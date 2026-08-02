2026.8.02 09:00売れ筋速報
大阪圏でGalaxy S26が1カ月振りに首位 Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/8/2
1位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
2位 arrows We3 F-52G（FCNT）
3位 A5 5G(au)（OPPO）
4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
5位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）
6位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
7位 nubia S2（ZTE）
8位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
9位 AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）
10位 Reno13 A(UQ mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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