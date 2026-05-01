UQモバイルのキャンペーン最新情報！乗り換えでキャッシュバック相当の特典はもらえるのか調査しています。最大20,000円相当の還元や端末最大44,000円割引など、お得なキャンペーンを全パターン徹底解説します。適用条件・受取方法・申込窓口の違いまで、特典を取りこぼさないために必要な情報をわかりやすくまとめて確認できます。

UQモバイルのキャンペーン最新情報！乗り換えキャッシュバックの金額や適用条件【2026年5月】



公開日: 2026年5月7日

更新日: 2026年5月7日

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「UQモバイルのキャンペーンを知りたい！

乗り換え時・キャッシュバックの

適用条件は？」

「UQモバイルに乗り換えたいけど、

キャンペーンを利用するとどれくらいお得？」

UQモバイルへの乗り換えを検討している方や、乗り換え先に迷っている方は、今すぐUQモバイルのキャンペーンをチェックすることを推奨します。

しかし、「UQモバイルのキャンペーンは種類が多く、乗り換え時にどれを選べば良いか分からない…」と悩む方は少なくないでしょう。

キャッシュバックや割引など、魅力的な特典が並ぶ一方で、乗り換え(MNP)の際の契約パターンによって適用条件や還元額がまったく異なります。

そのため、自分に合ったお得な組み合わせを見つけるのは簡単ではありません。

当記事では、UQモバイルのキャンペーンを乗り換え・キャッシュバックを含む全パターンにわたってBCN＋Rが徹底調査し、シーン別に分かりやすく解説します。

結論、UQモバイルのキャンペーンを乗り換えで活用する際は、キャッシュバックの受取方法・適用条件・申請期限を確認することが重要です。

「手続きが複雑そう…」「本当にお得になるの？」と感じる方もいるかもしれませんが、総務省の調査※では約60％が料金の安さを実感しています。

※総務省『携帯ポータルサイト』

キャンペーン内容を正確に理解しないまま契約してしまうと、「キャッシュバックや特典が受け取れなかった」といったトラブルに発展するケースも少なくありません。

UQモバイルへの乗り換えで特典を受け取るにはキャンペーンの理解が重要であるため、当記事でポイントを押さえお得に乗り換えましょう。

BCN＋Rが以下の内容を解説します。

UQモバイルのキャンペーン一覧！乗り換えでお得なキャッシュバック・特典をBCN＋Rが詳しく解説

キャンペーンの内容や期間・条件は

予告なく変更される場合があります。

申し込み前には、公式サイトの最新情報を

必ずチェックしてください。

ここでは、UQモバイルへの乗り換えキャンペーンを中心に、SIMのみ契約・端末セット割引まで、BCN＋Rが詳しく解説します。

UQモバイルでは、乗り換え（MNP）キャンペーンをはじめ、端末セット購入に応じた多彩な特典を展開中です。

UQモバイルでは、条件達成で最大20,000円相当の還元や、端末セット購入時に最大44,000円（税込）の割引が受けられるキャンペーンも実施しています。

ただし、UQモバイルへの乗り換えでキャッシュバックを期待している方は注意が必要です！

現金での高額キャッシュバックは実施されておらず、還元はau PAY残高の付与や端末代金の割引が中心となっています。

キャンペーンの種類が豊富なぶん、「自分はどれが対象になるのか」「エントリーや特定のオプション加入は必要なのか」と迷ってしまう方も少なくありません。

ここでは、特典内容や適用条件・受取までの流れを詳しく解説しているので、申し込み前に確認してください。

解説するUQモバイルのキャンペーンは以下の通りです。

キャンペーン一覧 特典内容 スペシャルクーポン

他社SIMのみ乗り換えで

最大20,000円相当還元 SIMデビューキャンペーン

15,000円相当の

au PAY残高を還元 オンラインショップ

おトク割 端末代金が

最大44,000円割引 紹介キャンペーン'26 紹介するだけで

ギフトカード

最大10,000円分 もう1回線申し込み

キャンペーン 10,000円相当の

au PAY残高が還元 サブスクぷらす

ポイント 月額の最大

20%Pontaポイント還元

他社SIMのみ乗り換えで最大20,000円相当還元「スペシャルクーポン」

UQモバイルのキャンペーン・乗り換え・キャッシュバック情報の中でも、特に注目を集めているのが「スペシャルクーポン」です。

項目 内容 キャンペーン名 スペシャルクーポン 還元額 最大20,000円相当（不課税） 還元方式 2,000円相当（不課税）×10ヶ月 還元手段 au PAY残高 クーポンコード 3MP062 受付期間 2025年7月4日～終了日未定 申込方法 UQモバイルオンライン

ショップ限定

※まとめて一括で受け取れるわけではない点に注意が必要です。

他社からSIMのみで乗り換え（MNP）する際に専用クーポンコードを入力するだけで、最大20,000円相当（不課税）のau PAY残高が還元されるキャンペーンです。

UQモバイルオンラインショップ限定のキャンペーンであるため、注意が必要です。

UQモバイルのSIM単体乗り換えキャンペーンの中でも還元額が最も高く、他社からの乗り換えを検討している方には見逃せない内容と言えます。

UQモバイルのスペシャルクーポンは、以下の条件をすべて同時に満たす必要があります。

条件 詳細 乗り換え（MNP） 他社からの乗り換えが対象。auまたはpovoからの乗り換えは対象外。 SIM/eSIMのみ契約 SIMカードまたはeSIMのみの契約が必要。 端末セットは対象外 。 対象プラン＋

増量オプションⅡ加入 コミコミプランバリュー・トクトクプラン2・3Gから乗り換えプランのいずれか ＋増量オプションⅡ （月額550円）に同時加入 クーポンコード入力 申し込み時に「 3MP062 」を入力（後から入力は不可）

