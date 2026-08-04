2026.8.04 12:00

売れ筋速報

売れてるのは「10000mAh」　半固体モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2026/8/4

モバイルバッテリ・充電器

SHARE ON

　「BCNランキング」2026年7月20日～26日の日次集計データによると、半固体モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブラック
DE-C86-10000BK（エレコム）

2位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ホワイト
DE-C86-10000WH（エレコム）

3位　半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB10000WH（マクセル）

4位　ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ブラック
DE-C84-10000BK（エレコム）

5位　ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(5000mAh/20W) ブラック
DE-C83-5000BK（エレコム）

6位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブルー
DE-C86-10000BU（エレコム）

7位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB5000WH（マクセル）

8位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB5000BK（マクセル）

9位　半固体モバイルバッテリー(5000mAh/22.5W) ホワイト
DE-C85-5000WH（エレコム）

10位　ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ホワイト
DE-C84-10000WH（エレコム）
 
半固体モバイルバッテリー
(10000mAh/35W)ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

モバイルバッテリ・充電器

SHARE ON

注目の記事

【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～20位）】（毎週木曜日更新） 日常使いでも便利 キーエンスが作ったペルチェ素子搭載の空調ウェア 業界初の半固体電池採用 買い替え目安がすぐわかる エレコムの半固体モバイルバッテリーに大容量モデル登場 モバイルバッテリーも「乗り換え割」！？ 対象製品が15％オフに CIOがメーカー問わず不要製品を回収中 ソフトなデザインと考え抜かれた機能性 オウルテックのガジェットがついに本気を出してきた

外部リンク

BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ モバイルバッテリー・充電器　週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=160
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア