 必須条件 過去に楽天モバイルを契約していた方が、専用ページまたは店舗から申し込み、申し込みの翌月末日までに楽天リンクで10秒以上の通話を1回以上する。 ポイント進呈予定日 条件達成が確認された月の4ヶ月後末日から2ヶ月間に分けて、1,081ポイントずつ付与

楽天モバイルを過去に契約していた方が対象で1,081ポイントを2回受け取れます。

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 専用ページまたはショップから、楽天モバイルをMNPで申し込む

店舗の場合は、クーポンコードを入力する

申し込み翌月末日23:59までにプランの利用を開始

申し込み翌月末日23:59までにRakuten Linkから発信で10秒以上通話

過去に楽天モバイルを契約していたことがある

楽天モバイルの解約から2ヶ月以上経過している

楽天モバイルを解約してから2ヶ月以上経過していることが重要です。

楽天モバイルのクーポンは再契約の方が対象外のものが多いため、該当する方は要チェックです。

このクーポンコードと併用できる特典は以下になります。

併用できる特典 「Rakuten最強プラン」＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元キャンペーン

対象のAndroidスマホを購入すると、6,000ポイント、ただいまクーポンと併用すれば、合計で8,000ポイントもらうことが可能です。

楽天銀行会員限定3,000ポイント付与

楽天銀行を利用している方が楽天モバイルを申し込むと3,000ポイントもらえるクーポンコードです。

特典内容 楽天ポイント 3,000ポイント 付与 クーポンコード RBNREG00000002 期間 終了未定 必須条件 楽天銀行会員が専用ページから楽天モバイルを申し込み、楽天銀行のハッピープログラムへのエントリー、申し込みの翌月末日までに楽天リンクで10秒以上の通話を1回以上する。楽天モバイルを初めて契約する方が特典対象 ポイント進呈予定日 利用期限月の3ヶ月後末日頃

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 専用ページから楽天モバイルを申し込む

申し込みの翌月末日23:59までにプランの利用を開始

申し込みの翌月末日23:59までにRakuten Linkから発信で10秒以上通話

申し込みの当月末日23:59までに楽天銀行のハッピープログラムへエントリー

楽天モバイルを申し込んだあと、楽天銀行のハッピープログラムへエントリーする必要があります。

楽天銀行を利用していない方は対象外のクーポンです。

ポイントは、申し込み翌月末日までに条件をすべてクリアした場合、特典のポイントは利用期限月の3ヶ月後末日頃に付与されます。

2026年4月に申し込んだ場合は、2026年7月末日頃に付与されるスケジュールです。

このクーポンコードと併用できる特典は以下になります。

併用できる特典 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント

【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント

iPhone 対象端末ポイントバック

「Rakuten最強プラン」＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元

MNPで乗り換える場合、「他社から乗り換えでポイントプレゼント」を併用すれば最大13,000ポイントがもらえます。

こちらのクーポンも併用することを推奨します。

「他社から乗り換えでポイントプレゼント」特典にエントリーした後、クーポンコードを利用して申し込みましょう。

もう1回線申し込み・モバイルショップ限定3,000ポイント付与

店舗で追加でもう1回線楽天モバイルを申し込むと3,000ポイントもらえるクーポンコードです。

特典内容 楽天ポイント 3,000ポイント 付与 クーポンコード SHPEXR00000002 期間 終了未定 必須条件 店舗でクーポンコードを入力し、楽天モバイルをもう1回線申し込む ポイント進呈予定日 申し込み月から4ヶ月後末日頃