※増量オプションⅡは「増量オプションⅡ無料キャンペーン」

により適用月から最大7ヶ月間は無料で利用可能です。

UQモバイルへの乗り換えキャンペーンの特典を確実に受け取るため、以下の流れをしっかり確認しておきましょう。

特にクーポンコードの入力や増量オプションへの加入タイミングを間違えると特典を受け取れなくなるため、手順を守ることが重要です。

UQモバイルオンラインショップの 申込み画面でクーポンコード「3MP062」を入力 対象プランと 増量オプションⅡへ同時に加入 し、申し込みを完了 申し込み月を1ヶ月目として、 2ヶ月目の末日までに 回線切り替え（開通）を完了 契約した 回線に紐づくau IDを取得 し、au PAYアプリをインストール・利用規約へ同意

au PAY残高への還元のタイミングは、回線切り替え完了の翌月下旬以降からで、毎月2,000円相当×10ヶ月分が順次付与されます。

UQモバイルへの乗り換えキャンペーンを最大限活用したいなら、スペシャルクーポンは必須レベルの特典です。

終了日は未定ですが、予告なくキャンペーン内容が変更・終了する可能性もあるため、乗り換えを検討中の方は、今のうちに手続きを進めましょう。

SIMデビューキャンペーンで15,000円相当のau PAY残高を還元

UQモバイルキャンペーンの中でも人気が高く、乗り換え・キャッシュバックに相当するau PAY残高還元として、通常15,000円相当を受け取ることができます。

手続きもシンプルで、条件さえ満たせば開通翌月下旬以降にau PAY残高へ自動的に還元されるため、難しい操作は一切不要です。

項目 内容 キャンペーン名 SIMデビューキャンペーン 特典内容 15,000円相当 のau PAY残高還元

（不課税） 還元方法 au PAY残高として付与 受付期間 2023年8月18日～終了日未定 対象契約 SIMカードのみ、またはeSIMのみ 対象プラン コミコミプランバリューまたは

トクトクプラン2

UQモバイルのSIMデビューキャンペーンは、au・povo以外の他社からSIMカードまたはeSIMのみで乗り換え（MNP）を行った方が対象です。

今のスマホはそのまま使いながらできるだけお得にUQモバイルへ乗り換えたい方にとって、注目の内容となっています。

現金によるキャッシュバックではなくau PAY残高として付与されるため、au PAY加盟店でのショッピングや公共料金の支払いなど、幅広い場面で活用できます。

UQモバイルのSIMデビューキャンペーンは以下の条件を全て満たす必要があるため、契約前に確認しておきましょう。

条件 詳細 乗り換え先 au ・ povo以外 からのMNP乗り換えであること 契約内容 SIMカードのみ、またはeSIMのみの契約であること（端末セット購入は対象外） プランと

オプション コミコミプランバリューまたはトクトクプラン2に加入し、 同時に増量オプションⅡにも加入 すること

※増量オプションⅡは「増量オプションⅡ無料キャンペーン」

により適用月から最大7ヶ月間は無料で利用可能です。

また、過去にUQモバイルオンラインショップでau PAY残高が付与されるキャンペーンをすでに受けた方は対象外となる場合があります。

個人契約ではなく、法人契約の場合も対象外となるため注意してください。

UQモバイルのSIMデビューキャンペーンの魅力の一つが、シンプルな手順であり、難しい事前エントリーなどは一切不要です。

UQモバイルオンラインショップにてSIMカードまたはeSIMで他社から乗り換え（MNP）申し込み 申し込みの 翌月末までに回線切替 （開通）を完了 au PAYアプリを取得し、 au IDと紐づけ てau PAYサービス利用規約に同意 利用開始手続き（開通）の翌月下旬以降に au PAY残高へ自動還元

特典の受け取りに別途申請は必要なく、条件を満たした方には自動でau PAY残高が還元されますが、au PAYアプリの準備だけは忘れずに行っておきましょう。

還元された15,000円相当のau PAY残高は、コンビニ・スーパー・ネットショッピングなど、全国のau PAY加盟店で利用可能です。

日常的な買い物に使えるため、実質的なキャッシュバックと同等の価値があります。

キャンペーンを利用して、現在使っているスマホのままUQモバイルへの乗り換えを検討している方は、公式サイトで最新情報を確認した上で、手続きを進めましょう。

オンラインショップおトク割で端末代金が最大44,000円割引

スマホを安く手に入れたい場合は、UQモバイルが実施している複数のキャンペーンの中でも、「オンラインショップおトク割」の利用が有効です。

オンラインショップおトク割とは、他社からの乗り換え（MNP）または新規契約時に対象機種を購入すると、端末代金が最大44,000円割引されるキャンペーンです。

項目 内容 キャンペーン名 オンラインショップおトク割 割引方式 購入代金に充当できるポイント付与による 機種代金値引き 最大割引額 44,000円割引（iPhone 16 128GB / au認定中古品 iPhone 14 など） 受付期間 2023年4月4日～終了日未定 申込先 UQモバイルオンラインショップ限定 対象機種 iPhone・Android・au認定中古品（機種により割引額が異なる）

※割引額が機種代金を上回る場合、

割引は機種代金を上限として適用されます。

UQモバイルオンラインショップ限定のキャンペーンで、対象機種の購入すると、機種代金から直接割引が適用されます。

2023年4月4日から継続実施されており、iPhoneからAndroid・au認定中古品まで幅広い機種が対象であることも魅力です。

ここでは、UQモバイルのオンラインショップおトク割の対象端末の中から、iPhoneとAndroidに絞って紹介します。

＼iPhoneシリーズの対応機種！／

機種名 容量 割引額 割引後価格 iPhone 17e 256GB / 512GB 27,500円

割引 各92,400円 / 134,400円 iPhone 16 128GB 44,000円

割引 102,000円 iPhone 16e 128GB 33,000円

割引 79,800円 iPhone 16e 256GB / 512GB 27,500円

割引 各102,300円 / 140,300円

＼Androidシリーズの対応機種！／

機種名 容量 割引額 割引後価格 Google Pixel 10a 128GB 22,000円

割引 67,800円 Google Pixel 10a 256GB 11,000円

割引 94,800円 motorola edge 60 128GB 11,550円

割引 34,250円 Google Pixel 9a 128GB 42,900円

割引 44,900円 OPPO A5 5G 128GB 22,000円

割引 1円 OPPO Reno13 A 128GB 22,000円

割引 14,400円 Samsung Galaxy A25 5G 64GB 11,000円

割引 11,001円 らくらくスマートフォン Lite 64GB 22,000円

割引 10,800円 AQUOS sense9 128GB 22,000円

割引 0円 arrows We2 64GB 16,500円

割引 5,501円

※2024年4月時点の情報であるため、

申し込み前は公式ページを必ず確認してください。

割引はポイント充当により機種代金から直接差し引かれるため、キャッシュバックとは異なり購入時点でそのまま安く手に入るシンプルな仕組みです。

機種によってはAndroidは1円、iPhoneは79,800円で購入できるため、市場価格より安く端末を購入したい方は確認しましょう。

UQモバイルのオンラインショップおトク割は適用条件がシンプルである一方、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。

