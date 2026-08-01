2026.8.01 12:00売れ筋速報
LAVIE Tab Liteが浮上 タブレット人気ランキングTOP10 2026/8/1
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）
2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）
3位 LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）
4位 Galaxy Tab A11+
SM-X230NZAAXJP（SAMSUNG）
5位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンク
MD4E4J/A（アップル）
6位 REDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB グラファイトグレー
REDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB グラファイトグレー（Xiaomi）
7位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）
8位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MH354J/A（アップル）
9位 LAVIE Tab T11N ルナグレー
T1175/LAS（NEC）
10位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MH304J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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