家族用の回線や、タブレット用のサブ回線など回線を増やしたいときに利用するのが良いでしょう。

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 店舗でクーポンコードを入力し、楽天モバイルを申し込む

楽天モバイルの利用を開始する

条件が少ないので分かりやすいクーポンですね。

初めて楽天モバイルを申し込む方は利用できないため、他のクーポンを利用しましょう。

ポイントは、申し込み翌月末日までに条件をすべてクリアした場合、特典のポイントは利用期限月の4ヶ月後末日頃に付与されます。

このクーポンコードと併用できる特典は以下になります。

併用できる特典 「Rakuten最強プラン」＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元

Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引

他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引

「Rakuten最強プラン契約＆iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価

対象のiPhoneを一括払いまたは24回払いで購入すると、機種代金が20,000円割引されます。

家族のためにiPhoneを購入したいという場合も、このクーポンコードと併用すればお得にゲット可能です。

ショップ申し込み限定初めての契約で3,000ポイント付与

楽天モバイルショップでプランを初めて申し込むと3,000ポイントもらえるクーポンコードです。

特典内容 楽天ポイント 3,000ポイント 付与 クーポンコード SHPLTE00000002 期間 終了未定 必須条件 専用ページから楽天モバイル申し込んで、申し込みの翌月末日までに楽天リンクで10秒以上の通話を1回以上する。楽天モバイルを初めて契約する方が特典対象 ポイント進呈予定日 利用期限月の3ヶ月後末日頃

楽天モバイルの申し込みが初めてなら、MNPだけでなく新規や楽天モバイル（ドコモ・au回線）からのプラン変更も対象です。

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 店舗でクーポンコードを入力し、楽天モバイルを申し込む

申し込みの翌月末日23:59までにプランの利用を開始

申し込みの翌月末日23:59までにRakuten Linkから発信で10秒以上通話

このクーポンを利用した後に、楽天市場で1,000円以上購入すると1,000ポイントもらえるキャンペーンもあるため、何か買うものがある場合は活用しましょう。

こちらは、楽天モバイルの申し込みの翌月末日23:59までに楽天市場で1注文あたり1,000円以上購入しておくことが条件です。

また、事前エントリーも必要ですので楽天市場で買い物をする前にエントリーしておきましょう。

ポイントは、申し込み翌月末日までに条件をすべてクリアした場合、特典のポイントは利用期限月の3ヶ月後末日頃に付与されます。

このクーポンコードと併用できる特典は以下になります。

併用できる特典 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント

【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント

iPhone 対象端末ポイントバック

「Rakuten最強プラン」＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元

Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引

iPhone購入&対象のiPhone下取りで、5,000ポイント還元

他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引

「Rakuten最強プラン契約＆iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価

【楽天モバイルショップ限定】楽天モバイル初めて申し込みでさらに3,000ポイントゲット！

他のクーポンに比べて併用できる特典が多いため、自分に合った特典を選んでお得に活用しましょう。

対象Apple製品とプランセット注文で6,000円OFFクーポン

楽天モバイル公式 楽天市場店で、対象のiPhoneを6,000円OFFで購入できるクーポンコードです。

特典内容 対象のiPhoneを 6,000円OFF クーポンコード なし 期間 終了未定 必須条件 楽天モバイル公式 楽天市場店でクーポンを取得して対象製品を購入後、楽天モバイルを申し込む

最新のiPhoneがお得に購入できるため、気になっていた方はぜひ利用してみてください。

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 事前に楽天モバイル公式 楽天市場店で使えるクーポンを取得する