条件 詳細 契約方法 新規契約（新しい電話番号）または他社からの乗り換え（MNP）で 対象機種を購入 すること

※au・povoからの乗り換えは対象外 プラン＋

オプション同時加入 コミコミプランバリューまたはトクトクプラン2に加入し、 同時に増量オプションⅡ （月額550円）に新たに加入すること

※増量オプションⅡは「増量オプションⅡ無料キャンペーン」

により適用月から最大7ヶ月間は無料で利用可能です。

UQモバイルキャンペーンのオンラインショップおトク割は、対象機種の購入と同時に対象料金プラン＋増量オプションⅡに加入することが必要です。

還元系のキャンペーンは数ヶ月に分割して受け取るケースも多いですが、おトク割は端末代金が直接値引きされるため、初期費用を大きく抑えられます。

UQモバイルのオンラインショップおトク割を利用する際は、申し込みから割引適用までの流れを事前に把握しておくと、スムーズに契約できます。

UQモバイルオンラインショップで対象機種を選び、コミコミプランバリューまたはトクトクプラン2を選択 申込画面で 増量オプションⅡへの加入 を忘れずに選択 注文が確定すると割引が 自動適用された価格で決済 。端末は最短当日配送にも対応 届いた端末にSIMを挿入し、開通手続きを完了すれば利用開始

UQモバイルのキャンペーンの中でも、端末をセットで購入するなら「オンラインショップおトク割」は恩恵が大きい施策の一つです。

条件をしっかり確認した上で、ぜひ乗り換えのタイミングに活用してみてください。

紹介キャンペーン'26｜紹介するだけでギフトカード最大10,000円分

UQモバイル キャンペーンの中でも、乗り換えやキャッシュバックとは一味違う特典が「紹介キャンペーン'26」です。

自分が契約していなくても参加できる仕組みで、家族や友人をUQモバイルに紹介するだけで、紹介者に最大10,000円分のau PAYギフトカードがもらえます。

UQモバイルの乗り換えキャンペーンや特典を確認している方にとって、紹介者にも特典がある本キャンペーンは押さえておきたい内容です。

項目 内容 キャンペーン名 UQモバイル

紹介キャンペーン'26 特典内容 au PAY ギフトカード （コードタイプ） 特典 1回線あたり2,500円分 紹介可能回線数 最大4回線まで

（最大10,000円分） 特典付与時期 2026年7月下旬以降（順次） エントリー期間

（紹介する方） 2026年5月31日 （日）まで 対象プラン加入期限

（紹介される方） 2026年5月10日 （日）まで UQモバイル

未契約者の参加 可（紹介する方は契約不要でもOK）

特典はまとめて一括で受け取るのではなく、紹介された方の契約完了後に2026年7月下旬以降、SMSにてギフトコードが届く形となります。

1回線あたり2,500円分・最大4回線まで紹介できるため、積極的に活用すれば合計10,000円分を受け取ることも可能です。

また、UQモバイル紹介キャンペーン'26では、紹介する方はUQモバイルを契約していなくてもエントリー・特典受取が可能です。

ただし、特典を確実に受け取るためには、以下の適用条件をすべて満たす必要があるため、間違いがないように確認しましょう。

条件 詳細 紹介する方

（エントリー） 専用エントリーフォームに自身と紹介される方の情報を登録。 1名紹介ごとに都度エントリー が必要。 紹介される方

（対象プラン加入） コミコミプランバリューまたはトクトクプラン2 に 新規加入する こと。 紹介される方

（UQモバイル未契約） すでにUQモバイルの対象料金プランを契約中の方はキャンペーン対象外。 申し込み完了期限 オンラインショップ利用の場合、2026年5月10日までに注文を完了させること。 開通完了期限 2026年5月31日までに利用開始のお手続き（開通）を完了すること。

※キャンペーン開始時点ですでに対象料金プランに

加入している場合は対象外となります。

注意したいのが、紹介される方の対象プランへの加入期限（5月10日）と開通期限（5月31日）が異なる点です。

指定の期間内に申し込みだけでなく開通まで完了しないと特典は受け取れないため、余裕を持って手続きを進めることが重要です。

紹介される側は通常の乗り換えをするだけ、紹介する側はエントリーをするだけというシンプルな設計が、参加者にとっての大きなメリットと言えます。

手順を間違えると特典を受け取れなくなるケースもあるため、以下の流れをしっかり確認しておきましょう。

専用ページから紹介する方・紹介される方の 情報を登録 コミコミプランバリューまたはトクトクプラン2 に申し込みを完了（5月10日まで） 申し込み完了後、2026年5月31日までに 利用開始のお手続き を完了 2026年7月下旬以降、エントリー時に登録した 電話番号宛にSMSでコード が届く 受け取ったギフトコードを au PAYアプリに入力 してチャージ

