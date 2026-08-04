2026.8.04 12:00売れ筋速報
売れてるのは「10000mAh」 半固体モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2026/8/4
「BCNランキング」2026年7月20日～26日の日次集計データによると、半固体モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブラック
DE-C86-10000BK（エレコム）
2位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ホワイト
DE-C86-10000WH（エレコム）
3位 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB10000WH（マクセル）
4位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ブラック
DE-C84-10000BK（エレコム）
5位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(5000mAh/20W) ブラック
DE-C83-5000BK（エレコム）
6位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブルー
DE-C86-10000BU（エレコム）
7位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB5000WH（マクセル）
8位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB5000BK（マクセル）
9位 半固体モバイルバッテリー(5000mAh/22.5W) ホワイト
DE-C85-5000WH（エレコム）
10位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ホワイト
DE-C84-10000WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブラック
DE-C86-10000BK（エレコム）
2位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ホワイト
DE-C86-10000WH（エレコム）
3位 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB10000WH（マクセル）
4位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ブラック
DE-C84-10000BK（エレコム）
5位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(5000mAh/20W) ブラック
DE-C83-5000BK（エレコム）
6位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブルー
DE-C86-10000BU（エレコム）
7位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB5000WH（マクセル）
8位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB5000BK（マクセル）
9位 半固体モバイルバッテリー(5000mAh/22.5W) ホワイト
DE-C85-5000WH（エレコム）
10位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ホワイト
DE-C84-10000WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
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外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ モバイルバッテリー・充電器 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=160
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