対象のiPhoneを注文する

注文完了後のページまたは注文後に届くメールから楽天モバイルを申し込む

事前にクーポンを取得しておくことと、注文完了後のページまたは注文後に届くメールから楽天モバイルを申し込むという点が重要ですね。

クーポンを適用する際の手順は以下になります。

楽天モバイル公式 楽天市場店のiPhone一覧ページで、購入したいiPhoneの「回線とセットで購入」ボタンを押す

製品ページの画面上にある「クーポンを獲得する」ボタンを押して、6,000円OFFクーポンを取得する

カラーやSIMタイプなどを選び、購入手続きをする

念のため注文確認画面で、クーポンが適用されていることを確認する

実際にクーポンを取得する際は分かりやすい流れになっているので落ち着いて申し込みができますよ。

このクーポンコードと併用できる特典は以下になります。

併用できる特典 乗り換えで最大14,000ポイントがもらえるクーポンコード

【15分（標準）通話かけ放題】料金3カ月無料特典

【楽天モバイル】Rakuten最強プラン紹介キャンペーン

楽天モバイルもう1回線追加申し込みで3,000ポイントプレゼント

【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント

乗り換えで最大14,000ポイントがもらえるクーポンと併用できますが、今回の場合は最大8,000ポイントになるため、その点だけ注意しておきましょう。

対象の「Rakuten 認定中古」製品とRakuten最強プランセット注文で22,000円OFFクーポン

「楽天モバイル公式 楽天市場店」でRakuten認定中古品を購入する際に利用できるクーポンです。

対象の端末購入と同時に「Rakuten最強プラン」を契約すると、22,000円割引が適用されます。

特典内容 対象の認定中古端末が 22,000円OFF で購入できる クーポンコード なし 期間 終了日未定 必須条件 楽天モバイル公式 楽天市場店でクーポンを取得して対象製品を購入後、楽天モバイルを申し込む

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 事前に楽天モバイル公式 楽天市場店で使えるクーポンを取得する

対象のiPhoneを注文する

注文完了後のページまたは注文後に届くメールから楽天モバイルを申し込む

こちらも事前にクーポンを取得しておくことと、注文完了後のページまたは注文後に届くメールから楽天モバイルを申し込むという点が重要です。

対象のiPhone 【Rakuten 認定中古】iPhone 14

【Rakuten 認定中古】iPhone 13

【Rakuten 認定中古】iPhone 13 mini

購入する際には、事前に品質などをレビューなどで確認しておくと安心です。

対象の「Rakuten 認定中古」製品とRakuten最強プランセット注文で15,000円OFFクーポン

「楽天モバイル公式 楽天市場店」でRakuten認定中古品を購入する際に利用できるクーポンです。

対象の端末購入と同時に「Rakuten最強プラン」を契約すると、15,000円OFFが適用されます。

特典内容 対象の認定中古端末が 15,000円OFF で購入できる クーポンコード なし 期間 終了日未定 必須条件 楽天モバイル公式 楽天市場店でクーポンを取得して対象製品を購入後、楽天モバイルを申し込む

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 事前に楽天モバイル公式 楽天市場店で使えるクーポンを取得する

対象のiPhoneを注文する

注文完了後のページまたは注文後に届くメールから楽天モバイルを申し込む

22,000円OFFクーポンと同じく事前にクーポンを取得するのを忘れずに行ってください。

このクーポンの対象になるiPhoneは、【Rakuten 認定中古】iPhone SE（第3世代）です。

対象機種がクーポンによって異なるため、自分に合った機種とクーポンを選びましょう。

楽天モバイルのクーポンコードを利用する際の注意点

ここからは、楽天モバイルのクーポンコードを利用する際の注意点を紹介していきます。

注意点をしっかり確認して、楽天モバイルのクーポンがスムーズに利用できるようにしましょう。

①クーポンコードは原則併用不可

楽天モバイルには多数のクーポンコードがあることが分かりましたが、原則併用は不可となっています。

1回の申し込みで1つ使えるため、自分に合ったクーポンコードをよく選んでから申し込みましょう。

例外として「【三木谷キャンペーン】乗り換えで最大14,000ポイント付与」と「対象Apple製品とプランセット注文で6,000円OFFクーポン」のみ併用可能です。