※SMSは再送付は行われないため、

登録番号の確認を忘れないようにしてください。

紹介した人数が多い方ほど複数のコードが届くため、受け取り漏れがないよう、エントリー時の電話番号を正確に登録しておきましょう。

UQモバイル紹介キャンペーン'26は、紹介する方・紹介される方の両方にとってメリットのある内容になっています。

家族や友人を誘うだけで最大10,000円分のギフトカードが手に入るこの機会を、ぜひ見逃さないようにしましょう。

もう1回線申し込みキャンペーンで10,000円相当のau PAY残高が還元

UQモバイルのキャンペーンとして、既存ユーザーや家族向けに推奨するのが「もう1回線申し込みキャンペーン」です。

既にUQモバイルを利用している自身や家族の回線があれば、新規で1回線追加するだけで10,000円相当のau PAY残高が還元されるお得な内容となっています。

家族でまとめてUQモバイルを使いたい方や、サブ回線の追加を検討している方にとって非常に魅力的な内容です。

まず、もう1回線申し込みキャンペーンの基本情報を以下の表で確認しておきましょう。

項目 内容 キャンペーン名 もう1回線お申し込みキャンペーン 還元額 10,000円相当 （不課税） 還元手段 au PAY残高 受付期間 2025年9月5日～終了日未定 申込方法 UQモバイルオンラインショップ限定 対象 既存UQモバイル回線あり （家族・自宅セット割経由）の新規契約

還元はau PAY残高として一括で付与されるため、分割受け取りが不要な点もメリットの一つです。

au PAYに対応した加盟店での支払いやオンラインショッピングなど、幅広い用途で利用できます。

UQモバイルのもう1回線お申し込みキャンペーンで10,000円相当のau PAY残高還元を受け取るには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

UQモバイルへの乗り換えを検討している場合とは異なり、あくまで新規契約（追加回線）が対象となるため、条件をしっかり確認しておくことが重要です。

条件 詳細 新規契約

（SIM/端末） UQモバイルオンラインショップ にてSIMのみ、またはiPhone 17e・Google Pixel 10aなど対象機種との新規契約 対象プラン＋

増量オプションⅡ加入 コミコミプランバリューまたはトクトクプラン2 に加入＋増量オプションⅡ（月額550円）に同時加入 家族/自宅セット割への新規加入 利用開始（開通）の 翌月末日までに 家族セット割または自宅セット割に加入。グループ内に既存UQ mobile回線が1回線以上必要

※増量オプションⅡは「増量オプションⅡ無料キャンペーン」

により適用月から最大7ヶ月間は無料で利用可能です。

UQモバイルのもう1回線お申し込みキャンペーンは、家族セット割または自宅セット割への新規加入が求められます。

家族セット割は、同居していない家族でも適用可能で、自宅セット割は、auひかりなど対象のインターネットサービスとのセットが必要です。

いずれの割引も、月額料金から一定額が継続して割り引かれるため、特典受け取り後もお得感が続きます。

また、条件の見落としや手続きの順番を誤ると特典が付与されなくなる可能性があるため、以下の流れをあらかじめ把握しておきましょう。

UQモバイルオンラインショップにてSIMのみ、または対象機種と対象プラン＋ 増量オプションⅡで新規申込 を完了 申込月を1ヶ月目として、 2ヶ月目の末日までに 回線の開通手続きを完了 開通の翌月末日までに、家族セット割または自宅セット割へ Webまたは店頭 でお申し込み 契約した回線に紐づくau IDを取得し、au PAYアプリをインストール・利用規約へ同意 セット割加入の翌月下旬以降、au PAY残高として10,000円相当が一括還元

※au IDの取得とau PAYアプリのインストール、

利用規約への同意が還元前に完了することが必要です。

特に注意したいのが開通期限で、申込月を1ヶ月目として、2ヶ月目の末日までに開通手続きを完了しなければ、キャンペーン対象外となってしまいます。

UQモバイルのもう1回線申し込みキャンペーンは、対象プランへの加入と家族・自宅セット割の申込みの2ステップで、10,000円相当のau PAY残高が一括還元されます。

新規追加でこれだけまとまった還元が受けられるのは珍しいキャンペーンとなっているので、ぜひ回線の新規契約を検討している方は活用しましょう。

サブスクぷらすポイントで月額の最大20%Pontaポイント還元

UQモバイルでは、エンタメサービスをよりお得に楽しめる画期的な特典である「サブスクぷらすポイント」を提供しています。

サブスクぷらすポイントは、対象のエンタメサービスをUQモバイル経由で利用することで、月額料金に対して最大20%のPontaポイントが戻ってくる仕組みです。

人気のサブスクを利用している方や、あるいはこれから利用を検討している方にとって、見逃せない特典と言えます。

UQモバイルの「サブスクぷらすポイント」の対象となるエンタメサービスと還元率は、以下の通りです。

対象サービス 月額料金（税込） Pontaポイント還元率 無料特典期間 YouTube Premium 1,280円 最大20% 初回加入なら2ヶ月間無料 Apple Music 1,080円 最大20% 初回加入なら3ヶ月間無料 Netflix 広告つき：890円

スタンダード：1,590円

プレミアム：2,290円 最大20% なし TELASA 990円 20% 初回加入なら30日間無料 Amazon Prime 600円 最大20% なし

※無料期間終了後、自動的に月額料金が発生し、

ポイント還元の対象となります。

キャンペーンによる魅力的なポイント還元を受けるためには、UQモバイルの指定プランへの加入と、適切なルートでのサブスクリプション契約が必要です。

そのため、サブスクぷらすポイントを活用したい方は、エンタメ特典を最大限活用できる対象プランを優先的に検討しましょう。

以下の条件を満たしている必要があるため、契約前に忘れず確認しておくことが重要です。

条件項目 詳細 対象料金プラン コミコミプランバリューまたはトクトクプラン2への加入が必要。 加入ルート 必ずUQモバイルまたはauの専用サイト・店頭から各サービスへ加入してください。アプリ内決済や 直接契約は対象外 です。 支払い方法 「 auかんたん決済 （通信料金合算支払い）」での支払いが必須となります。 au IDの紐付け UQモバイル 回線に紐づいたau ID でサービスを利用する必要があります。

