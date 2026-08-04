2026.8.04 07:30売れ筋速報
DENON「DHT-S218」が首位に ホームシアターシステム人気ランキングTOP10 2026/8/4
1位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE
JBLSB580AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL Bar 300MK2
JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
4位 レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）
5位 BRAVIA Theatre Bar 7
HT-A7100（ソニー）
6位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ハーマンインターナショナル）
7位 BRAVIA Theatre Bar 8
HT-A8000（ソニー）
8位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
9位 レグザサウンドシステム
RA-B500（TVS REGZA）
10位 レグザサウンドシステム
TS216G（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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￥24,790
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JBL CINEMA SB580 All-in-One サウンドバー/ドルビーアトモス対応/サブウーファー内蔵3.1ch/HDMIケーブル付属/センターチャンネルスピーカー搭載/200W/eARC対応/ブラック JBLSB580AIOBLKJN
￥23,800
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JBL BAR 300 MK2 サウンドバー/5ch/マルチビームver.3.0/Dolby Atmos対応/ホームシアター/9基のスピーカー/eARC対応/拡張可能/ブラック JBLBAR300M2BLKJN
￥39,545
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REGZA レグザ サウンドバー RA-B100(A) 2.0chスピーカーシステム Bluetooth搭載
￥13,380
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ソニー サウンドバー HT-A7100 BRAVIA Theatre Bar 7
￥72,162
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デノン サウンドバー デュアルサブウーハー内蔵 Dolby Atmos & ロスレスオーディオ対応 DHT-S217K ブラック
￥22,563
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