②事前エントリー・専用ページからの申し込みが必要

クーポンコードを利用するには、事前エントリー・専用ページからの申し込みが必要です。

WEBから楽天モバイルの申し込みをする際には、専用ページから申し込むとクーポンコードを手動で入力する必要がなく便利です。

事前エントリー・専用ページからの申し込みができていないと、クーポンコードが適用されないため非常にもったいないです。

クーポンコードの条件を満たすと、申し込み画面に「クーポンコード○○が適用されました」と表示されるため、確認してから申し込みを進めましょう。

③Rakuten Linkが必要になる場合もある

楽天モバイルのクーポンコードを利用して申し込んだ場合、クーポン適用の条件にRakuten Linkでの通話が必要になっているものがあります。

期限までにRakuten Linkでの10秒以上の通話を行わないとクーポンが適用されません。

うっかり期限を過ぎてしまったとならないように、早めに条件をクリアしておきましょう。

④店舗で申し込む場合は自分でクーポンコードを入力する

楽天モバイルは、WEBだけでなく、店舗でも申し込むことができます。

店舗で楽天モバイルを申し込む場合には、自分でクーポンコードを入力する必要があります。

「気が付いたら申し込みが終わっていた...！」とならないように、クーポンコードを利用したい旨を最初にスタッフに伝えておくのも良いでしょう。

⑤クーポンコードの適用を確認する方法

楽天モバイルを申し込んだ後にクーポンコードが適用されているのか気になる方は多いのではないでしょうか。

クーポンコードの適用を確認する方法は以下になります。

クーポンコードの適用を確認する方法 「my 楽天モバイル」にログインし、「申し込み履歴」画面を表示する

該当の「申込番号」を選択の上、ページの最下部までスクロールして、クーポンの利用状況を確認する

①「my 楽天モバイル」にログインし、「申し込み履歴」画面を表示する

②該当の「申込番号」を選択の上、ページの最下部までスクロールして、クーポンの利用状況を確認する

申込内容も全て確認できるため、いつでもログインできるようにしておくと便利です。

⑥クーポンコードを入力し忘れてしまった場合

楽天モバイルのクーポンコードの専用ページから申し込まなかったり、申し込みの際にクーポンコードを入力し忘れたりすることも起こりえます。

せっかくクーポンコードを調べたのに適用されないのは焦ってしまいますよね。

その場合は、スマホの発送前であればキャンセルができるため、落ち着いて手続きを行ってください。

その後、利用したいクーポンの専用ページからもう一度申し込みをやり直しましょう。

楽天モバイルにクーポンを利用して申し込む際に必要なものと事前準備

ここからは、楽天モバイルにクーポンを利用して申し込む際に必要なものと事前準備について紹介していきます。

まずは楽天モバイルにクーポンを利用して申し込む際に必要なものを見ていきましょう。

楽天モバイルにクーポンを利用して申し込む際に必要なものは以下になります。

本人確認書類

クレジットカードまたはキャッシュカード

MNP予約番号

①本人確認書類は、運転免許証(両面)またはマイナンバーカード(顔写真の面)をスマホで撮っておきましょう。

eSIMを申し込む場合は、事前撮影は不要です。

2回線目以降、または楽天証券、楽天生命、楽天銀行契約者の場合は本人確認書類は不要です。

2回線目以降は確認が楽に済みますね。

②クレジットカードまたはキャッシュカードは、自分名義・家族名義どちらでも可能です。

キャッシュカード(口座振替)を選ぶ場合は月110円の手数料がかかります。

③MNP予約番号は、今のスマホの電話番号のまま楽天モバイルに乗り換える場合でも、ほとんどの場合で不要です。

続いて事前準備について詳しく紹介していきます。

まだ確認していない項目がないかチェックしていきましょう。

楽天モバイルにクーポンを利用して

申し込む際の事前準備 今のスマホ会社がMNPワンストップ対応かを確認する

今の機種のまま楽天モバイルで使いたい場合は必要に応じてSIMロック解除をする

キャリアメールからフリーメールへ変更する

①今のスマホ会社がMNPワンストップ対応かを確認する

楽天モバイルにクーポンを利用して申し込む際の事前準備の1つ目は、今のスマホ会社がMNPワンストップ対応かを確認することです。

今のスマホ会社もMNPワンストップに対応している場合、MNP予約番号なしで今の電話番号のまま楽天モバイルに乗り換えられます。

MNPワンストップ対応の事業者は以下になります。

ドコモ / au / ソフトバンク / 楽天モバイル / ワイモバイル / LINEMO / UQモバイル / povo / ahamo / irumo / IIJmio / mineo / BIGLOBEモバイル / 日本通信SIM / NUROモバイル / LINEモバイル