既に直接契約している方がUQモバイルの特典を受けたい場合は、一度現在のサブスクリプションを解約し、UQモバイル経由で再加入する手続きが必要となります。

手間に見合うだけのポイント還元が得られるため、乗り換えのタイミングで整理するのが賢明です。

ポイント還元を確実に受けるためには、契約から利用開始までの順序を守ることも重要です。

手続き自体は非常にシンプルですが、サービスごとに無料期間の設定が異なるため、いつからポイント還元（課金）が始まるのかを把握しておきましょう。

コミコミプランバリューまたはトクトクプラン2を選択し、 回線契約 回線開通後、My UQモバイル等の エンタメ特典ページから 対象サービスを選び、利用登録 YouTube Premium（2ヶ月無料）やApple Music（3ヶ月無料）を無料で利用 無料期間終了後、月額料金の 支払いが発生すると ポイント還元の対象になる。

※利用月の翌月末までにPontaポイントが付与されます。

貯まったポイントは、UQモバイルの料金支払いに充てたり、コンビニや飲食店など街中のお店で現金感覚で利用したりすることが可能です。

乗り換え予定の方は、UQモバイルのキャンペーンで初期コストを抑え、サブスク特典でランニングコストも軽減し、お得にスマホライフを始めましょう。

UQモバイルのキャンペーン利用時の乗り換えはどこが一番得？申し込み窓口を徹底比較

UQモバイルへの乗り換えを検討しているものの、「窓口が多すぎてどこで申し込むのが一番お得なのか」と感じている方も多いのではないでしょうか。

せっかく乗り換えるのであれば、最も条件の良い窓口を選びたいと思うのは当然のことです。

UQモバイルへ乗り換える際は、キャンペーンを賢く活用し、キャッシュバック相当の特典を最大化するために、各窓口の条件の違いを正しく把握しておく必要があります。

ここでは、UQモバイルのキャンペーンを活用して他社から乗り換える際に、損をせず最大限の特典を受け取るためのポイントを分かりやすく解説します。

後悔しない乗り換えを実現するために、以下の3つの視点から詳しく内容を確認していきましょう。

公式オンラインショップとUQ店舗ではキャンペーン内容・特典額が異なる

UQモバイルへの乗り換えを検討する際、多くのユーザーが直面するのが「どこで申し込むのが最もお得なのか」という疑問です。

UQモバイルの公式オンラインショップと街の実店舗では、実施されているキャンペーンの種類や、還元される特典の総額が違うケースもあります。

特にSIMのみの契約で、最大限のメリットを享受したいと考えている方にとっては、窓口選びが重要です。

UQモバイルのキャンペーンを活用した乗り換えでキャッシュバック相当の特典を効率よく受け取るための比較情報と、それぞれの窓口の特徴を詳しく解説します。

まずは、申し込み窓口による主な違いを表で確認しましょう。

比較項目 公式オンラインショップ 店舗（UQスポット・auショップ） SIMのみ

契約の特典 高額なau PAY残高還元 が主流 還元なし、または少額の傾向 端末購入の特典 オンラインショップおトク割で 最大 44,000 円割引 店舗独自の端末割引 や1円スマホ等 事務手数料 3,850円（税込） 3,850円（税込） 待ち時間・受付 なし（24時間いつでも可能） あり（事前予約が必要な場合が多い） サポート チャット・

電話対応 対面での

設定サポート等

具体的なUQモバイルのキャンペーンはこちら

店舗は、実際に端末を触って選びたい方や、対面での説明を重視する方に適した選択肢と言えます。

オンラインショップは、自宅にいながら最短時間で手続きを終えられ、かつ高額な還元を狙えるのが強みです。

また、オンラインショップでは、期間限定でキャッシュバック相当の還元額が増額されるキャンペーンが頻繁に実施されている点も魅力です。

店舗でもキャンペーンの相談は可能ですが、オンライン限定のWEBクーポンや限定還元は店舗では適用できない場合が多いため注意が必要です。

オンライン申し込みのメリット 24時間手続き可能： 深夜や早朝でも、自分のペースでプラン選択ができる。

深夜や早朝でも、自分のペースでプラン選択ができる。 WEB限定特典の適用： 店舗では提示されない、オンライン専用の還元額が設定されている。

店舗では提示されない、オンライン専用の還元額が設定されている。 不要なオプションの回避：自分の判断だけで進められるため、無理な勧誘を受ける心配がない。

一方で、スマートフォンの操作に不安がある方や、複雑な料金プランをプロに直接説明してほしいという方には店舗が適しています。

どちらの窓口が自身のライフスタイルに合致しているかを検討することが、後悔しない契約への第一歩です。

オンライン・店舗申し込みのいずれでも、タイミングにより特典額が数千円単位で変わる場合があるため、最新情報を確認して判断するようにしましょう。

アフィリエイト経由申し込みで上乗せ特典が受け取れるケースとは

UQモバイルへの乗り換えでは公式サイトだけでなく、特定のWEBサイトや紹介メディアを経由することで、通常より手厚い特典を受け取れる場合があります。

特定のパートナーサイト限定の専用コードや、専用リンクからの申し込み時にのみ適用される上乗せ特典があるためです。

ここでは、アフィリエイト経由で申し込みを行う際に、どのような形で特典が上乗せされるのかを解説します。

アフィリエイトサイトや紹介メディア経由で申し込む最大のメリットは、公式サイトの特典に加えて、独自クーポンや専用ページ限定の還元が受けられる点です。

特に、SIMカードのみの契約で他社から番号そのままで移行する場合には、特典の差が顕著に出ることがあります。

特別な窓口を利用する際は、リンクを踏むだけでなく特定コードの入力が必要な場合が多いため、手続き時は入力漏れがないよう注意しましょう。

以下に、一般的な上乗せ特典の構成例をまとめました。

項目 特典の性質と詳細内容 適用のポイント・期限 独自コードによる上乗せ アフィリエイトサイト 限定で配布されるクーポンを入力 し、条件を満たすことで追加の還元が発生。 申し込み時の入力画面が唯一の機会です。 後からの適用はできません 。 受取手段 多くの場合は「au PAY 残高」へのチャージ形式で、現金同様に利用可能な形で還元されます。 受け取りにはau PAY アプリの設定が必須となります。 還元スケジュール 一度に全額ではなく、複数回に分けて毎月一定額が還元される分割方式が採用されるケースがあります。 利用開始から数ヶ月間にわたって契約を継続していることが条件となります。