例えば、ドコモから楽天モバイルに乗り換える場合、両方ともMNPワンストップに対応しているので、MNP予約番号なしに乗り換えできます。

MNP予約番号をもらう必要がないのは忙しい方にとって嬉しいですね。

ただし、今のスマホ会社のマイページにログインするためのID・パスワードが不明な場合は、今のスマホ会社に電話をかけてMNP予約番号をもらう必要があります。

また、新しい電話番号でも問題ない場合もMNP予約番号は不要で、新規契約として申し込みになります。

②今の機種のまま楽天モバイルで使いたい場合は必要に応じてSIMロック解除をする

楽天モバイルにクーポンを利用して申し込む際の事前準備の2つ目は、今の機種のまま楽天モバイルで使いたい場合は必要に応じてSIMロック解除をすることです。

今のスマホのまま楽天モバイルに乗り換えようとしている方も多いです。

楽天モバイルで今のスマホを使いたい場合、まずは公式サイトの対応状況確認で動作するか確認しましょう。

iPhone6s以降であれば、楽天モバイルに対応しており、4Gデータ通信・通話・SMS(楽天回線)・SMS(パートナー回線)の4つが使えれば対応機種となります。

対応機種でSIMフリーのAndroidスマホならそのまま楽天モバイルで使えます。

それ以外の対応機種はSIMロック解除を確認しておきましょう。

まずはiPhoneで楽天モバイルを利用する場合について紹介します。

iPhoneを楽天モバイルで利用するにはSIMロック解除が必要です。

iPhoneのSIMロック解除の手順は以下になります。

iPhoneの設定アプリを開く

「情報」をタップ

「SIMロック」が「SIMロックなし」になっていることを確認・変更

iPhone13以降はSIMロック解除済みになっているので該当の方は覚えておきましょう。

次にAndroidで楽天モバイルを利用する場合について紹介します。

AndroidのSIMロック解除の手順は以下になります。

Androidスマホの設定アプリを開く

「端末情報」→「SIMのステータス」の順にタップ

「SIMロックステータス」が「許可されています」になっているか確認

2021年9月以降に発売されたキャリアスマホはSIMロック解除済みになっています。

③キャリアメールからフリーメールへ変更する

楽天モバイルに乗り換えてもドコモメール、auメール、ソフトバンクメールなどのキャリアメールを使い続けることは可能ですが、別途月330円かかってしまいます。

Gmail・Yahoo!メールなどの無料のフリーメールへの変更を推奨します。

しかし、キャリアメール代込みでも楽天モバイルが大幅に安くなるため、乗り換えてから落ち着いてフリーメールへ変更するのも1つの方法です。

楽天モバイルのクーポンコードの入力方法

クーポンの入力方法は、楽天モバイルの申し込みをWEBか店舗で行うかによって異なります。

それぞれ確認していきましょう。

楽天モバイルの申し込みをWEBで行う際のクーポンの入力方法

WEBでクーポンを利用するには、利用したいクーポンコードの専用ページから申し込みましょう。

専用ページから申し込むと自動でクーポンが適用されます。

以下の画像のような文言が出てくると適用完了です。

手動で入力する必要はありません。

楽天モバイルの申し込みを店舗で行う際のクーポンの入力方法

楽天モバイルを店舗で申し込む際は、自分でクーポンコードを入力する必要があります。

忘れないようにコードを事前にメモしておくと便利です。

店舗スタッフの方に先にクーポンコードのことを伝えておくのも良いですね。

楽天モバイルを申し込んだ後に利用できるクーポン

ここまでの内容で楽天モバイルを申し込む際にお得にクーポンコードを利用することがイメージできた方が多いのではないでしょうか。

ここからは、楽天モバイルを申し込んだ後に利用できるクーポンを紹介していきます。

申し込んだ後もいろんなクーポンがあるため、楽天モバイルは凄いですね！

様々な用途のクーポンが多数ありますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

楽天市場ポイント最大4倍アップ

楽天モバイルを契約すると楽天市場でもらえるポイントが＋4倍アップします。

ただし、＋4倍を適用するには専用ページから1回エントリーするのが必須になります。

1回エントリーすれば、その後のエントリー・毎月のエントリーが不要です。

楽天モバイルキャリア決済を利用すれば2倍アップが適用され、楽天モバイルを契約することで、合計でポイント最大6倍アップになります。

その他のSPUを含めると常時最大18倍となりポイントが非常に多くもらえます。

楽天モバイルに乗り換えるだけではなく、サブ回線や一括1円のポケットWiFiを契約する場合でも最大18倍が適用される点は魅力的です。

楽天モバイルを月中に申し込んで当月中に開通した場合、最大6倍のポイント倍率は月初から適用されます。

例えば楽天モバイルを20日に申し込んで23日に開通した場合でも、月初の1日から最大6倍のポイントがもらえます。

倍率が反映されるまで数日かかる場合がありますが、ポイント倍率自体は適用されているので安心してください。

ただし、楽天モバイルサイト内や楽天モバイルショップはポイントアップ対象外となりますので注意しましょう。

初めての楽天市場クーポン

楽天市場で初めて買い物をする場合、3,000円以上の買い物をする場合は、専用ページからエントリーをすると総額2,000円OFFクーポンが使えます。

また、エントリー後初めて楽天市場アプリをインストールして、楽天市場アプリ経由で税込5,000円以上購入すると1,000ポイントの楽天ポイントがもらえます。

楽天市場アプリのダウンロードと買い物は同月内に必ず行いましょう。

買い物をした翌月15日頃にポイントが付与され、有効期限は付与日の翌月末までです。

エントリー&初めてデータを20GB超過利用でもれなく1,500ポイントプレゼント

楽天モバイルを契約して、翌月以降にエントリーして、エントリー月に初めて20GB超過利用した場合は1,500ポイントがもらえます。

ポイントがもらえる例は以下になります。

4月：楽天モバイル契約、20GB以下利用

5月：エントリーした後、20GB超過利用

7月末：有効期限6ヶ月の1,500ポイントが付与

もれなくもらえるので、早速専用ページからエントリーだけでもしておきましょう。

エントリー&初めてデータを3GB超過利用でもれなく500ポイントプレゼント

楽天モバイルを契約して、翌月以降にエントリーして、エントリー月に初めて3GB超過利用した場合は500ポイントがもらえます。

ただし、同時に20GB超過のエントリーをしていた場合で20GBを超えていた場合、500ポイントではなく1500ポイントのみが付与されます。

ポイントがもらえる例は以下になります。

4月：楽天モバイル契約、3GB以下利用

5月：エントリーした後、3GB超過利用

7月末：有効期限6ヶ月の500ポイントが付与

達成しているとポイントがもらえるため、まずはエントリーしておきましょう。

楽天モバイル限定で楽天ビックの買い物で最大1,200ポイントプレゼント

キャンペーン期間2026年4月1日(水)10:00～2026年4月27日(月)09:59

楽天モバイル契約者限定で専用ページでエントリーをして、楽天ビックで買い物をすると15万円以上のお買い物で最大5,000ポイント(期間限定)がもらえます。

楽天ビックでの1回の購入金額5,000円（税込）以上のみがキャンペーンの対象です。

1ヶ月後の月末ごろに有効期限3ヶ月のポイントが付与されます。

楽天モバイル限定で楽天トラベル最大10,000ポイント

楽天モバイル契約者限定で専用ページからエントリーをして、楽天トラベルで初めて利用するサービスがあると、最大10,000ポイントがもらえます。

毎月開催しているエントリー特典で、楽天モバイルを利用していると1,000ポイント追加でもらえます。

今なら専用ページでゲットできる国内宿泊に使える1,500円OFFクーポンもあります。

例えば国内宿泊とレンタカーを初めて利用する場合は、楽天モバイルを利用していると1,500ポイント＋1,000ポイント＋1,000円で合計3,500ポイントもらえます。