上記のように、上乗せ特典には特有のルールが存在します。

UQモバイルのキャンペーンを最大限活用し、乗り換えで特典を確実に受け取るには、各媒体の適用期間や還元方法を事前に比較することが重要です。

アフィリエイト経由では、公式サイトにない専用コードの入力が最初の手順となるため、手順を一つでも飛ばすと修正ができない点に注意してください。

ステップ 実施すべき具体的な操作 完了の目安・期限 1. 専用コードの入力 提携サイトから クーポンコードをコピー し、UQモバイルオンラインショップの申し込み画面で入力。 申し込み完了まで（後から追加は不可）。 2. 回線開通と初期設定 SIM到着後、マイページから回線切替を行い、通信ができる状態にする。 申し込み月を含む2ヶ月目の末日まで。 3. 受取設定（au PAY） 契約した 電話番号に紐づくau ID を作成し、au PAY アプリで利用規約への同意を済ませる。 還元が始まる前月までに設定完了が望ましい。 4. 特典の

受取開始 条件達成が確認された翌月以降、順次残高にチャージされます。 複数回に分かれる場合は、全額受け取りまで解約せず継続。

UQモバイルのキャンペーンを活用し、乗り換えに伴うキャッシュバックを漏れなく受け取るためには、開通後のau PAY 設定までがセットです。

オンライン限定の特典は、自ら動くことで初めて得られるメリットであるため、手順を一つずつ確認しながら進めることで、後悔のない乗り換えを実現しましょう。

キャンペーン適用に必要なエントリー・対象プラン・期間を必ず確認

UQモバイルへの乗り換えを検討する際、多くのユーザーが注目するのが月々のランニングコストを抑えるための特典です。

UQモバイルのキャンペーンで乗り換え特典を最大限に受けるには、適用条件を正確に把握しておく必要があります。

せっかく申し込みを進めても、対象外のプランを選択したり、必要なオプションを忘れたりすると、特典を受け取ることができません。

ここでは、UQモバイルのキャンペーンを活用した乗り換えで特典を確実に手にするために、事前にチェックすべき重要項目を整理して解説します。

UQモバイルで提供される多くの特典は、契約方法や選択するプランによって内容が大きく変動します。

特にオンラインショップ限定の施策などは、店舗での申し込みとは条件が異なるため、以下の表を参考に自身の申し込み内容が合致しているか確認してください。

確認項目 詳細内容と注意点 対象契約種別 他社からの 乗り換え（MNP）が主な対象 です。 エントリー・クーポン コード入力・専用ページからのエントリーが必要な場合があります。手動入力が必要な場合は、入力漏れが即対象外に繋がります。 対象プラン 特定のプランへの加入 が条件となることが一般的です。 必須

オプション 増量オプション乗り換えIIへの加入 が条件に含まれるケースが多く見られます。 継続利用期間 特典が付与されるまでに対象プランを継続している必要があります。 申込窓口 UQモバイル公式オンラインショップ限定の特典も存在します。

上記の項目を一つでも見落とすと、UQモバイルのキャンペーン特典である乗り換え時の特典が適用されないリスク高いです。

特にプラン選択とオプション加入は後からの修正が効かないことが多いため、慎重な手続きが求められます。

最新の受付期間や終了日は公式サイトにて随時更新されるため、申し込みの直前に最終確認を行うことが、最も確実な防衛策となります。

各種条件をクリアし、おトクな特典を手に入れることで、UQモバイルでの新しい通信ライフをより満足度の高いものにしましょう。

UQモバイルのキャンペーン利用時の乗り換え手順を徹底解説！

月々の携帯料金を見直したいと考えつつも、「乗り換え時に特典を正しく貰えるか不安」「手続きでミスしそう」と、一歩が踏み出せない方は多いのではないでしょうか。

UQモバイルは、auのネットワークを使った安定した通信品質を維持しながら、大手キャリアと比べて月額料金を大幅に抑えられる点が魅力の一つです。

さらに、他社からの乗り換え（MNP）ではポイント還元など複数のキャンペーンがあり、条件を満たすことで初期費用を抑えられる可能性があります。

とはいえ、どれだけお得な特典があっても、手順のミスや書類不足があるとキャンペーンが適用されない場合があります。

UQモバイルへの乗り換えを確実に、かつ損なく進めるには、準備・申し込み・開通設定の3つのフェーズをそれぞれ正しく理解しておくことがポイントです。

ここでは、UQモバイルのキャンペーンを活用した乗り換えの流れを、当日慌てないための事前準備から開通後の機種別初期設定まで、順を追って詳しく解説します。

これから乗り換えを検討している方は、ぜひ申し込み前に以下の内容をひと通り目を通しておいてください。

乗り換え当日に慌てない！事前に用意しておくべき3つのもの

UQモバイルへの乗り換えを検討しているなら、手続き当日にスムーズに進められるよう、事前の準備が鍵になります。

「いざ申し込もうとしたら書類が足りなかった」「MNP予約番号の期限が切れていた」といったトラブルは、下準備さえしておけば防げます。

UQモバイルへの乗り換え前に揃えておくべきものは、次の3点です。

UQモバイルへの乗り換え前に揃えるべき3点 MNP予約番号（または乗り換え元のログイン情報）

本人確認書類

支払い用のクレジットカードまたは口座情報

現在使っている電話番号をそのままUQモバイルに引き継ぐMNP転入を行う場合、乗り換え方式によって準備するものが変わります。

方式 内容 事前に用意するもの MNPワンストップ方式 UQモバイルへの申し込み手続き中に、乗り換え元の 転出手続きも同時に完結 できる 乗り換え元キャリアのログインIDとパスワード MNP予約番号方式 乗り換え元のキャリアでMNP予約番号を事前に取得し、 申し込み時に番号を入力 する MNP予約番号（有効期限： 発行日を含む15日以内 ）