キャンペーンの特典ポイントは、通常サービス利用のポイントとは別に2026年8月15日頃までに「付与日から約6ヶ月間使えるポイント（期間限定）」で還元されます。

キャンペーン終了後、特典ポイントが還元されるまで期間があるため注意しましょう。

楽天モバイル限定でRakuten Fashion 500円OFFクーポン

クーポン獲得・利用期間：

【常時開催】2026年4月1日(水)10:00～2026年4月27日(月)09:59

常時開催しているRakuten Fashionのクーポンです。

楽天モバイルをご契約中で

Rakuten Fashionをはじめてご利用の

お客様限定クーポン 10,000円(税込)以上購入で 10%OFF

毎月 先着 1000 名限定 楽天モバイルをご契約している

すべてのお客様限定クーポン 10,000円以上購入で 5%OFF

毎月 先着 3,000 名限定

1人1回まで利用できるため、ファッションアイテムを購入する際は、ぜひ活用しましょう。

楽天ウェブ検索で楽天市場ポイント2倍

専用ページからエントリーをしてから、楽天IDでログイン・楽天ウェブ検索で1日5回の検索を5日以上すると、当月中の楽天市場のポイントが2倍にアップします。

付与上限は150ポイントです。

毎月開催しており、エントリーが必要で、楽天モバイルを利用していなくても参加できます。

条件達成すると、条件達成月の3ヶ月後の20日頃にポイントが付与されます。

有効期限は付与日から3ヶ月後の末日までです。

楽天銀行の口座開設と入金で1,000ポイントプレゼント

楽天銀行をこれから作る場合は、専用ページから楽天モバイルと楽天銀行を同時に申し込んで、楽天銀行にATM等で1円以上入金すると1,000ポイントもらえます。

1,000ポイントプレゼントは最大14,000ポイントもらえるお得な三木谷キャンペーンとは併用できないので、注意してください。

こちらは毎月開催のクーポン特典です。

同時申込みの流れは以下になります。

楽天銀行の口座開設の申し込み

楽天モバイルの申し込み

楽天銀行の口座開設完了後にハッピープログラムを登録して、1円以上入金する

楽天Linkを利用して10秒以上の通話する

楽天銀行に1円以上入金した場合は、楽天モバイルの申し込み日から3ヶ月後の下旬以降に1,000ポイントが付与されます。

1,000ポイントの有効期限は付与日から1ヶ月後の月末までです。

楽天モバイルのクーポンコードに関するよくあるQ&A

ここでは、楽天モバイルのクーポンコードに関するよくあるQ&Aについてまとめています。

基本的な疑問はこちらで解決して、クーポンコードを利用して申し込みましょう。

楽天モバイルのクーポンでもらったポイントは何に使ったら良いの？ 楽天モバイルの申し込みクーポンでもらった楽天ポイントは、期間限定ポイントで有効期限は付与日から6ヶ月です。 ポイントの使い道は、楽天モバイルの毎月のスマホ料金の支払いに充当するのが良いでしょう。 期間内に使いきれなそうな場合は、楽天市場でポイントを使って買い物をする方法もあります。 また、スーパーやコンビニなどで楽天ペイを使ってポイント払いすることも可能です。

楽天モバイルのクーポンコードと一緒にキャンペーンコードを見つけたのですがこれは何ですか？ キャンペーンコードは、キャンペーンに関して問い合わせる際に必要となるコードのことです。 クーポンコードと違い、申し込みの際に入力する必要はないため、間違えないようにしましょう。

楽天モバイルのクーポンコードでもらえるポイントはいつ頃付与されますか？ クーポンごとに付与時期は異なります。 また、何回かに分けて付与されることもあるため、クーポン利用前に確認しておきましょう。

楽天モバイルのクーポンコード一覧を全解説！期間限定の情報も徹底調査 当記事まとめ

当記事では、楽天モバイルのクーポンコード一覧を注意点などもあわせて紹介してきました。

楽天モバイルのクーポンコード一覧は以下になります。

楽天モバイルのクーポンコードはお得であるため忘れずに利用してください。

今なら最大14,000ポイントがもらえるクーポンコードも利用できます。

お得なこの機会に楽天モバイルのクーポンコードを利用して、有効活用しましょう。