※ワンストップ方式オンラインショップでの申し込み限定

ワンストップ方式は手続きが一本化されて便利な反面、乗り換え元での同意・確認は引き続き必要です。

MNP予約番号方式の場合、発行から15日以内であり、UQモバイルオンラインショップでは取得から5日以内に申し込みが必要となります。

どちらの方式が利用できるかは、使いたいキャンペーンや申し込み手段によっても異なります。

オンライン・店頭のどちらで手続きを行う場合でも、本人確認書類の提出が必要であるため、必ず原本を用意してください。

以下のいずれかが使用できます。

書類 注意事項 マイナンバーカード

（個人番号カード） 表面のみ。通知カードは不可 運転免許証 有効期限内のもの（国際免許証を除く） パスポート（日本国旅券） 有効期限内かつ現住所が記載されているもの ※2020年2月以降発行の新型は補助書類が必要 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳 住所の記載があるもの 特別永住者証明書 有効期限内のもの 在留カード＋

外国発行パスポート 在留期間の条件あり 資格確認書 18歳未満を除き本人確認書類としては受け付け不可。クレジットカード以外での支払いの場合は補助書類が必要

本人確認書類に記載の住所と現在の住所が異なる場合は、補助書類として以下のいずれかも合わせて用意してください。

公共料金の領収証 （発行日から3ヶ月以内で、現住所が記載されているもの）

（発行日から3ヶ月以内で、現住所が記載されているもの） 住民票 （発行日から3ヶ月以内）

（発行日から3ヶ月以内） 行政機関発行の領収証

最後に、申し込み時には、月額料金の支払い方法としてクレジットカード（デビットカード含む）または口座振替のどちらかを登録します。

注意したいのは、必ず契約者本人名義のものを使用することです。

家族名義のカードや口座では受け付けられない場合があるため、本人名義であることを事前に確認してください。

申し込みから最短即日開通まで｜UQモバイルの乗り換え手順を徹底解説

「乗り換えは難しそう」「手続きが面倒そう」と感じる方もいますが、手順を把握すればオンラインで完結できるシンプルな流れです。

ここでは、UQモバイルへの乗り換えを検討している方に向けて、申し込みから開通までの全ステップを丁寧に解説します。

現在の契約先からMNPで電話番号を引き継ぎながら、キャンペーンを活用してお得に乗り換えたい方は、以下の流れを確認しましょう。

STEP 1｜UQモバイルオンラインショップで申し込む

UQモバイルのオンラインショップ（shop.uqmobile.jp）にアクセスし、希望の商品を選択します。

選べるのはスマートフォンとSIMのセット・SIMカードのみ・eSIMのみの3パターンです。

スマホを新しくしたい方 ：端末＋SIMカードをセットで申し込む

：端末＋SIMカードをセットで申し込む 今の端末をそのまま使いたい方：SIMカードまたはeSIMのみを申し込む

ここでは、申し込みフォームでは氏名・住所・連絡先などの契約者情報を入力し、本人確認書類をスマートフォンで撮影してアップロードします。

MNPワンストップを利用する場合は、ここで現在のキャリアのIDとパスワードを使ってMNP予約番号の発行・連携が自動で行われます。

また、この申し込み画面でキャンペーンへのエントリー状況や適用条件も確認しておきましょう。

STEP 2｜審査を待つ

申し込みが完了すると与信審査が行われ、審査に通過すると注文確定のメールが届き、SIMカードの発送準備へと進みます。

SIMカードの場合 ：申し込み後、 最短翌日に発送 されます（配送状況はメールで随時通知）。 商品到着まで 2 ～ 4 日 ほど見ておくと安心です。

：申し込み後、 されます（配送状況はメールで随時通知）。 ほど見ておくと安心です。 eSIMの場合：郵送が不要であるため、審査が通過すれば 最短当日中に次のステップ へ進めます。翌日配達を待たずに手続きが完了するため、急いで乗り換えたい方にはeSIMが有効な選択肢です。

STEP 3｜SIMカードを取り付けて回線切替を行う（SIMカードの場合）

SIMカードが届いたら、スマートフォンのSIMトレイに差し込み、My UQモバイルにログインし、回線切替の手続きを行います。

なお、自分で回線切替の手続きをしなかった場合は、SIMカード発送日の7日後に自動的に切り替えが行われます。

STEP 4｜初期設定（APN設定）を行い、開通完了

回線切替が完了したら、スマートフォン側でAPN（アクセスポイント名）の設定を行います。

APN設定はUQモバイルのネットワークに接続するために必要な手順で、iPhoneとAndroidで操作方法が異なります。

UQモバイルの公式サイト初期設定方法のページに、機種別の詳細な設定手順が掲載されているので参考にしてください。

適用条件はプランや申し込み方法によって異なるため、公式サイトで最新の内容を必ず確認するようにしましょう。

通信できないを防ぐ！開通後の初期設定を機種別に丁寧に解説

UQモバイルのSIMカードまたはeSIMが手元に届いたら、いよいよ開通・初期設定の作業です。

しかし、設定したのにネットに繋がらない電話が使えないといったトラブルは、手順を間違えることで起きるケースがほとんどです。

UQモバイルの開通方法は、契約したSIMの種類によって大きく2つに分かれます。

物理的なSIMカードを挿入するタイプと、端末に直接書き込むeSIMタイプがあり、どちらの方法かを最初に確認してから、以下の手順に沿って進めましょう。

物理SIMカードの場合 端末の電源をオフ にする SIMトレイを開けてSIMカードをセット 端末の電源を入れる 回線切替の手続き （Webまたは電話） APN設定（UQモバイル購入端末以外） Wi-Fiをオフにして通信を確認

eSIMの場合 Wi-Fiに接続する（必須） iOSを最新バージョンに更新 する UQモバイル公式の eSIM開通手続きページにアクセス QRコード読み取り、またはeSIMプロファイルをダウンロード 開通完了（最短数分） Wi-Fiをオフにして通信を確認

※UQモバイルで購入した端末は原則APN設定不要です。

※他社購入の端末やキャリア白ロムを使用する場合は、

別途APN設定が必要です。

回線切替の手続きに関しては、物理SIMとeSIMで異なるため、注意が必要です。

SIMカードの場合は、セットして電源を入れた後に、UQモバイルのWebサイト（My UQモバイル）またはUQモバイルお客さまセンターへの電話で行えます。

MNP（他社からの番号ポータビリティ）で乗り換えた場合、元の回線が使えているうちに手続きを進めてください。

他社購入の端末やキャリア白ロムの場合は、プロファイルをダウンロードする必要があるため、以下の順で進めましょう。

＼iPhoneのAPN設定手順！／

操作内容 補足 1：Wi-Fiに接続する プロファイルのダウンロードにWi-Fi必須 2：iOSを最新バージョンに更新する 最新iOSではAPN自動設定の場合あり 3：他社のプロファイルが残っていないか確認・削除 残っていると設定が上書きできない 4：UQモバイル公式サイトよりプロファイルをダウンロード 「プロファイルをインストール」をタップ 5：警告画面でも「インストール」を選択して続行 セキュリティ警告は正常表示 6：Wi-Fiをオフにして「4G」または「5G」表示を確認 表示がなければ再起動またはSIMの挿し直し

＼AndroidのAPN設定手順！／

ステップ４で必要になる入力値 名前 ：任意の名称でも可

：任意の名称でも可 APN ：uqmobile.jp

：uqmobile.jp ユーザー名 ：uq@uqmobile.jp

：uq@uqmobile.jp パスワード ：uq

：uq 認証タイプ ：端末によってはPAPまたはCHAPを選択

：端末によってはPAPまたはCHAPを選択 APNタイプ：default,supl,hipri,dun

操作内容 補足 １：「設定」→「ネットワーク」→「モバイルネットワーク」を開く 機種により表示名が異なる ２：「APN」または「アクセスポイント」を選択 「高度な設定」内にある場合も ３：「＋（追加）」から新しいAPNを作成 既存のAPNは変更しない ４：上記の入力値を入力して保存 半角・大文字小文字に注意 ５：作成したAPNのラジオボタンをタップして選択 ●（塗りつぶし）になればOK ６：Wi-FiをオフにしてLTE/5G表示を確認 「H」表示のまま繋がらなければ再起動

UQモバイルへの乗り換え後に通信できないという状況になるのは、多くの場合、開通手続きの未完了やAPN設定のミスが原因です。

解説した手順を参考に、SIMカード・eSIMそれぞれのケースに合わせて正しく設定して、快適なモバイルライフをスタートさせましょう。

UQモバイルのキャンペーン利用時の乗り換え・キャッシュバックに関するよくある質問

UQモバイルへの乗り換えを検討している方にとって、キャンペーン内容はもちろん乗り換えに関する疑問を持っている方もいるでしょう。

ここでは、UQモバイルのキャンペーンを利用した乗り換えに関するよくある疑問をまとめているため、契約前に確認しておきましょう。

UQモバイルに乗り換えると、今使っている電話番号はそのまま使えますか？ MNP（番号ポータビリティ）を利用すれば、現在の電話番号をそのまま引き継ぐことができます。 MNPワンストップ方式が導入されているため、元の携帯会社への解約連絡とUQモバイルへの申し込みを同時に進めることが可能です。 以前のように事前にMNP予約番号を取得する手間が不要になり、手続き全体の負担が大きく軽減されています。

UQモバイルのキャンペーンでキャッシュバックはもらえますか？現金で受け取れますか？ 現金でのキャッシュバックは実施されておらず、特典は基本的にau PAY残高として付与されます。 UQモバイルのキャンペーンでは、au PAY残高への付与や端末代金の割引が中心で、現金が銀行口座に振り込まれるわけではありません。 ただし、au PAY残高はコンビニや飲食店など幅広い場所でキャッシュレス決済として利用できるため、不便さはほとんどありません。

UQモバイルへの乗り換えでキャンペーンが適用されない原因として多いのは何ですか？ いくつかの落とし穴があるため、契約前に必ず条件を確認しておきましょう。 よくある適用漏れの原因としては、以下のようなケースが挙げられます。 au・povoからの乗り換えは対象外

増量オプションIIへの未加入

オンライン限定キャンペーンを店舗で申し込んだ

au PAYアプリの初期設定が未完了

申し込みより2ヶ月以内に解約や料金滞納 特典ごとに条件が違う部分もあるため、自身が利用したいキャンペーン内容は、契約前に公式サイトで確認が必要です。

UQモバイルのキャンペーン全解説！乗り換え時・キャッシュバックの適用条件もBCN＋Rが徹底調査 当記事まとめ

当記事では、UQモバイルへの乗り換え（MNP）・新規契約で使えるキャンペーンと、還元を受けるための条件をBCN＋Rが詳しく解説しました。

UQモバイルへ乗り換えを検討している方にとって、キャンペーンの活用が月々の通信費を大幅に抑えるポイントです。

他社からの乗り換え（MNP）でキャッシュバックを期待する方も多いですが、UQモバイルでは現金ではなくau PAY残高での還元が中心となっている点が特徴です。

ただし、au PAY残高はコンビニや飲食店など多くの場面でキャッシュレス決済に使えるため、使い勝手に大きな不自由は感じにくいです。

UQモバイルで展開されている新規契約・乗り換えキャンペーン一覧は、以下の通りです。

キャンペーン一覧 特典内容 スペシャルクーポン

他社SIMのみ乗り換えで

最大20,000円相当還元 SIMデビューキャンペーン

15,000円相当の

au PAY残高を還元 オンラインショップ

おトク割 端末代金が

最大44,000円割引 紹介キャンペーン'26 紹介するだけで

ギフトカード

最大10,000円分 もう1回線申し込み

キャンペーン 10,000円相当の

au PAY残高が還元 サブスクぷらす

ポイント 月額の最大

20%Pontaポイント還元

月々のスマホ代を節約したい方や今の契約を見直したい方にとって、UQモバイルへの乗り換えとキャッシュバック相当の還元の組み合わせは有効な選択肢の一つです。

申し込み前には必ずUQモバイル公式サイトで最新情報を確認した上で、自分に合ったプランと特典の組み合わせを選択しましょう。